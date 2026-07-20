Conred amplía el recuento de daños en Guatemala tras el temblor de magnitud 7.4

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) actualizó este lunes 20 de julio el recuento de daños tras el temblor de magnitud 7.4 registrado el viernes.

Claudinne Ogaldez, secretaria ejecutiva de la Conred, indicó durante la conferencia de prensa La Ronda que, tras el sismo, se han reportado 75 emergencias.

El reporte da cuenta de 85 personas afectadas y 69 evacuadas; además, tres viviendas con daños leves, 10 con daños moderados y tres con daños severos.

Según los datos, 26 edificios escolares y 22 edificios públicos presentan daños por el temblor.

Entre los daños también figuran tres carreteras secundarias.

Ogaldez añadió que los departamentos con más emergencias son San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Quiché, Sololá, Suchitepéquez, Sacatepéquez y Guatemala.

Explicó que la mayoría de los daños consiste en grietas en las viviendas, de las cuales tres fueron destruidas, ya que estaban construidas con adobe.

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Dijo que durante la emergencia coordinaron con los gobernadores departamentales para obtener el reporte de daños y que activaran los centros de operaciones de emergencia.

Afirmó que siguen en alerta, ya que continúa el reporte de sismos, según la información del Insivumeh.

Pidió a la población informarse por medio de fuentes oficiales y mantener la calma ante los sismos.

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