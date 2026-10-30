Dos temblores durante la madrugada de este 30 de octubre: uno frente a El Salvador y otro en Santa Rosa, Guatemala

La Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente de El Salvador informó que a las 3.11 horas de este 30 de octubre se registró un sismo de magnitud 4.2.

El Área de Sismología de la institución detalló que la actividad telúrica tuvo su epicentro en el océano Pacífico, a unos 92 kilómetros de San Salvador.

El Servicio Sismológico de Guatemala (SSG) precisó que el epicentro se ubicó a unos 149.8 kilómetros de Jerez, Jutiapa, Guatemala.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó una magnitud de 4.3, distinta de la informada por las autoridades salvadoreñas.

Además, señaló que el sismo ocurrió a una profundidad de 54 kilómetros.

Las autoridades salvadoreñas explicaron que, debido a las características del movimiento sísmico, no se han activado alertas de posible tsunami.

📌 #ElObservatorioInforma DATOS REVISADOS: Sismo mag. 4.2, frente a costa de San Vicente. A 35.0 km al sur de Desembocadura del Río Lempa. Prof. 42 km. [2026-10-30, 03:11:59] https://t.co/SGHROFbUWe — Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) October 30, 2026

Otro sismo, de magnitud 3.0, ocurrió a unos tres kilómetros de profundidad en Santa Rosa, según un reporte del Insivumeh.

El movimiento se registró a las 00.11 horas de este viernes.

SISMO REGISTRADO Región epicentral: DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA 30 de octubre de 2026. 00:11:27 hrs. #SomosINSIVUMEH #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV #TemblorGT #SismoGT https://t.co/JaHuBdjEcv — INSIVUMEH (@insivumehgt) October 30, 2026

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