Tránsito suspende exhibición de vehículos modificados y desarrollo de carreras clandestinas en zona 13

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil informó que la noche del domingo 2 de marzo suspendió la exhibición de vehículos modificados y desarrollo de carreras clandestinas.

Añadió que la acción la desarrolló en la 7a avenida de la zona 13 de la capital.

“La oportuna acción policial permitió neutralizar y disolver la exhibición de más de 70 vehículos ubicados en la vía pública”, añadió Tránsito.

Afirmó que como resultado del operativo consignaron licencias de conducir.

También impusieron multas por diversas infracciones a la Ley de Tránsito y su reglamento.

Además, informó que el domingo en la mañana efectuó un operativo interinstitucional en el kilómetro 72 de la ruta CA-1 Occidente, Chimaltenango.

Cómo resultado impusieron 111 multas por diferentes infracciones a la normativa de tránsito, entre estas por no portar o no tener licencia de conducir, por portar placas de circulación en lugares no autorizados y por dispositivos que causan sonidos o ruidos estridentes.

Para leer más: Carreras clandestinas: Cinco conductores multados con Q25 mil y más de 100 infracciones

#TránsitoPNC disuelve la exhibición de vehículos modificados y desarrollo de carreras clandestinas en la 7a. avenida de la zona 13 frente al edificio de Caminos, la noche de este domingo. pic.twitter.com/MUiECtcI9z — PNC Tránsito (@DTransitoPNC) March 3, 2025