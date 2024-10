Salud emite alerta sanitaria por medicamento no autorizado en Guatemala

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ha emitido este 4 de octubre una alerta sanitaria en donde alerta sobre un medicamento en Guatemala el cual no está autorizado.

La alerta fue dada por el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y la Dirección de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud.

En el comunicado oficial, la cartera de salud detalla que el medicamento, llamado Hemobex, no está autorizado en el país, por lo que su seguridad o eficacia no están garantizados y podría causar graves daños a la salud.

"No se debe adquirir el medicamento en ningún establecimiento o por ninguna otra vía de comercialización y en ninguna de sus presentaciones", señala la cartera sanitaria en su comunicado.

El ministerio también informa que aquellas personas que han utilizado el producto y han sufrido de alguna reacción, se les recomienda ir con un personal médico de manera inmediata.

