Sequía prolongada pone en alerta roja a 15 municipios de Chiquimula y Jutiapa

Comunitario

Sequía prolongada pone en alerta roja a 15 municipios de Chiquimula y Jutiapa

Son 13 mil 825 familias las que están en mayor vulnerabilidad en municipios de la Región Trifinio, en Chiquimula y Jutiapa, por la sequía prolongada.

|

time-clock

Reportaje sobre La Sequía en el Departamento de Chiquimula Los pobladores de las distintas aldeas ubicadas en el Departamento de Chiquimula quines perdieron el total de sus cosechas debido a la falta de lluvia y el intenso calor que este fenomeno provoco, por lo cual los mas damnificados por la sequia fueron los habitantes del corredor seco, por lo cual sufren de hambruna ya que las cosechas de maíz y frijol y legumbres se han perdido En la imagen Roberta García quien verifica y muestra parte de la siembra de maiz que perdieron durante la sequía. Foto: Edwin Bercián

Las familias en Chiquimula enfrentan los efectos de sequía prolongada. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Quince municipios del país ubicados en la región del Trifinio están en alerta roja ante los efectos de la sequía prolongada. Son 113 mil 825 familias las que se encuentran en mayor vulnerabilidad, pero el número puede incrementarse con el transcurso de las semanas, a medida que el fenómeno El Niño se intensifique en el país.

En Chiquimula son 11 los municipios más impactados: Camotán, Chiquimula, Concepción Las Minas, Esquipulas, Ipala, Jocotán, Olopa, Quezaltepeque, San Jacinto, San José La Arada y San Juan Ermita.

En Jutiapa son Agua Blanca, Asunción Mita, Atescatempa y Santa Catarina Mita los que están en alerta roja.

La vicepresidenta Karin Herrera instruyó a la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Se-Conred) priorizar la atención y las acciones de respuesta en estos 15 municipios que son impactados por la sequía, según un comunicado publicado en redes sociales.

LECTURAS RELACIONADAS

cobertura Guatemala No Se Detiene, visitamos el departamento de Alta Verapaz para conocer más de cerca cómo les afecta a los productores de cardamomo la mala conexión vial en las zonas rurales y lo que implica para el país en cuestión de pérdidas en divisas ante el poco apoyo de las autoridades. Foto: Carlos Hernández 30/04/2024

CIV y Mides concentran el 35.9% del presupuesto para inseguridad alimentaria y desnutrición en el 2027

chevron-right
Pérdidas en la cosecha de maíz en Izabal.

Hogares de Chiquimula y Totonicapán reducen porciones de comida por sequía y alza de fertilizantes

chevron-right

Herrera también solicita a los ministerios de Economía, Salud, Desarrollo Social, Finanzas y Agricultura, y a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán), trabajar en el Plan de Acción-Respuesta a Emergencia por Sequía 2026, que la Conred presentó el pasado 11 de septiembre durante la sexta reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasa).

Se busca atender a las familias más vulnerables, con prioridad en la primera infancia y la niñez, para prevenir casos de desnutrición aguda. Al 5 de septiembre, el Ministerio de Salud reportaba 990 niños menores de cinco años con esta condición en Chiquimula y Jutiapa.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

Lee más artículos de Ana Lucía Ola

ARCHIVADO EN:

Chiquimula Desnutrición aguda Fenómeno El Niño Inseguridad alimentaria Jutiapa Karin Herrera Sequía en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM