Cuál fue la magnitud y epicentro del temblor registrado este 9 de enero en Guatemala

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que este 9 de enero se registró un temblor de magnitud 3.4 en Sacatepéquez.

Según el ente científico, el temblor ocurrió a la 1.14 horas, a una profundidad de 970 metros, cerca del departamento de Guatemala.

Los Bomberos Municipales, Voluntarios y la Cruz Roja Guatemalteca efectuaron monitoreos para establecer si hubo heridos o afectados por el movimiento telúrico.

En las últimas 24 horas se han registrado 30 sismos, pero solo uno ha sido sensible, siendo este el segundo en el 2026.

Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres recomienda activar el Plan Familiar de Respuesta, mantener la calma y tener lista la mochila de las 72 horas en caso de temblores, junto a un kit de emergencia para mascotas.

También sugiere alejarse de ventanas y repisas, así como no acercarse a postes en la vía pública.