Temblores en Guatemala: Insivumeh reporta tres sismos de magnitud superior a 4 este 21 de julio  

Comunitario

Temblores en Guatemala: Insivumeh reporta tres sismos de magnitud superior a 4 este 21 de julio  

Según el Insivumeh, los temblores con epicentro en el Pacífico continúan este martes 21 de julio.

|

time-clock

SISMO 21 DE JULIO 2026

Mapa muestra la ubicación del epicentro del temblor en Guatemala este 21 de julio. (Foto Prensa Libre: imagen compartida por el Insivumeh)

El Insivumeh ha registrado tres temblores que han sobrepasado la magnitud 4 este martes 21 de julio.

El primer temblor ocurrió a las 0.43 horas, con magnitud 4.9, epicentro en el océano Pacífico y una profundidad de 8.30 kilómetros.

El segundo movimiento telúrico ocurrió a las 3.09 horas, con epicentro en el mismo punto y magnitud 4.4. Esta vez, la profundidad del sismo fue de 15.58 kilómetros.

A las 3.43 horas, el Insivumeh detectó otro temblor, también en el océano Pacífico, con magnitud 4.1 y una profundidad de 8.83 kilómetros.

EN ESTE MOMENTO

cárcel Izabal El Triunfo

PDH cuestiona reserva de información del Marn sobre cárcel de máxima seguridad en Izabal

Right
CONGRESO, INTERPELACIîN MIDES. En la jornada legislativa de este jueves 5 de febrero se tuvo en el pleno la interpelacin al ministro del Ministerio de Desarrollo Social. En la imagen, ministro Abelardo Pinto y la diputada Brenda Meja. Juan Diego Gonzlez. 050226

Ejecutivo busca intervención de la CC por interpelaciones “simultáneas”

Right

En las últimas 24 horas, el Insivumeh ha detectado 172 sismos, de los cuales dos han sido sensibles.

La secuencia de temblores reportada se da tras el fuerte temblor que sacudió a Guatemala a las 8.48 horas del viernes 17 de julio.

En esa ocasión, el epicentro también se localizó en el océano Pacífico, frente a las costas de Chiapas, México.

El lunes 20 de julio, el Insivumeh también informó de un sismo con epicentro en el departamento de Guatemala.

Para leer más: ¿Por qué el temblor de Guatemala de magnitud 7.4 no fue considerado como terremoto?

En lo que va del 2026, se han registrado 4 mil 264 sismos; de estos, 119 han sido sensibles.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Insivumeh Sismos en Guatemala Temblor de hoy Temblor de hoy en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM