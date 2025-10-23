Recolectores protestan en el vertedero de AMSA por atrasos en la descarga de camiones

Recolectores de basura afirmaron que no existen condiciones adecuadas para descargar los desechos en el vertedero de AMSA.

PROTESTA EN VERTDERO DE AMSA

Recolectores de desechos en manifestación en el ingreso al vertedero de AMSA. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Un grupo de recolectores de desechos manifestó este jueves 23 de octubre en el vertedero de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA), ubicado en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico.

Los inconformes denunciaron la falta de maquinaria y la inestabilidad del terreno a causa de las lluvias, lo que afecta la disposición final de los desechos.

Afirmaron que, por esa situación, deben esperar hasta dos días para descargar los camiones.

En imágenes compartidas se observa una larga fila de camiones en espera para ingresar al vertedero.

En septiembre del 2024, recolectores expresaron su inconformidad por la lentitud con la que son atendidos en el lugar y aseguraron que eso atenta contra la salud, debido a los atrasos en el proceso de recolección.

En esa ocasión indicaron que la causa del retraso era la falta de maquinaria para compactar la basura, a pesar de que en algunas ocasiones ellos aportan recursos para costear ese equipo.

