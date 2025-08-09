Sismo de 5.8 grados se registra este 9 de agosto en el Océano Pacífico

El Insivumeh informó este 9 de agosto sobre un sismo de 5.8 grados que se registró en el Océano Pacífico.

De acuerdo al informe del Insivumeh, el sismo ocurrió a las 14 horas con 40 minutos de este sábado.

Las autoridades agregan que el fenómeno tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

De forme preliminar, las autoridades no han reportado daños en infraestructuras o personas afectadas por el sismo.

