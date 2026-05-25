Ruta al Pacífico colapsa tras vuelco de contenedor y filas llegan al km 15.5

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Ruta al Pacífico colapsa tras vuelco de contenedor y filas llegan al km 15.5

Un furgón volcado en la ruta al Pacífico mantiene complicaciones viales desde la madrugada y provoca largas filas de vehículos desde Villa Nueva hacia el sur del país.

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Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, alertó que la fila de vehículos comienza en el kilómetro 15.5 de la ruta al Pacífico, debido a un furgón volcado en horas de la madrugada en el kilómetro 23.8, hacia el sur.

A las 4.24 horas, las autoridades viales informaron que cinco separadores viales quedaron dispersos en la vía y bloquearon el carril izquierdo en dirección a la Ciudad de Guatemala.

Grúas aún trabajan para movilizar los separadores y retirar el contenedor, lo cual afecta ambos sentidos de la vía.

Santos alertó que la salida de la vía privada hacia el kilómetro 21 de la ruta al Pacífico, en dirección al sur, está detenida.

EN ESTE MOMENTO

AME1863. SAN MARTIN SACATEPÉQUEZ (GUATEMALA), 14/05/2026.- Una indígena de la etnia maya recoge agua durante una ceremonia ancestral en la laguna de Chicabal este jueves, en San Martín Sacatepéquez (Guatemala). El misticismo y la necesidad se volvieron a congregar en las aguas sagradas de una laguna situada a dos mil metros de altitud en un volcán en Guatemala, donde cientos de indígenas de la etnia maya celebraron su ancestral ceremonia para combatir la sequía que afecta a sus cultivos. EFE/ Alex Cruz

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Añadió que el tránsito también está complicado en Bárcenas, Villa Nueva, y comienza a afectar el paso vehicular en Amatitlán.

Además, en el kilómetro 23.5 de la ruta CA-9, un motorista derrapó e impactó contra los separadores viales, por lo que requirió traslado a un centro asistencial.

La portavoz reveló que el contenedor movilizaba verduras.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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