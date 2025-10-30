Tráfico en Guatemala hoy: actualizaciones en vivo del tránsito este 31 de octubre

Tráfico en Guatemala hoy: actualizaciones en vivo del tránsito este 31 de octubre

Autoridades de Tránsito están en alerta este 31 de octubre por conciertos, fiestas de Halloween y alta circulación por fin de mes.

Imagen de referencia. El tráfico de este 31 de octubre será complicado por diversas actividades en el área metropolitana. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Imagen de referencia. El tráfico de este 31 de octubre será complicado por diversas actividades en el área metropolitana. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Las autoridades de Tránsito del área metropolitana están en alerta este 31 de octubre, debido a diversas actividades que se llevarán a cabo.

Una de ellas es la celebración de Halloween, que provocará un incremento en los desplazamientos desde el mediodía, por la participación de personas en fiestas y otras actividades vinculadas.

Además, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias comenzará la serie de conciertos que el guatemalteco Ricardo Arjona anunció hace varios meses.

Se trata de la residencia que el cantautor desarrollará desde este viernes hasta diciembre, cuando continuará por otros países con la gira de su nuevo álbum.

Las autoridades también señalan que, por tratarse del fin de mes y el inicio del fin de semana, muchas personas utilizarán sus vehículos, lo que incrementará las complicaciones en la movilidad.

Amílcar Montejo, intendente de Tránsito de la capital, informó que al menos 150 agentes serán desplegados en las zonas 1, 9, 10, 11, 12, 13, 15 y 16.

“La particularidad de las actividades es que podría haber consumo de alcohol, por lo que se desplegará a agentes en estos sectores junto con la Policía Nacional Civil para evitar abusos de velocidad, competencias o violaciones a las normas viales”, indicó Montejo.

También pidió a los automovilistas que mantengan en orden sus documentos, como la licencia de conducir y la tarjeta de circulación.

Así están las condiciones de tránsito

31 de octubre 2025, 08.30h

Convite en Bárcenas prevé cierre en rutas a Milpas Altas y al Pacífico

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva anuncia que los cierres viales comenzarán a las 6.00 horas del 1 de noviembre.

31 de octubre 2025, 08.00h

Reportan tránsito lento rumbo a la bocacosta

Dalia Santos informa sobre alta carga vehicular saliendo desde la ciudad de Guatemala en dirección al sur y tránsito lento en el kilómetro 21 de la ruta al Pacífico.

31 de octubre 2025, 07.30h

PMT informa sobre estacionamientos alternos por concierto de Ricardo Arjona

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) indica que no se permitirá estacionarse sobre la banqueta de la 24 calle, zona 4, a un costada del Teatro Nacional, ni la colocación de ventas alternas.

En cambio, se colocan mantas para señalar parqueos alternos al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias con una tarifa única.

31 de octubre 2025, 07.10h

Anuncian cierre vehicular en el sector del cementerio municipal de Villa Nueva

La portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, Dalia Santos, explica que a partir de las 10.00 horas de este viernes comenzará un cierre vehicular en la 16 avenida, zona 4 de Villa Nueva, para facilitar el acceso al cementerio del municipio.

También sugiere utilizar la colonia La Enriqueta, bulevar Reformadores y bulevar El Frutal como vías alternas.

31 de octubre 2025, 06.45h

Emetra y PMT despliegan operativos por conciertos y Día de Todos los Santos

La Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte informa que se permitirá la colocación de ventas en la 20 calle de la zona 3 para facilitar el acceso al Cementerio General; sin embargo, únicamente se autoriza el ingreso de carrozas fúnebres.

