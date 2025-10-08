Tres temblores sacuden la costa del Pacífico guatemalteco este 8 de octubre

Tres temblores sacuden la costa del Pacífico guatemalteco este 8 de octubre

En menos de dos horas se reportaron tres temblores en la costa del Pacífico guatemalteco. El primero ocurrió a las 4.16 horas.

Temblor en Guatemala 8 de octubre

El Insivumeh reporta tres temblores en horas de la madrugada de este 8 de octubre en las costas del océano Pacífico. (Foto Prensa Libre: Insivumeh)

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y el Servicio Sismológico de Guatemala alertaron sobre una serie de temblores registrados en la madrugada de este 8 de octubre.

El primero ocurrió a las 4.16 horas, con magnitud de 4.7.

El epicentro se localizó en las costas del océano Pacífico, a unos 120 kilómetros al suroeste de Champerico, Retalhuleu. Según el Insivumeh, la actividad sísmica se registró a cinco kilómetros de profundidad.

Cuarenta y cinco minutos después, a las 5.01 horas, se reportó un segundo sismo, de magnitud 4.0.

Lea más: Cientos de hogares siguen a la espera de reparación de casas tras sismos, pese a plan de evaluación del CIV

La entidad científica informó que el epicentro se ubicó a 108 kilómetros de la cabecera departamental de Retalhuleu, y a 24.21 kilómetros de profundidad.

A las 5.58 horas, ambos centros reportaron un tercer sismo. El Insivumeh detalló que tuvo una magnitud de 5.0.

El epicentro también se registró en las costas de Retalhuleu, a una profundidad de 27.68 kilómetros.

Cuerpos de socorro, como los bomberos y la Cruz Roja Guatemalteca, no han informado hasta ahora sobre heridos o daños materiales significativos.

Insivumeh Servicio Sismológico de Guatemala Temblor en Guatemala Temblores Temblores en Guatemala Tendencias nacionales 
