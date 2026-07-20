Conred amplía el recuento de daños en Guatemala tras el temblor de magnitud 7.4

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Conred amplía el recuento de daños en Guatemala tras el temblor de magnitud 7.4

La Conred informó que la mayoría de los daños causados por el temblor del 17 de julio en Guatemala consisten en grietas en las viviendas.  

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CASA AFECTADA POR SISMO 17-7-26 SANTA LUCÍA UTATLÁN

Conred reporta viviendas con daños tras sismo del 17 de julio en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Conred)

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) actualizó este lunes 20 de julio el recuento de daños tras el temblor de magnitud 7.4 registrado el viernes.

Claudinne Ogaldez, secretaria ejecutiva de la Conred, indicó durante la conferencia de prensa La Ronda que, tras el sismo, se han reportado 75 emergencias.

El reporte da cuenta de 85 personas afectadas y 69 evacuadas; además, tres viviendas con daños leves, 10 con daños moderados y tres con daños severos.

Según los datos, 26 edificios escolares y 22 edificios públicos presentan daños por el temblor.

EN ESTE MOMENTO

AME908. BOGOTÁ (COLOMBIA), 18/09/2024.- Fotografía de archivo del 30 de noviembre de 2023 de una sesión en el Congreso de la República de Guatemala, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). La elección de magistrados para las altas cortes en Guatemala se ha tornado controversial en medio de actores tachados de corrupción que buscan ingresar al Supremo, así como una ola de exiliados o presos por casos políticos. EFE/ David Toro ARCHIVO

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Entre los daños también figuran tres carreteras secundarias.

Ogaldez añadió que los departamentos con más emergencias son San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Quiché, Sololá, Suchitepéquez, Sacatepéquez y Guatemala.

Explicó que la mayoría de los daños consiste en grietas en las viviendas, de las cuales tres fueron destruidas, ya que estaban construidas con adobe.

Para leer más: ¿Por qué Guatemala tiembla tanto? Las razones detrás de la intensa actividad sísmica del país

Dijo que durante la emergencia coordinaron con los gobernadores departamentales para obtener el reporte de daños y que activaran los centros de operaciones de emergencia.

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Afirmó que siguen en alerta, ya que continúa el reporte de sismos, según la información del Insivumeh.

Pidió a la población informarse por medio de fuentes oficiales y mantener la calma ante los sismos.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Paula Carranza

Periodista de Prensa Libre especializada en temas sociales, ejecutivo y análisis de datos con 3 años de experiencia. Primer lugar en el concurso de Periodismo Regional de Sostenibilidad por Progreso en 2024.

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