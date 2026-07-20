Insivumeh registra dos temblores de magnitud 5.5 y 4.2 con epicentro en el Pacífico este 20 de julio   

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Insivumeh registra dos temblores de magnitud 5.5 y 4.2 con epicentro en el Pacífico este 20 de julio   

Insivumeh detalla la magnitud y el epicentro de los sismos registrados este 20 de julio en el océano Pacífico.

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SISMO 20 DE JULIO 2025

Mapa muestra epicentro del sismo registrado el 20 de julio de 2026 en el océano Pacífico. (Foto Prensa Libre: Imagen compartida por el Insivumeh)

El Insivumeh continúa registrando sismos con epicentro en el océano Pacífico y este lunes 20 de julio ya se han registrado dos temblores.

Según el reporte, uno de los temblores ocurrió a las 4.53 horas y tuvo una magnitud de 5.5. El epicentro fue detectado en el océano Pacífico, a una profundidad de 73.89 kilómetros.

El segundo movimiento telúrico fue detectado a las 5.10 horas, en el mismo punto, con una magnitud de 4.2 y una profundidad de 11.57 kilómetros.

El reporte del Insivumeh da cuenta de que en las últimas 24 horas se han registrado 165 sismos, de los cuales tres fueron sensibles.

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El viernes 17 de julio, el reloj marcaba las 8.48 horas cuando Guatemala fue sacudida por un temblor de magnitud 7.4 que causó alarma entre la población y obligó a evacuar edificios.

Según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), tras el fuerte sismo se reportaron 75 emergencias a escala nacional, entre estas, tres viviendas con daño leve, 10 con daño moderado y tres con daño severo.

Para leer más: Sismo de 7.4 en Guatemala: cómo se produjo, dónde estuvo el epicentro y con qué intensidad se sintió

También se reportó que 85 personas resultaron afectadas y 69 fueron evacuadas. No se reportaron personas fallecidas, según la Conred.

De acuerdo con el reporte del Insivumeh, a las 15 horas del domingo 19 de julio se habían registrado 249 eventos sísmicos, tras el temblor de magnitud 7.4 del viernes.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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