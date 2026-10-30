Dos temblores durante la madrugada de este 30 de octubre: uno frente a El Salvador y otro en Santa Rosa, Guatemala

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Dos temblores durante la madrugada de este 30 de octubre: uno frente a El Salvador y otro en Santa Rosa, Guatemala

La madrugada de este viernes 30 de octubre estuvo marcada por dos movimientos sísmicos en la región. El Insivumeh informó sobre los epicentros, las magnitudes y la profundidad de ambos temblores.

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Sismos 30 octubre El Salvador Guatemala hoy

Dos sismos se registraron durante la madrugada de este 30 de octubre, uno frente a las costas de El Salvador y otro en Santa Rosa, Guatemala. Las autoridades detallaron las magnitudes y los epicentros. (Foto Prensa Libre: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador).

La Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente de El Salvador informó que a las 3.11 horas de este 30 de octubre se registró un sismo de magnitud 4.2.

El Área de Sismología de la institución detalló que la actividad telúrica tuvo su epicentro en el océano Pacífico, a unos 92 kilómetros de San Salvador.

El Servicio Sismológico de Guatemala (SSG) precisó que el epicentro se ubicó a unos 149.8 kilómetros de Jerez, Jutiapa, Guatemala.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó una magnitud de 4.3, distinta de la informada por las autoridades salvadoreñas.

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Además, señaló que el sismo ocurrió a una profundidad de 54 kilómetros.

Las autoridades salvadoreñas explicaron que, debido a las características del movimiento sísmico, no se han activado alertas de posible tsunami.

Otro sismo, de magnitud 3.0, ocurrió a unos tres kilómetros de profundidad en Santa Rosa, según un reporte del Insivumeh.

El movimiento se registró a las 00.11 horas de este viernes.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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