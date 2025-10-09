Remolino en la capital de Guatemala es grabado este 9 de octubre

Internautas compartieron en redes sociales, este jueves 9 de octubre, imágenes de un remolino que se formó en la Ciudad de Guatemala.

Según indicaron, el fenómeno fue observado en varios puntos, entre ellos las zonas 11 y 12 capitalinas.

Testigos señalaron que el remolino se mantuvo durante algunos segundos y se disolvió al tocar el suelo.

El fenómeno ocurrió en una tarde lluviosa en el área metropolitana.

Se espera que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) brinden más detalles del fenómeno.

Videos del remolino