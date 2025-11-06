Insivumeh reporta dos temblores de magnitud 4.9 en las últimas horas   

Insivumeh reporta dos temblores de magnitud 4.9 en las últimas horas   

Dos sismos con epicentro en el océano Pacífico se han registrado en las últimas horas.  

Mapa muestra epicentro de sismo registrado el 6 de noviembre en el océano Pacífico. (Foto Prensa Libre: imagen Insivumeh)

Guatemala ha registrado actividad sísmica entre las últimas horas del miércoles y la mañana de este jueves 6 de noviembre.

De acuerdo con un reporte del Insivumeh, este jueves, a las 6.14 horas, hubo un temblor de magnitud 4.9.

El epicentro se ubicó en el océano Pacífico, a una profundidad de 67.19 kilómetros.

A las 23.21 horas del miércoles se registró otro sismo; en esta ocasión, el epicentro fue en las costas de El Salvador.

La magnitud también fue de 4.9 y la profundidad, de 40.21 kilómetros.

Los cuerpos de socorro no reportaron daños derivados de ambos temblores.

Según el último reporte del Insivumeh, en Guatemala, en el 2025 han sido registrados 10 mil 493 sismos, de los cuales 278 han sido sensibles.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

