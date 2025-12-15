Transmetro Guatemala: Inicia reconstrucción de pasarela en parada Liceo Javier, dañada por tractocamión

La reconstrucción de la pasarela del Transmetro en la estación Liceo Javier, ubicada en la calzada Raúl Aguilar Batres, ya está en marcha, informan las autoridades de Villa Nueva. Los trabajos iniciaron en los primeros días de diciembre y están a cargo de la empresa privada responsable de la estructura.

Según información proporcionada a Prensa Libre, la pasarela será edificada nuevamente en su totalidad, con el objetivo de garantizar su seguridad estructural y evitar inconvenientes en el futuro para los usuarios del servicio de transporte público.

La Municipalidad de Villa Nueva detalla que el tiempo estimado de construcción es de tres meses, por lo que se prevé que la pasarela esté concluida y habilitada para la ciudadanía en marzo de 2026.

En cuanto a los costos de la obra, las autoridades municipales de Villa Nueva y de la Municipalidad de Guatemala explican que no existe un monto oficial determinado, debido a que el proceso de reparación no fue asumido directamente por las comunas.

Las autoridades de la Municipalidad de Villa Nueva, que tiene la jurisdicción territorial del área, indican que una vez concluidos los trámites administrativos y legales correspondientes, la empresa propietaria del tractocamión que ocasionó los daños estableció un acuerdo directo de resarcimiento con la empresa que posee el usufructo de la pasarela del Transmetro, por lo que los términos económicos del arreglo no fueron divulgados.

En relación con el impacto para los usuarios, Prensa Libre consultó a ambas comunica sobre la cantidad de personas afectadas por la inhabilitación de la pasarela. Al respecto, la Municipalidad de Villa Nueva indica que buscará la información, ya que no administra el sistema Transmetro y, por tanto, no cuenta con ese dato de forma inmediata.

Por su parte, la Municipalidad de Guatemala señala que no dispone de registros sobre usuarios afectados, debido a que la pasarela y su área de influencia se encuentran bajo jurisdicción del municipio de Villa Nueva.

El incidente

El sábado 18 de octubre, un tractocamión derribó la pasarela de la estación Liceo Javier del Transmetro y, horas más tarde, quedó atascado en otra estructura similar frente a la estación La Reformita.

Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra, explicó que el percance se produjo debido a que el vehículo transportaba un cilindro sobredimensionado, el cual no cumplía con los estándares de peso y dimensiones permitidos para circular en la vía pública.

Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) recordaron que el transporte de carga en Guatemala está regulado por el Acuerdo Gubernativo 379-2010, que establece el Reglamento para el Control de Pesos y Dimensiones de Vehículos Automotores de Carga. Dicho reglamento exige que los vehículos que excedan las dimensiones autorizadas gestionen un permiso especial ante la Dirección General de Caminos (DGC).

Este permiso, identificado como formulario 1-83, debe solicitarse al menos 24 horas antes del traslado y es válido únicamente para un recorrido específico. Además, contempla un análisis técnico sobre el impacto de este tipo de cargas en carreteras y estructuras.

Circulaba sin autorización

De acuerdo con una consulta realizada por Prensa Libre a la DGC, el tractocamión involucrado no contaba con la autorización correspondiente, lo que representa un incumplimiento legal y un riesgo para la infraestructura vial.

Tanto Tránsito de la PNC como la DGC señalaron que el artículo 7, inciso B, del Acuerdo Gubernativo 379-2010 establece que la empresa propietaria del vehículo debe resarcir los daños ocasionados a puentes, separadores viales, arriates, bordillos y pavimento.