Temblor de magnitud 4 sacude la costa sur de Guatemala este 2 de octubre

El temblor ocurrió a 32 kilómetros de profundidad. Cuerpos de socorro no reportan emergencias.

Temblor en Guatemala 2 de octubre

El Servicio Sismológico de Guatemala informa sobre un temblor este 2 de octubre en el sur de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Tomada de @ssgin3 en X)

El Servicio Sismológico de Guatemala de la Universidad Mariano Gálvez informó este 2 de octubre sobre el movimiento telúrico. El epicentro se localizó aproximadamente a 23 kilómetros al sur de Champerico, Escuintla.

La entidad detalló que el temblor ocurrió a una profundidad de 32 kilómetros.

La Cruz Roja Guatemalteca y los cuerpos de socorro no reportan, hasta el momento, personas heridas ni daños significativos.

A las 3.12 horas del 29 de septiembre, el SSG también registró un sismo de magnitud 4.1 en la bocacosta, 40 kilómetros al suroriente del Puerto San José, Escuintla.

Asimismo, el 27 de septiembre se reportó un movimiento sísmico de magnitud 3.9 a 38 kilómetros de San José La Máquina, Retalhuleu.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

ARCHIVADO EN:

Servicio Sismológico de Guatemala Temblor en Guatemala Temblores Tendencias nacionales 
