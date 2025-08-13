Tráfico en Guatemala: Emetra prevé complicaciones de movilidad el 14 de agosto por fin de semana largo

La Empresa Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) advirtió que el 14 de agosto se registrarán complicaciones en la movilidad en la Ciudad de Guatemala debido a las actividades previas a la Feria de Jocotenango y la celebración en honor a la Virgen de la Asunción, patrona de la capital.

Desde hace más de 200 años, esta festividad es un punto de encuentro para las tradiciones familiares, que incluyen gastronomía, entretenimiento y espacios de convivencia.

El evento central se realiza cada 15 de agosto en el Hipódromo del Norte, uno de los puntos con mayor afluencia de visitantes.

Aumento de tráfico antes del feriado

Según declaraciones de Amílcar Montejo, vocero de Emetra, el jueves 14 de agosto tendrá una carga vehicular similar a la de un viernes, debido a que muchos capitalinos aprovecharán el feriado del día siguiente para salir de la ciudad.

Montejo también explica que se prevé un congestionamiento mayor después de las 15:00 horas del jueves 15, especialmente en:

Salida hacia el Pacífico y Puerto San José.

Ruta Interamericana hacia Antigua Guatemala.

Carretera al Atlántico en dirección a El Progreso.

Zonas 10 y 15 con destino a Santa Rosa.

15 de agosto: Operativos y zonas con mayor circulación

Para el viernes 15 de agosto, Emetra implementará operativos de alcoholemia y control de velocidad en las zonas 9, 10, 11, 12, 13, 15 y 16.

Las áreas con mayor tránsito serán el Hipódromo del Norte y sus alrededores, lo que afectará vías como el Periférico, la Calle Martí y el Centro Histórico.

Las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos, utilizar rutas alternas y considerar el uso de transporte público para evitar demoras durante estas fechas.