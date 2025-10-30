EN DIRECTO
Tráfico en Guatemala hoy: actualizaciones en vivo del tránsito este 31 de octubre
Autoridades de Tránsito están en alerta este 31 de octubre por conciertos, fiestas de Halloween y alta circulación por fin de mes.
Imagen de referencia.
Las autoridades de Tránsito del área metropolitana están en alerta este 31 de octubre, debido a diversas actividades que se llevarán a cabo.
Una de ellas es la celebración de Halloween, que provocará un incremento en los desplazamientos desde el mediodía, por la participación de personas en fiestas y otras actividades vinculadas.
Además, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias comenzará la serie de conciertos que el guatemalteco Ricardo Arjona anunció hace varios meses.
Se trata de la residencia que el cantautor desarrollará desde este viernes hasta diciembre, cuando continuará por otros países con la gira de su nuevo álbum.
Las autoridades también señalan que, por tratarse del fin de mes y el inicio del fin de semana, muchas personas utilizarán sus vehículos, lo que incrementará las complicaciones en la movilidad.
Amílcar Montejo, intendente de Tránsito de la capital, informó que al menos 150 agentes serán desplegados en las zonas 1, 9, 10, 11, 12, 13, 15 y 16.
“La particularidad de las actividades es que podría haber consumo de alcohol, por lo que se desplegará a agentes en estos sectores junto con la Policía Nacional Civil para evitar abusos de velocidad, competencias o violaciones a las normas viales”, indicó Montejo.
También pidió a los automovilistas que mantengan en orden sus documentos, como la licencia de conducir y la tarjeta de circulación.
Así están las condiciones de tránsito
Convite en Bárcenas prevé cierre en rutas a Milpas Altas y al Pacífico
La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva anuncia que los cierres viales comenzarán a las 6.00 horas del 1 de noviembre.
Reportan tránsito lento rumbo a la bocacosta
Dalia Santos informa sobre alta carga vehicular saliendo desde la ciudad de Guatemala en dirección al sur y tránsito lento en el kilómetro 21 de la ruta al Pacífico.
PMT informa sobre estacionamientos alternos por concierto de Ricardo Arjona
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) indica que no se permitirá estacionarse sobre la banqueta de la 24 calle, zona 4, a un costada del Teatro Nacional, ni la colocación de ventas alternas.
En cambio, se colocan mantas para señalar parqueos alternos al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias con una tarifa única.
Anuncian cierre vehicular en el sector del cementerio municipal de Villa Nueva
La portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, Dalia Santos, explica que a partir de las 10.00 horas de este viernes comenzará un cierre vehicular en la 16 avenida, zona 4 de Villa Nueva, para facilitar el acceso al cementerio del municipio.
También sugiere utilizar la colonia La Enriqueta, bulevar Reformadores y bulevar El Frutal como vías alternas.
Emetra y PMT despliegan operativos por conciertos y Día de Todos los Santos
La Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte informa que se permitirá la colocación de ventas en la 20 calle de la zona 3 para facilitar el acceso al Cementerio General; sin embargo, únicamente se autoriza el ingreso de carrozas fúnebres.
Este fin de semana habrá varios eventos en la ciudad que pueden afectar el tránsito.
Por eso, nuestros equipos ya realizaron supervisiones en los puntos clave y contamos con una planificación coordinada para atender cada actividad.
