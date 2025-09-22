Insivumeh reporta tres sismos este lunes 22 de septiembre; uno fue de magnitud 3.1  

El Insivumeh reportó que este lunes 22 de septiembre se registraron tres sismos en el territorio nacional.



El primero ocurrió a las 5.17 horas, con una magnitud de 2.9 y epicentro en Jutiapa, a una profundidad de 2.45 kilómetros.

El segundo temblor se registró a las 6.55 horas, con magnitud de 3.1, epicentro en Sacatepéquez y profundidad de cinco kilómetros.

De acuerdo con el Insivumeh, un tercer sismo ocurrió a las 8.04 horas, con magnitud de 4.2, profundidad de 12.34 kilómetros y epicentro en el océano Pacífico.

Cabe resaltar que Sacatepéquez fue epicentro de una serie de sismos registrados el 8 de julio, mientras que Jutiapa lo fue a finales del mismo mes.



De acuerdo con el Servicio Sismológico de Guatemala, desde el 8 de julio, cuando comenzó la secuencia sísmica en la región central del país con un evento principal de magnitud 5.6, se han contabilizado más de 1,920 sismos.



En el caso de la secuencia registrada en Jutiapa el 29 de julio, cuyo evento principal tuvo magnitud 5.7, se han registrado más de 2,214 temblores.

