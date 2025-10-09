Remolino en la capital de Guatemala es grabado este 9 de octubre

Comunitario

Remolino en la capital de Guatemala es grabado este 9 de octubre

Varios videos de un remolino formado en la capital de Guatemala fueron compartidos en redes sociales este 9 de octubre de 2025.

y

|

time-clock

Internautas compartieron en redes sociales, este jueves 9 de octubre, imágenes de un remolino que se formó en la Ciudad de Guatemala.

Según indicaron, el fenómeno fue observado en varios puntos, entre ellos las zonas 11 y 12 capitalinas.

Testigos señalaron que el remolino se mantuvo durante algunos segundos y se disolvió al tocar el suelo.

El fenómeno ocurrió en una tarde lluviosa en el área metropolitana.

EN ESTE MOMENTO

Lluvias en Guatemala

Lluvias con vientos causan caída de árboles y bloqueos viales en el área metropolitana

Right
Fotografía de Melisa Palacios (izquierda). Y Fernanda Bonilla durante la audiencia del 23 de septiembre de 2025, cuando la Sala Primera de Mayor Riesgo rechazó la recusación y el amparo planteados por la defensa.

Fernanda Bonilla Guatemala: así avanza el proceso y qué tan cerca está la sentencia por el crimen de Melisa Palacios

Right

Se espera que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) brinden más detalles del fenómeno.

Videos del remolino

ESCRITO POR:

Miguel Barrientos

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital y multimedia con 15 años de experiencia.

Lee más artículos de Miguel Barrientos

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Clima en Guatemala Sucesos Temporada de lluvia 2025 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS