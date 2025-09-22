Todo sobre las becas disponibles para estudiantes de Guatemala

Varios países han suscrito convenios de cooperación con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) para el otorgamiento de becas de estudios a jóvenes interesados en cursar diversas carreras en el extranjero.

Según información proporcionada por Segeplán, actualmente hay doce convocatorias abiertas: cinco para estudios en el extranjero y una para estudios en Guatemala. Estas se enfocan en 21 áreas a nivel de maestría y licenciatura para profesionales de distintas disciplinas, con una duración que oscila entre seis meses y cinco años.

Las convocatorias de becas en el extranjero vigentes son para cursar estudios en Chile, España, India, Reino Unido y una promovida por la Organización de Estados Americanos (OEA). Las becas están dirigidas a estudiantes de maestrías, licenciaturas, idiomas y cursos cortos, según indica la Secretaría.

En este segundo semestre del 2025, España es el país con mayor número de convocatorias abiertas: siete. Cuatro de ellas son para maestrías en nuevas tecnologías, impartidas en universidades como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Vitoria-Gasteiz, la Universidad de Cádiz y la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Las tres restantes son para cursos cortos dirigidos a licenciados, en temas como gestión de riesgo de desastres, marketing comercial y digitalización.

Chile también tiene una convocatoria abierta para estudios de maestría en diversas áreas. El programa tiene como objetivo contribuir a la formación de capital humano avanzado mediante la participación de profesionales latinoamericanos y del Caribe en programas de Magíster ofrecidos por universidades o instituciones de educación superior chilenas, acreditadas con un alto nivel de excelencia.

India ofrece una convocatoria de cursos cortos para estudiantes guatemaltecos a nivel de licenciatura a través del programa ITEC. Este se enfoca en la formación de capacidades técnicas y el intercambio de conocimientos. El catálogo incluye más de 100 cursos de distintas duraciones en áreas como tecnología, administración y otras profesiones, impartidos en universidades del país asiático. Un requisito esencial es el dominio del idioma inglés.

El Reino Unido ofrece becas a nivel de maestría mediante el programa internacional del Gobierno británico, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo, junto con organizaciones asociadas. Estas becas cubren estudios presenciales de uno o dos años. El dominio del idioma inglés también es obligatorio.

La OEA, por su parte, mantiene abierta una convocatoria para estudios de licenciatura y maestría, impartidos por la Universidad Ana G. Méndez (UGAM) de Puerto Rico. Las clases, con duración de cinco años, se desarrollarán de forma virtual. También aquí es requisito dominar el inglés.

En Guatemala está disponible la convocatoria del programa de becas parciales de inglés “Natural English”, dirigida a jóvenes de 14 años en adelante, desde nivel básico hasta universitario. Este programa, en modalidad virtual, tiene una duración de 15 meses y ofrece un 25% de descuento sobre el total del costo.

Becas Internacionales otorgadas

En marzo del 2025 se otorgaron 228 becas a jóvenes para estudiar una maestría en distintas especialidades dentro del país, por medio del Programa de Desarrollo Local de Formato Educativo Escuela de Negocios de España. Estas becas fueron entregadas a jóvenes de Alta Verapaz, Escuintla, Chimaltenango, Quetzaltenango, Santa Rosa, Jutiapa y Huehuetenango.

En agosto, en colaboración con la Embajada de la República de China (Taiwán), se otorgaron 60 becas a jóvenes guatemaltecos destacados. La embajada distribuyó 43 becas Mofa para estudios de licenciatura, maestría y doctorado; 10 becas ICDF en áreas estratégicas de desarrollo, y 7 becas Huayu para el aprendizaje del idioma mandarín. Los beneficiarios viajarán a Taiwán para su formación y los costos de los estudios serán financiados por el país anfitrión.

Becas a nivel nacional

Además de las becas internacionales de estudios que que ofrecen los países cooperantes, Segeplán también ofrece becas para estudios universitarios y carreras técnicas no universitarias que se imparten a nivel local.

En la segunda convocatoria del programa “Becas para el Futuro”, a cargo de Segeplán, que se realizó del 1 de julio al 31 de agosto del 2025, se postularon más de tres mil jóvenes. De estos, aproximadamente 2 mil 500 optaron por el nivel de pregrado (74%); más de 700, por el posgrado (21%), y 189 por becas a nivel técnico no universitario (5%).

Según explicó el titular de Segeplán, Carlos Mendoza, el 53% de los postulantes son mujeres y el 47% hombres, provenientes principalmente de los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Chimaltenango y Quiché.

De la primera convocatoria (del 1 de abril al 31 de mayo del 2025) fueron preseleccionados mil 500 postulantes, pero solo se han adjudicado 43 becas, debido a retrasos en la entrega de documentación por parte de los jóvenes. En algunos casos, los preseleccionados no han dado respuesta.

Segeplan proyecta adjudicar más de mil 500 becas a jóvenes que han completado el nivel diversificado y desean continuar sus estudios universitarios o técnicos, en coordinación con universidades e instituciones nacionales.

Adjudicación de becas nacionales

El fondo de becas de Segeplan asciende a Q250 millones y es administrado por el Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

Una vez que el postulante supere el proceso de selección y firme el contrato, el CHN le abrirá una cuenta monetaria desde la cual se harán los desembolsos, condicionados al cumplimiento de los requisitos administrativos establecidos por Segeplan.

Las becas pueden ser completas o parciales, e incluyen inscripción, matrícula, mensualidades, materiales didácticos y apoyo para estipendios mensuales o gastos complementarios.

Las becas tradicionales son financiadas por cooperación internacional. En cambio, las del programa “Becas para el Futuro” son financiadas por el Gobierno de Guatemala.

Feria de Becas 2025

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia —Segeplan— organiza la Feria Nacional de Becas 2025, un evento gratuito en el que los guatemaltecos podrán informarse sobre diversas oportunidades de estudio en Guatemala y en el extranjero.

La actividad se llevará a cabo el martes 23 y miércoles 24 de septiembre en la Ciudad de Guatemala, y contará con la participación de más de 30 invitados especiales, entre ellos universidades nacionales, instituciones como el Intecap y la Senacyt, así como representantes de programas de becas de países como Taiwán, España, Reino Unido, Turquía, Japón, Brasil, Estados Unidos, Chile, Alemania, entre otros.

Los asistentes podrán conocer las opciones de estudio disponibles para licenciaturas, maestrías, doctorados y cursos cortos, además de realizar consultas y resolver dudas directamente con representantes de las fuentes cooperantes, tanto nacionales como internacionales.

Durante la feria también se desarrollarán talleres, foros y conversatorios con expositores que compartirán sus experiencias con los participantes.

El evento se realizará en el salón 6 del Parque de la Industria, ubicado en la 8ª calle 2-33, zona 9 de la Ciudad de Guatemala. La entrada es gratuita. Estos son los horarios: Martes 23 de septiembre, de 9:30 a 18 horas y miércoles 24 de septiembre, de 8:00 a 18 horas.