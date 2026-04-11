Si viaja por el aeropuerto La Aurora: cómo evitar retrasos por reparaciones del 13 al 19 de abril

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) anunció que del lunes 13 al domingo 19 de abril se llevarán a cabo trabajos de reparación en la calle de acceso al tercer nivel del Aeropuerto Internacional La Aurora.

Los guatemaltecos o extranjeros que planean utilizar la terminal aérea en esa semana deberán anticipar su llegada para evitar contratiempos.

Las autoridades explicaron que únicamente se habilitará el carril auxiliar para que los pasajeros desciendan de los vehículos.

Advierten que no se permitirá estacionarse en el lugar para evitar congestionamiento.

Otras recomendaciones para evitar contratiempos

Llevar sus documentos en orden. Asegúrese de tener su pasaporte vigente, boletos y demás documentos requeridos por la aerolínea Usar plataformas digitales. Las aerolíneas ofrecen opciones para adelantar el check-in y otros procesos desde el teléfono o la computadora Evite el uso de prendas con objetos metálicos. Esto facilita su paso por el control de seguridad Esté informado sobre el tránsito. Siga reportes de Emetra y Provial sobre el acceso vehicular a la terminal Llene con tiempo su declaración ante la SAT. Puede hacerlo en línea hasta 72 horas antes de su vuelo internacional

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Informamos que, debido a trabajos operativos, se llevará a cabo el cierre temporal de un carril de ingreso al Aeropuerto Internacional La Aurora.



Recomendamos a los viajeros planificar con anticipación su llegada a la terminal aérea 👇 pic.twitter.com/l7drGJ4JFp — dgac_guatemala (@DGAC_CIV) April 11, 2026

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