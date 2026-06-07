Restablecen electricidad en el área metropolitana, Escuintla y Sacatepéquez tras reportes de apagones

La Empresa Eléctrica de Guatemala informó este domingo 7 de junio sobre variaciones en la frecuencia del sistema eléctrico nacional, lo que activa mecanismos de protección para resguardar la estabilidad de la red.

EEGSA detalló que los sectores afectados son la Ciudad de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Amatitlán, San Miguel Petapa, Fraijanes, Villa Canales y Santa Catarina Pinula.

También podrían registrarse alteraciones en la red eléctrica en Escuintla y Sacatepéquez.

EEGSA explicó que coordina con el Administrador del Mercado Mayorista (AMM) para garantizar la estabilidad y seguridad del servicio.

A las 14.09 horas, la empresa eléctrica aseguró que el servicio se restableció en los sectores antes mencionados.

“Nuestros equipos técnicos y operativos ejecutaron las maniobras necesarias para contribuir a la recuperación del servicio, en coordinación con el AMM y diferentes agentes del sector eléctrico”, indicó la entidad en un pronunciamiento difundido en redes sociales.

El 6 de junio, EEGSA también reportó inconvenientes en el servicio en Santa María de Jesús, Sacatepéquez.

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