Insivumeh registra dos temblores de magnitud 5.5 y 4.2 con epicentro en el Pacífico este 20 de julio   

El Insivumeh continúa registrando sismos con epicentro en el océano Pacífico y este lunes 20 de julio ya se han registrado dos temblores.

Según el reporte, uno de los temblores ocurrió a las 4.53 horas y tuvo una magnitud de 5.5. El epicentro fue detectado en el océano Pacífico, a una profundidad de 73.89 kilómetros.

El segundo movimiento telúrico fue detectado a las 5.10 horas, en el mismo punto, con una magnitud de 4.2 y una profundidad de 11.57 kilómetros.

El reporte del Insivumeh da cuenta de que en las últimas 24 horas se han registrado 165 sismos, de los cuales tres fueron sensibles.

El viernes 17 de julio, el reloj marcaba las 8.48 horas cuando Guatemala fue sacudida por un temblor de magnitud 7.4 que causó alarma entre la población y obligó a evacuar edificios.

Según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), tras el fuerte sismo se reportaron 75 emergencias a escala nacional, entre estas, tres viviendas con daño leve, 10 con daño moderado y tres con daño severo.

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También se reportó que 85 personas resultaron afectadas y 69 fueron evacuadas. No se reportaron personas fallecidas, según la Conred.

De acuerdo con el reporte del Insivumeh, a las 15 horas del domingo 19 de julio se habían registrado 249 eventos sísmicos, tras el temblor de magnitud 7.4 del viernes.

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