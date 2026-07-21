Temblores en Guatemala: Insivumeh reporta tres sismos de magnitud superior a 4 este 21 de julio  

El Insivumeh ha registrado tres temblores que han sobrepasado la magnitud 4 este martes 21 de julio.

El primer temblor ocurrió a las 0.43 horas, con magnitud 4.9, epicentro en el océano Pacífico y una profundidad de 8.30 kilómetros.

El segundo movimiento telúrico ocurrió a las 3.09 horas, con epicentro en el mismo punto y magnitud 4.4. Esta vez, la profundidad del sismo fue de 15.58 kilómetros.

A las 3.43 horas, el Insivumeh detectó otro temblor, también en el océano Pacífico, con magnitud 4.1 y una profundidad de 8.83 kilómetros.

En las últimas 24 horas, el Insivumeh ha detectado 172 sismos, de los cuales dos han sido sensibles.

La secuencia de temblores reportada se da tras el fuerte temblor que sacudió a Guatemala a las 8.48 horas del viernes 17 de julio.

En esa ocasión, el epicentro también se localizó en el océano Pacífico, frente a las costas de Chiapas, México.

El lunes 20 de julio, el Insivumeh también informó de un sismo con epicentro en el departamento de Guatemala.

Para leer más: ¿Por qué el temblor de Guatemala de magnitud 7.4 no fue considerado como terremoto?

En lo que va del 2026, se han registrado 4 mil 264 sismos; de estos, 119 han sido sensibles.

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