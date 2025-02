Recolectores manifiestan contra acuerdo que ordena la separación de desechos

Un grupo de recolectores de desechos manifiesta este martes 11 de febrero en el vertedero de la zona 3 de la capital

La manifestación está en la 30 calle y 8a avenida de la referida zona, donde no permiten el ingreso a las instalaciones de la procesadora de desechos.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito, informó que la manifestación afecta la conexión vehicular de la 13 calle hacia la 6a avenida rumbo a las colonias Landívar y Quinta Samayoa, en la zona 7.

Añadió que aproximadamente 300 personas participan en la manifestación.

Montejo explicó que como rutas alternas los automovilistas pueden usar la Plaza Mariachis, avenida El Cementerio y la avenida Bolívar.

También la calzada San Juan, calzada Roosevelt y bulevar La Madre.

Los recolectores manifiestan contra la nueva Ley de separación de basura en Guatemala, que entra en vigor por completo este 11 de febrero.

Los manifestantes exigen que se derogue el acuerdo que obliga a separar los desechos sólidos.

Aseguran que el acuerdo 164-2021 afecta a unas 30 mil personas que trabajan en diferentes ámbitos del relleno sanitario. Además, advierten que no permitirán el ingreso de camiones al vertedero de la zona 3.

Recolectores de basura, personas que se dedican al reciclaje y dueños de camiones, protestan frente al ingreso del relleno sanitario de la zona 3. Exigen que se derogue el acuerdo que obliga a separar los desechos sólidos.@Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/0VY4DoyoVX — Leslie Sánchez (@lsanchez_gtv) February 11, 2025

Bloque en ruta al Pacífico

Las autoridades de tránsito de Villa Nueva informaron también este 11 de febrero sobre un bloqueo que ocurre en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico.

"Este bloque es por pilotos y ayudantes de camiones recolectores en el ingreso al vertedero de Amsa, tómelo en cuenta porque podría bloquearse también la ruta con dirección al sur", indican las autoridades de tránsito de Villa Nueva.

Posteriormente las autoridades añadieron que los trabajadores que bloquean la ruta son de un vertedero llamado Guajeros.

Continuamos monitoreando el bloqueo en el km 22 CA-9 por parte de los trabajadores del vertedero conocidos como Guajeros. La ruta alterna de Naciones Unidas es solo para transporte liviano. #TransitoVN pic.twitter.com/ugywCEYJuW — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) February 11, 2025

Miguel Ángel Carrera, presidente y representante de la Gremial de Recolectores a escala nacional, indicó que los manifestantes están en el ingreso al vertedero de AMSA y la CA-9.

Añadió que la situación se complica porque el tren de limpieza está detenido en la entrada al recinto, donde hay unos 40 camiones y falta que lleguen más.

Los vehículos no han podido ingresar al veredero para descargar y no llevan clasificada la basura.

“Si esto no se arregla suspendemos el servicio mañana porque no tenemos camiones, están llenos, y si no los descargamos no podemos dar el servicio”, advirtió.

Al menos cien personas manifiestan y afirman que la nueva disposición les afectará sus ingresos económicos.

Afirmaron que esperan ser escuchados por las autoridades correspondientes, de lo contrario seguirán con la manifestación.