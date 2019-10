Reparación de ruta Interamericana se estanca por litigio con empresa constructora

La ruta Interamericana, entre Cuatro Caminos y Pologuá, Totonicapán, está en pésimas condiciones, pese a ser una carretera internacional. (Foto Prensa Libre: Mynor Toc)

El 26 de diciembre del 2017 el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) adjudicó la reparación del tramo carretero de la ruta Interamericana que conduce de Cuatro Caminos hasta la aldea Pologuá, Totonicapán; sin embargo, casi dos años más tarde la ruta está peor, sin que se pueda licitar de nuevo puesto que hay litigios legales que impiden hacerlo.

LEA TAMBIÉN Embudos agobian a automovilistas en carreteras del país Sergio Morales Rodas 24 de septiembre de 2019 a las 05:00h

Aunque el CIV ha avanzado en reparar los otros tramos de esa vía que conecta al altiplano con México, el tramo de 17 kilómetros que fue adjudicado a la empresa Servicios Agroindustriales CGL por Q38.9 millones no avanzó ni un metro al punto que hoy en día, las propias autoridades reconocen que esa carretera “da vergüenza”.

De acuerdo con el viceministro de Comunicaciones José Fernando Morales, después de que la empresa no iniciara los trabajos comenzó el proceso de recisión del contrato tal como lo establecía el mismo, pero antes de que eso ocurriera el titular del CIV debía conceder una audiencia a la empresa y en esa cita la compañía logró un acuerdo de conciliación y se comprometió a culminar la obra en cuatro meses.

No obstante, el acuerdo conciliatorio también establecía que si al cabo de un mes los trabajos no comenzaban se procedería con la anulación del final del contrato. “En ese tiempo no llevaron ni una máquina”, señaló Morales, por lo cual la recisión del contrato era inminente.

Pero el CIV no contaba con que la empresa interpondría un recurso legal en la Dirección General de Caminos para oponerse a la recisión, proceso que tardó 10 días. El recurso fue rechazado y pasó al departamento jurídico del CIV que también lo rechazó, finalmente la empresa presentó otra acción legal en la Procuraduría General de la Nación el cual ya fue resuelto.

En todo este proceso, desde que se venció el plazo para que la empresa comenzara la obra (en dos ocasiones), el acuerdo de conciliación, y los recursos de revocatoria que ha presentado, el proyecto ya tiene un año 10 meses de atraso, mientras los que pagan las consecuencias son los automovilistas que se dirigen a Huehuetenango y la frontera con México para quienes esa ruta es ineludible.

¿Dónde está la empresa?

Servicios Agroindustriales CGL, cuya razón social en el portal de compras del Estado, Guatecompras, es Cesar Augusto Guzmán Reyes, no registró ningún negocio con el Estado en el 2018 ni en lo que va del 2019; de hecho, el proyecto en cuestión fue el último en el que participó.

En años anteriores fue todo lo contrario. Desde el 2006 hasta el 2017 le fueron adjudicados 129 proyectos por los cuales obtuvo Q205.4 millones, la mayoría de estos —81 por Q77.1 millones—, fueron otorgados durante la administración de Álvaro Colom (2008-2012).

No fue posible localizar a algún representante de la empresa. En Guatecompras aparecen dos números de teléfono en los cual nadie contestó. También se le envió un correo electrónico, sin éxito, a la dirección que figura en el portal de compras y contrataciones del Estado.

Al hacer una búsqueda de la empresa se constató que esta no tiene un sitio en internet, más que una página en Facebook que no tiene ninguna publicación. Es más, hasta el propio CIV le ha costado notificarle las resoluciones que ha emitido ligadas a ese proyecto, puesto que el mensajero que llegó hace unos meses a la dirección para recibir notificaciones que aparece en Guatecompras no encontró a nadie en el inmueble.

Previamente Prensa Libre también llegó a esa dirección ubicada en la colonia San Andrés, Puerto Barrios, Izabal, pero no halló a nadie, más que un local comercial desocupado. Vecinos indicaron que hace años ahí funcionó un taller de vehículos de carga.

Proceso tardado

Pero el proceso se ha tardado más tiempo del deseado, en parte porque la legislación permite la presentación de estos recursos legales aunque la empresa incumpla con lo convenido en el contrato, sin embargo, también influye los embudos que se hacen en las instituciones.

En ese sentido el viceministro Morales reconoce que el proceso se ha complicado por los recursos legales, aunque en parte, lo atribuye a lo tardado que resulta emitir un dictamen en la Procuraduría General de la Nación (PGN), la cual normalmente puede tomarse hasta 10 días hábiles para llegar a una resolución.

Pero, en ese sentido, Noel Recancoj, jefe de la Dirección de Consultoría de la PGN, dijo que en el caso que involucra a Servicios Agroindustriales CGL, la institución conoció dos recursos de esta compañía el pasado 18 de septiembre y aseguró que seis días más tarde llevó a cabo las audiencias después de las cuales se hizo el “análisis de la legalidad de lo actuado”.

La PGN indicó que lo resuelto ya fue enviado al CIV para que este ministerio tenga más elementos “que le permitan resolver de conformidad a derecho”, aunque se negó a informar qué resolvió.

Pero la preocupación de los usuarios de la ruta también radica en que los trabajos se hagan bien. Por ejemplo, varios usuarios denunciaron que uno de los tramos de la misma carretera que no tiene ni un año desde que fue inaugurado, el de Pologuá a aldea Chiquibal, ya se comenzó a deteriorar.

Al respecto, Morales aseguró que en ese tramo solo es un sector en el que hay un hundimiento y que el resto se encuentra en “muy buenas” condiciones.

Problemas

Sectores ligados a la economía de Huehuetenango aseguran que el mal estado de la carretera Interamericana impacta considerablemente en los ingresos del departamento.

“Esa carretera es vital para nosotros para el desarrollo económico para y nos afecta bastante que no está en buenas condiciones. Todo el mundo dice ‘Huehuetenango está lejísimos’, pero en 260 kilómetros se hacen en tres horas, pero por el mal estado de la carretera se hace en seis o siete”, expuso Fredy Palma guía turístico especializado en experto en atractivos de ese departamento.

Precisamente, al hablar de turismo, Palma asegura que la mayoría de visitantes que llegan a Huehuetenango es de la capital, por lo cual si la ruta estuviera en buenas condiciones se podría incrementar entre 30 y 50 por ciento la cantidad de visitas.

Y es que uno de los inconvenientes que enfrentan las personas que quieren visitar ese departamento fronterizo con México es que prácticamente deben planificar un día entero para llegar y otro para regresar, solo a la cabecera departamental. Aparte, los principales atractivos están retirados de esta ciudad a tres, cuatro o cinco horas.

“Solo llegar a Huehue es muy difícil y a lugares como Laguna Brava, los Cenotes de Candelaria o el Cimarrón más aún, entonces la gente ya lo piensa dos veces si les conviene venir porque es mucho tiempo y aparte los vehículos se dañan por el mal estado de la ruta”, apuntó Palma, para quien los turistas terminan por desviarse a destinos más accesibles como Panajachel, Quiché o Quetzaltenango.

Paso a desnivel y problema en ruta

Otro de los problemas que enfrentan los usuarios de la ruta Interamericana es el paso por Cuatro Caminos, área en donde convergen los automovilistas de Huehuetenango, Totonicapán, Quetzaltenango y la capital.

Según el viceministro Morales están próximos a adjudicar la construcción de un puente elevado de unos 80 metros de largo para que fluya el tráfico adecuadamente puesto que ahora se hacen filas de más de una hora. A la fecha, cuatro empresas presentaron ofertas que oscilan entre Q70.1 millones hasta los 72.9 millones.

Pero, de acuerdo con Morales, la construcción también podría complicarse sobre todo porque la zona, al igual que muchas en el país, ha sido invadida por vendedores informales que han acaparado áreas propiedad del estado y con quienes habrá que negociar para recuperar esos terrenos.

Aparte, hay un tramo de la ruta que fue inaugurado hace menos de un año y que ya tiene deficiencias

Contenido relacionado

> Pilotos de mototaxis y microbuses se unen para reparar carreteras en Sololá

> Problemas por derechos de vía han acompañado construcción o mejoramiento de carreteras

> Manifestantes en Cuatro Caminos invitan al presidente, diputados y ministros a viajar por las carreteras dañadas