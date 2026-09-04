Tormentas locales y ambiente cálido marcarán el clima en Guatemala este fin de semana

Para este fin de semana, sábado 5 y domingo 6 de septiembre, Guatemala tendrá clima cálido y el Insivumeh no descarta lluvias.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias se asocian con condiciones locales y la influencia de baja presión. Existen condiciones favorables para la formación de tormentas locales severas.

También se esperan áreas con niebla durante las primeras horas de la mañana y de la noche, así como ambiente caluroso y húmedo durante el día.

Además, son posibles las lloviznas o lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche, especialmente en regiones del sur al centro del país.

Las precipitaciones podrían originar crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y lahares en la cadena volcánica.

En la meseta central, que incluye la capital, habrá poca nubosidad, alternando con cielo parcialmente nublado, y ambiente cálido y húmedo. El incremento y desarrollo de nubosidad durante la tarde generará lluvias con actividad eléctrica.

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El viento predominará del sur y suroeste, ligero durante la tarde. En la capital, las temperaturas máximas serán de entre 28 °C y 30 °C, y en el altiplano central y occidental, de 24 °C a 30 °C.

Para las regiones del Pacífico se prevé ambiente cálido y húmedo durante el día, aunque habrá desarrollo de nubosidad en la tarde y noche, con lluvias moderadas acompañadas de actividad eléctrica. El termómetro podría marcar entre 34 °C y 36 °C.

En la región del Motagua y los valles de Oriente habrá poca nubosidad, alternando con cielo parcialmente nublado, y ambiente cálido y húmedo durante el día. Además, se espera incremento y desarrollo de nubosidad en la tarde y noche, con posibilidad de lluvias dispersas y actividad eléctrica. Las temperaturas máximas serán de entre 36 °C y 38 °C.

En Petén, Alta Verapaz y la Franja Transversal del Norte habrá ambiente cálido y húmedo, y no se descartan lluvias. El termómetro podría marcar entre 27 °C y 38 °C.

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