Sequía prolongada pone en alerta roja a 15 municipios de Chiquimula y Jutiapa

Quince municipios del país ubicados en la región del Trifinio están en alerta roja ante los efectos de la sequía prolongada. Son 113 mil 825 familias las que se encuentran en mayor vulnerabilidad, pero el número puede incrementarse con el transcurso de las semanas, a medida que el fenómeno El Niño se intensifique en el país.

En Chiquimula son 11 los municipios más impactados: Camotán, Chiquimula, Concepción Las Minas, Esquipulas, Ipala, Jocotán, Olopa, Quezaltepeque, San Jacinto, San José La Arada y San Juan Ermita.

En Jutiapa son Agua Blanca, Asunción Mita, Atescatempa y Santa Catarina Mita los que están en alerta roja.

La vicepresidenta Karin Herrera instruyó a la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Se-Conred) priorizar la atención y las acciones de respuesta en estos 15 municipios que son impactados por la sequía, según un comunicado publicado en redes sociales.

Herrera también solicita a los ministerios de Economía, Salud, Desarrollo Social, Finanzas y Agricultura, y a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán), trabajar en el Plan de Acción-Respuesta a Emergencia por Sequía 2026, que la Conred presentó el pasado 11 de septiembre durante la sexta reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasa).

Se busca atender a las familias más vulnerables, con prioridad en la primera infancia y la niñez, para prevenir casos de desnutrición aguda. Al 5 de septiembre, el Ministerio de Salud reportaba 990 niños menores de cinco años con esta condición en Chiquimula y Jutiapa.