Unidad de Bienestar Animal da seguimiento al caso de Luna, la perrita que mataron a machetazos en San Bartolomé Milpas Altas

Una perrita de seis años murió tras ser atacada a machetazos el 17 de febrero del 2026, en el sector denominado “El Chichorín”, zona 3 de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez.

Según la denuncia presentada ante la Policía Nacional Civil (PNC), el hecho ocurrió a las 6.48 horas, en un área de colindancia entre dos terrenos familiares.

El propietario del animal, Edgar Enrique Axpuaca Chacón, relató que se encontraba atendiendo a sus mascotas cuando su hermano, Gerson Daniel Axpuaca Chacón, llegó al lugar acompañado de sus perros. Minutos después se produjo una pelea entre los animales en el área que divide ambas propiedades.

Edgar Axpuaca Chacón afirmó que al acudir para separarlos presenció el momento en que su hermano atacaba con un machete a su perrita, llamada Luna.

“Al llegar, presencié el momento en que Gerson Daniel Axpuaca Chacón atacaba violentamente con un machete a una de mis mascotas de nombre Luna, una perrita de seis años. Mi hermano le propinó varios machetazos, causándole la muerte”, declaró.

Añadió que después del ataque le preguntó a su hermano por qué había actuado de esa manera, pero no obtuvo respuesta.

“Ante su silencio, le manifesté que procedería a interponer una denuncia en su contra por lo sucedido. En ese punto concluyó la interacción”, indicó en su declaración.

Pronunciamiento oficial

Consultada sobre el caso, Irene Velázquez, directora de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, confirmó que ya existe una denuncia formal y que se inició el procedimiento administrativo.

“Sí, ya ingresó una denuncia por una agresión con arma blanca, machete, provocándole la muerte frente a la persona que está denunciando el 17 de febrero. Y la denuncia conlleva una providencia de trámite, la cual es notificada tanto al denunciante como al denunciado”, comentó.

Velázquez indicó que al denunciado se le da una audiencia escrita por un plazo de cinco días para que pueda contar su versión de los hechos.

Velázquez agregó que, tras recibir la versión de las partes, la institución emite un dictamen técnico y una opinión jurídica.

“Ya con esto nosotros podemos hacer un dictamen técnico, una opinión jurídica y posteriormente hacer la resolución correspondiente del caso”, señaló.

Sobre las posibles sanciones, detalló que la ley establece infracciones graves, muy graves y gravísimas.

“Estas conllevan multas equivalentes a cuatro, ocho y doce salarios mínimos. Entonces habría que ver qué fue lo que pasó, si fue algún daño que se hizo al animal por un acto de crueldad”, explicó.

Añadió que la resolución final dependerá de los hallazgos de la investigación.