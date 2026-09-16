Temblores en Guatemala: registran sismos de magnitud 5.2 y 3.6 en las últimas horas

El Insivumeh informó este miércoles 16 de septiembre que en las últimas horas se han registrado 19 sismos, aunque no todos han sido sensibles.

Uno de los temblores ocurrió a las 21.45 horas del martes 15 de septiembre. La magnitud fue de 5.2, con epicentro en el océano Pacífico y una profundidad de 28.32 kilómetros.

Internautas reportaron que el sismo fue sensible en algunos puntos del occidente del país.

A las 0.25 horas de este miércoles 16 de septiembre, el Servicio Sismológico de Guatemala detectó un movimiento telúrico de magnitud 3.6.

El epicentro se registró en el océano Pacífico, a 62.9 kilómetros al sur de Puerto San José, Escuintla.

Según el Insivumeh, en lo que va del 2026 se han registrado 5 mil 753 sismos, de los cuales 142 han sido sensibles en Guatemala.

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El 17 de julio del 2026, Guatemala fue sacudida por un sismo de magnitud 7.4 y una profundidad cercana a los 10 kilómetros, según los reportes.

El movimiento ocurrió a las 8.48 horas y fue lo suficientemente intenso para que cientos de personas salieran de edificios, oficinas y viviendas como medida de prevención.

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