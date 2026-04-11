Comunitario
Si viaja por el aeropuerto La Aurora: cómo evitar retrasos por reparaciones del 13 al 19 de abril
Viajar desde el Aeropuerto Internacional La Aurora entre el 13 y el 19 de abril requerirá más planificación. Conozca qué medidas tomar para evitar atrasos.
Autoridades anunciaron reparaciones en el acceso al aeropuerto La Aurora. Si usted viaja en esos días, esto es lo que debe prever.(Foto Prensa Libre: Elmer Vargas).
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) anunció que del lunes 13 al domingo 19 de abril se llevarán a cabo trabajos de reparación en la calle de acceso al tercer nivel del Aeropuerto Internacional La Aurora.
Los guatemaltecos o extranjeros que planean utilizar la terminal aérea en esa semana deberán anticipar su llegada para evitar contratiempos.
Las autoridades explicaron que únicamente se habilitará el carril auxiliar para que los pasajeros desciendan de los vehículos.
Advierten que no se permitirá estacionarse en el lugar para evitar congestionamiento.
Otras recomendaciones para evitar contratiempos
- Llevar sus documentos en orden. Asegúrese de tener su pasaporte vigente, boletos y demás documentos requeridos por la aerolínea
- Usar plataformas digitales. Las aerolíneas ofrecen opciones para adelantar el check-in y otros procesos desde el teléfono o la computadora
- Evite el uso de prendas con objetos metálicos. Esto facilita su paso por el control de seguridad
- Esté informado sobre el tránsito. Siga reportes de Emetra y Provial sobre el acceso vehicular a la terminal
- Llene con tiempo su declaración ante la SAT. Puede hacerlo en línea hasta 72 horas antes de su vuelo internacional
🚧 Aviso importante a nuestros usuarios 🚧— dgac_guatemala (@DGAC_CIV) April 11, 2026
Informamos que, debido a trabajos operativos, se llevará a cabo el cierre temporal de un carril de ingreso al Aeropuerto Internacional La Aurora.
Recomendamos a los viajeros planificar con anticipación su llegada a la terminal aérea 👇 pic.twitter.com/l7drGJ4JFp
*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.