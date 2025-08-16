Temblor de magnitud 3.2 se registra en Escuintla este 16 de agosto del 2025

A las 17.13 horas de este sábado 16 de agosto se registró un sismo de magnitud 3.2, con epicentro en Escuintla.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el temblor tuvo una profundidad de 1 km.

En Guatemala, los temblores continúan, luego de los registrados el 8 de julio en Santa María de Jesús, Sacatepéquez. El más severo fue de magnitud 5.6, causó daños en la infraestructura y provocó la muerte de seis personas. La población quedó incomunicada por varios días.

El 29 de julio, en Jutiapa, hubo una intensa actividad sísmica, luego de dos fuertes movimientos de magnitud 5.4 y 5.8. Hubo dos muertos. El epicentro fue Zapotitlán.

Este sábado 16 de agosto se dejó sentir otro sismo en Sacatepéquez, a las 8.46 horas, con magnitud de 3.8. No se reportaron daños.