Salud dice que vacunación ha reducido hospitalizaciones, mientras experta explica que se necesita mayor porcentaje y prevención

Dijo que según se ha documentado, entre mayor cobertura de vacunación tengamos, es decir, mayor porcentaje de personas con el esquema completo, se reduce el ingreso a hospitales.

Resaltó que mucha de la población que está ingresando a los hospitales, “pocas de esas personas tienen el esquema completo. Entre mayor porcentaje, proporción o cobertura tengamos de vacunación en el país, mayores efectos vamos a tener en la disminución de ingresos hospitalarios a los hospitales temporales o nacionales”.

Dijo que esto ha sido notorio en el departamento de Guatemala, donde las personas ingresadas no necesariamente tienen un esquema de vacunación.

Población objetivo

La población objetivo de vacunación contra el covid-19 en Guatemala es de 10 millones 529 mil 192 personas.

Mazariegos indicó que hasta el reporte de este lunes 13 de septiembre van aplicadas 5 millones 589 mil 320 dosis, de estas, primeras dosis van aplicadas 3 millones 804 mil 239, lo que representa el 36.13% de la población objetivo.

De segundas dosis van aplicadas 1 millón 785 mil 081 para completar el esquema y representa el 16.95% de la población objetivo.

“Más de tres de cada 10 guatemaltecos de la población objetivo ya tiene su primera dosis y 16.95 % ya con esquema completo”, resaltó.

Explicó que el departamento de Guatemala es donde mayor cantidad de vacunas se han administrado, un 61% con primeras dosis, le sigue Sacatepéquez con un 47% y Quetzaltenango con el 37%.

En lo que se refiere a segundas dosis aplicadas, el departamento de Guatemala alcanza el 28%, Sacatepéquez el 22% y Jutiapa un 20%.

Dijo que la semana pasada aperturaron la vacunación a partir de los 18 años y eso permitió que se administraran 559 mil 103 dosis, lo que representa un promedio de 79 mil 872 dosis por día de la semana pasada.

Indicó que el más de medio millón de dosis que se administra cada semana, “lo hemos logrado mantener durante las últimas siete semanas”.

En relación con las brigadas de vacunación, se ampliaron a Bárcenas, Villa Nueva, donde aplicaron unas 3 mil 500 vacunas recientemente.

El funcionario indicó que Guatemala tiene 3 millones de dosis disponible de las distintas marcas que han llegado al país.

Según estimaciones de Mazariegos, se están administrado 2 millones de dosis por mes, faltaría aplicar 6 millones en lo que resta del año.

De momento se continuará con el ingreso de las mismas marcas asignadas como Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Sputnik V.

Dijo en los menos municipios con cobertura están intensificando las acciones.

Mazariegos añadió a La Red que según el dato, hay entre 80 mil a 100 mil dosis de segunda dosis de vacuna Sputnik V. “Tenemos vacuna disponible para el presente mes, siempre y cuando se cumpla con los intervalos entre una dosis y la siguiente dosis”, puntualizó.

Según el funcionario, de más de 16 mil guatemaltecos que han sido hospitalizados por covid-19, únicamente 425 tienen un antecedente de vacunación, lo que según él, es una evidencia clara sobre disminución de hospitalizaciones y muertes apoyado en el incremento de suministración del biológico.

Enfatizó que el ritmo de vacunación en nuestro país es de aproximadamente 2 millones de personas mensual, lo que reflejaría que para finales de año Guatemala podría tener poco más de 11 millones y medio de personas vacunadas, dado que en la actualidad ya han vacunado a más de 5 millones de personas entre primeras y segundas dosis.

Fiestas en Quiché

Informó que Quiché es uno de los departamentos que tienen ocho municipios con menores coberturas, por lo que intensifican el punto de sensibilizar y concienciar a la población de los beneficios de una vacuna y de los efectos que provoca el no cumplir con las disposiciones sanitarias, “que no es que alguien se les antoja”.

Añadió que en estos ocho municipios, aunque no precisó detalles, la cobertura es menor del 13% y algunos desconocen el beneficio de la vacuna, el uso de la mascarilla o el distanciamiento social.

Prensa Libre consultó a Iris Cazali, jefa de Infectología del Hospital Roosevelt, respecto del avance de la vacunación y de cómo esto puede incidir en la disminución del contagio de covid-19 si se combina con las medidas de prevención.

En ese sentido, la profesional explicó que las vacunas comienzan a dar resultados no de inmediato. Dijo que se verá el impacto de la vacunación en la cantidad de hospitalizados y muertos.

Agregó que se verán resultados cuando se tenga el 50% de la población vacunada con las dos dosis, “que hayan pasado 15 días de las segunda dosis se empezará a ver disminución de hospitalizados y muertos”.

Dijo que superar el 30% de vacunados con la primera dosis es un buen dato, pero el efecto se empezará a ver más adelante con las dos dosis.

“Con la primera dosis es verdad que hay una disminución de hospitalizados, el punto acá es me vacuno o no, porque más rápido nos vacunemos todos, menos positivos se va a tener”, indicó.

Resaltó que la idea de las brigadas es alcanzar a la mayor cantidad de gente lo antes posible, “lo que queremos ahorita es que haya más gente vacunada”.

Dijo que se ha visto que la vacunación disminuye la cantidad de contagios, “pero su valor más importante es que disminuye los hospitalizados y los muertos”.

Faltan meses críticos

Cazali señaló que no se trata solo de la vacunación, se debe insistir en la contención, en que la gente no haga reuniones, que no esté en aglomeraciones y utilice la mascarilla, porque lo que se busca es que no se propague el virus.

“Si de cien personas ya se vacunó a 50, pero llega un positivo le pegará el virus a 50”, indicó.

Advirtió que si la población no guarda las medidas de prevención, vamos a seguir con meses críticos de la pandemia.

“No es una o la otra, son las dos”, dijo la profesional, quien añadió que no se trata solo de vacunar rápido, ya que también debe haber medidas para evitar el contagio.

Medidas y vacunación

Dijo que ambas acciones deben de ir de la mano, la vacunación para prevenir el virus, pero también la gente debe evitar reuniones y mantener el uso de la mascarilla.

“Todos estamos con la meta de vacunar rápido, pero no tenemos la medida de no seguir reuniéndonos”, señaló.

Explicó que si a las recientes fiestas que se registraron en Quiché llegó una persona asintomática, esta les propagó el covid-19 a seis asistentes y cada uno de estos contagio a otros seis, “se fueron a su casa y se lo fueron a pegar a los de su casa”.

Enfatizó que el resultado de esto es más gente positiva a covid-19 y más necesitados de hospitalización.

“Si usted no hace la fiesta de Quiché, usted no va a tener a ese asintomático infectando a seis. No es solamente la vacunación, se verá la disminución de las muertes por la vacunación a más largo plazo que si se hace la contención”, resaltó.