Comunitario
Temblores en Guatemala: Insivumeh reporta 50 sismos en las últimas horas; estas fueron sus magnitudes
En su último informe, el Insivumeh reveló que se han registrado más de 9 mil temblores en el 2025. ¿Cuáles fueron los más recientes y qué magnitud tuvieron?
El Insivumeh registra 9,248 sismos en Guatemala, en 2025, y 50 entre el 13 y 14 de octubre. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla de la cuenta @insivumehgt).
El boletín elaborado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó este 14 de octubre que, en las últimas 24 horas, se han registrado 50 movimientos telúricos.
La magnitud de los temblores osciló entre 1.0 y 4.4, mientras que la profundidad registrada varió entre 1.5 y 69.1 kilómetros.
Destacaron dos de estos sismos. El primero ocurrió a las 12.14 horas del 13 de octubre, con magnitud de 4.2, y su epicentro se ubicó en las costas del océano Pacífico, frente a México. Se reportó a una profundidad de 29.5 kilómetros.
El segundo temblor sensible ocurrió a las 18.47 horas, con magnitud de 4.4, y el epicentro se localizó en las costas de Escuintla.
Lea más: Insivumeh confirma agrietamientos en la cima del volcán de Agua; Conred emite alerta preventiva
Las regiones epicentrales registradas en las últimas horas fueron Sacatepéquez, Guatemala, costas del océano Pacífico de México y El Salvador, Retalhuleu, Izabal, Jutiapa, Suchitepéquez y Santa Rosa.
Hasta el 14 de octubre se contabilizan 9 mil 248 sismos, de los cuales 267 han sido sensibles.
BOLETÍN SISMOLÓGICO DIARIO— INSIVUMEH (@insivumehgt) October 14, 2025
14 de octubre de 2025. 07:00 hrs.#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV #TemblorGT #SismoGT pic.twitter.com/viZdWPTHD2