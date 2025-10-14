Temblores en Guatemala: Insivumeh reporta 50 sismos en las últimas horas; estas fueron sus magnitudes

El boletín elaborado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó este 14 de octubre que, en las últimas 24 horas, se han registrado 50 movimientos telúricos.

La magnitud de los temblores osciló entre 1.0 y 4.4, mientras que la profundidad registrada varió entre 1.5 y 69.1 kilómetros.

Destacaron dos de estos sismos. El primero ocurrió a las 12.14 horas del 13 de octubre, con magnitud de 4.2, y su epicentro se ubicó en las costas del océano Pacífico, frente a México. Se reportó a una profundidad de 29.5 kilómetros.

El segundo temblor sensible ocurrió a las 18.47 horas, con magnitud de 4.4, y el epicentro se localizó en las costas de Escuintla.

Las regiones epicentrales registradas en las últimas horas fueron Sacatepéquez, Guatemala, costas del océano Pacífico de México y El Salvador, Retalhuleu, Izabal, Jutiapa, Suchitepéquez y Santa Rosa.

Hasta el 14 de octubre se contabilizan 9 mil 248 sismos, de los cuales 267 han sido sensibles.