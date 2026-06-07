Restablecen electricidad en el área metropolitana, Escuintla y Sacatepéquez tras reportes de apagones

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Restablecen electricidad en el área metropolitana, Escuintla y Sacatepéquez tras reportes de apagones

Apagones reportados en la Ciudad de Guatemala, Mixco, Villa Nueva y otros municipios generaron preocupación este 7 de junio. EEGSA atribuyó el problema a variaciones en la frecuencia del sistema eléctrico y aseguró que el servicio fue restablecido.

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Una falla asociada a variaciones en la frecuencia del sistema eléctrico nacional provocó interrupciones del servicio en el área metropolitana, Escuintla y Sacatepéquez. Horas después, EEGSA informó que la energía había sido restablecida. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: EFE/ Lavandeira Jr).

La Empresa Eléctrica de Guatemala informó este domingo 7 de junio sobre variaciones en la frecuencia del sistema eléctrico nacional, lo que activa mecanismos de protección para resguardar la estabilidad de la red.

EEGSA detalló que los sectores afectados son la Ciudad de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Amatitlán, San Miguel Petapa, Fraijanes, Villa Canales y Santa Catarina Pinula.

También podrían registrarse alteraciones en la red eléctrica en Escuintla y Sacatepéquez.

EEGSA explicó que coordina con el Administrador del Mercado Mayorista (AMM) para garantizar la estabilidad y seguridad del servicio.

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A las 14.09 horas, la empresa eléctrica aseguró que el servicio se restableció en los sectores antes mencionados.

“Nuestros equipos técnicos y operativos ejecutaron las maniobras necesarias para contribuir a la recuperación del servicio, en coordinación con el AMM y diferentes agentes del sector eléctrico”, indicó la entidad en un pronunciamiento difundido en redes sociales.

El 6 de junio, EEGSA también reportó inconvenientes en el servicio en Santa María de Jesús, Sacatepéquez.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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