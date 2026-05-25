Ruta al Pacífico colapsa tras vuelco de contenedor y filas llegan al km 15.5

Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, alertó que la fila de vehículos comienza en el kilómetro 15.5 de la ruta al Pacífico, debido a un furgón volcado en horas de la madrugada en el kilómetro 23.8, hacia el sur.

A las 4.24 horas, las autoridades viales informaron que cinco separadores viales quedaron dispersos en la vía y bloquearon el carril izquierdo en dirección a la Ciudad de Guatemala.

Grúas aún trabajan para movilizar los separadores y retirar el contenedor, lo cual afecta ambos sentidos de la vía.

Santos alertó que la salida de la vía privada hacia el kilómetro 21 de la ruta al Pacífico, en dirección al sur, está detenida.

Añadió que el tránsito también está complicado en Bárcenas, Villa Nueva, y comienza a afectar el paso vehicular en Amatitlán.

#PMTVillaNueva continúa trabajando y apoyando grúas para movilizar contenedor que obstaculiza el paso en el km. 23.8 ruta CA-9 con dirección al sur, ambos sentidos congestionados. pic.twitter.com/4lB2fHGQm3 — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) May 25, 2026

Además, en el kilómetro 23.5 de la ruta CA-9, un motorista derrapó e impactó contra los separadores viales, por lo que requirió traslado a un centro asistencial.

Grúas trabajando para movilizar contenedor volcado del km. 22 ruta CA-9 con dirección al sur, #PMTVillaNueva reporta cinco separadores viales dispersos en la vía que bloquean carril izquierdo a la ciudad. pic.twitter.com/g5kZt54BPD — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) May 25, 2026

La portavoz reveló que el contenedor movilizaba verduras.

Congestionado el #TraficoVN en el Túnel por la incorporación hacia el sur #PMTVillaNueva reporta congestionamiento en el sector. pic.twitter.com/8x4Q2F5Jlr — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) May 25, 2026

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