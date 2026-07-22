Insivumeh reporta cuatro temblores con epicentro en el Pacífico este 22 de julio 

Este miércoles 22 de julio, el Insivumeh reportó cuatro temblores con epicentro en el océano Pacífico, en la denominada fosa mesoamericana, informó la institución.

A las 2.32 horas fue detectado el primer sismo, de magnitud 4.5 y con una profundidad de 3.13 kilómetros.

El segundo temblor alcanzó una magnitud de 4.5 y tuvo una profundidad de 14.7 kilómetros.

A las 4.25 y 5.39 horas se registraron otros dos sismos, de magnitudes 4.4 y 4.5.

El epicentro del sismo de magnitud 4.4 se ubicó a 73 kilómetros de Retalhuleu, 88 kilómetros de San Marcos y 91 kilómetros de Mazatenango, Suchitepéquez.

Según el reporte del Insivumeh, en las últimas 24 horas se han registrado 98 sismos; de estos, ninguno ha sido sensible en el territorio nacional.

El viernes 17 de julio, Guatemala fue alertada por un sismo de magnitud 7.4 que causó al menos 75 emergencias a escala nacional.

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Tras ese movimiento telúrico, el Insivumeh ha reportado una secuencia de temblores con epicentro en las costas del Pacífico.

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