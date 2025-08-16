Temblor de magnitud 3.2 se registra en Escuintla este 16 de agosto del 2025

Temblor de magnitud 3.2 se registra en Escuintla este 16 de agosto del 2025

El Insivumeh registró este sábado 16 de agosto un sismo con epicentro en Escuintla; no se reportan daños.

Temblor de magnitud 3.2 se registra este 16 de agosto con epicentro en Escuintla. (Foto Prensa Libre: Insivumeh)

A las 17.13 horas de este sábado 16 de agosto se registró un sismo de magnitud 3.2, con epicentro en Escuintla.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el temblor tuvo una profundidad de 1 km.

En Guatemala, los temblores continúan, luego de los registrados el 8 de julio en Santa María de Jesús, Sacatepéquez. El más severo fue de magnitud 5.6, causó daños en la infraestructura y provocó la muerte de seis personas. La población quedó incomunicada por varios días.

El 29 de julio, en Jutiapa, hubo una intensa actividad sísmica, luego de dos fuertes movimientos de magnitud 5.4 y 5.8. Hubo dos muertos. El epicentro fue Zapotitlán.

Este sábado 16 de agosto se dejó sentir otro sismo en Sacatepéquez, a las 8.46 horas, con magnitud de 3.8. No se reportaron daños.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

Lee más artículos de Ana Lucía Ola

ARCHIVADO EN:

Insivumeh Sismo Temblor Temblor de hoy en Guatemala Temblor en Guatemala 
