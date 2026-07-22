Insivumeh reporta cuatro temblores con epicentro en el Pacífico este 22 de julio 

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Insivumeh reporta cuatro temblores con epicentro en el Pacífico este 22 de julio 

Cuatro sismos fueron registrados por el Insivumeh durante las primeras horas de este 22 de julio en Guatemala.

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TEMBLOR 22 DE JULIO DE 2026 EN GUATEMALA

Mapa muestra epicentro del temblor en Guatemala este 22 de julio de 2026. (Foto Prensa Libre: imagen compartida por el Insivumeh)

Este miércoles 22 de julio, el Insivumeh reportó cuatro temblores con epicentro en el océano Pacífico, en la denominada fosa mesoamericana, informó la institución.

A las 2.32 horas fue detectado el primer sismo, de magnitud 4.5 y con una profundidad de 3.13 kilómetros.

El segundo temblor alcanzó una magnitud de 4.5 y tuvo una profundidad de 14.7 kilómetros.

A las 4.25 y 5.39 horas se registraron otros dos sismos, de magnitudes 4.4 y 4.5.

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El epicentro del sismo de magnitud 4.4 se ubicó a 73 kilómetros de Retalhuleu, 88 kilómetros de San Marcos y 91 kilómetros de Mazatenango, Suchitepéquez.

Según el reporte del Insivumeh, en las últimas 24 horas se han registrado 98 sismos; de estos, ninguno ha sido sensible en el territorio nacional.

El viernes 17 de julio, Guatemala fue alertada por un sismo de magnitud 7.4 que causó al menos 75 emergencias a escala nacional.

Para leer más: Conred amplía el recuento de daños en Guatemala tras el temblor de magnitud 7.4

Tras ese movimiento telúrico, el Insivumeh ha reportado una secuencia de temblores con epicentro en las costas del Pacífico.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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