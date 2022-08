Van 15 meses sin resolverse la investigación sobre las vacunas Sputnik V

Luis Pantaleón, vocero del MP, menciona que las pesquisas están avanzadas, y que aún no concluyen las diligencias que realizan en Petén.

Hay 7 millones 783 mil 144 dosis que caducaron y que permanecen almacenadas en el Centro Nacional de Biológicos. El protocolo del Ministerio de Salud establece que estas deben destruirse, pero el proceso está en el limbo debido al que la pesquisas están inconclusas.

Las dosis de Sptunik V están bajo investigación del MP y será hasta el final de esta que se podrán desechar. No es el caso de las vacunas Moderna y AstraZeneca, pues estás dependen de procesos que no corresponden a la fiscalía.

“Este es un tema administrativo, que no solo depende del Ministerio de Salud. Hasta que no termine la auditoría interna y externa no es posible la destrucción de las dosis”, respondió Comunicación Social de la cartera salubrista.

En este momento la institución realiza el levantamiento de actas para tener constancias legales de las dosis vencidas. Además, hay otros procesos que desarrolla la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Concluido este trabajo se procederá a la destrucción del biológico, pero no hay una fecha clara de cuándo sucederá, mientras que ya pasaron tres meses desde que venció el último lote de vacunas.

Lea además: Comisión de Salud: “La gente dejó de interesarse en las vacunas contra el covid”

El reporte de Salud señala que hay 1 millón 528 mil 230 dosis de Moderna que vencieron en abril de este año. Hay 1 millón 430 mil 390 dosis de AstraZeneca que caducaron entre abril y mayo pasado. Mientras que, entre marzo y abril terminó la vida útil de 4 millones 824 mil 524 de Sptunik V de ambos componentes, es decir que seis de cada diez dosis que se compraron a Rusia se desperdiciaron.

El biológico permanece almacenado en cuartos fríos y en contenedores refrigerados en el Centro Nacional de Biológicos. En junio pasado trascendió que por cada contenedor la cartera desembolsaba mensualmente Q40 mil, en ese momento se tenía en uso un total de cuatro.

¿Cuándo comenzó la investigación?

A partir de una denuncia relacionada a vacunas contra el coronavirus hecha el 6 de marzo del 2021 se abrió un expediente en el MP sobre el caso, y se sumaron otras ocho acusaciones vinculadas a anomalías relacionadas al contrato de la adquisición del biológico Sputnik V y su vencimiento.

La investigación se inició en mayo del 2021, y la Fiscalía contra la Corrupción está a cargo, y busca determinar si hay delitos que perseguir.

El biológico ruso vencido fue solicitado como anticipo de prueba por parte de la fiscalía. Pantaleón señaló que el conteo de vacunas vencidas sigue en curso y que aún hay lugares pendientes en donde debe hacer la revisión.

Así se destruyen

El acuerdo ministerial 534-2011 de Salud establece el procedimiento de cómo dar de baja a los medicamentos y productos afines vencidos y en desuso -incluye vacunas-, estos deben ser destruidos.

Como parte del proceso los encargados del biológico deben levantar un acta con las razones por las cuales no se usaron en el tiempo previsto por el fabricante. El documento debe indicar las circunstancias por las que se perdió el fármaco y si hubo o no un responsable de su vencimiento.

Si se establece que hubo dolo, culpa, acción, omisión o negligencia en el uso de las vacunas durante el período de su vida útil los responsables deben reponer o pagar el valor del producto vencido.

El Reglamento para el Manejo de Desechos Sólidos Hospitalarios indica que las vacunas vencidas o inutilizadas se les considera como desechos hospitalarios bioinfecciosos, y deben incinerarse o bien destruirse por medio de otro sistema autorizado por el Ministerio de Salud. Mientras que las jeringas se destruyen en una máquina trituradora o termotrituradora.

Dos mes más de auditoría

La CGC realiza una auditoria relacionada a las vacunas contra el covid-19 que caducaron de las distintas marcas. José Alberto Ramírez Crespín, Subcontralor de Calidad de Gasto Público, señala que el proceso podrían finalizarlo en dos meses más, pero esto dependerá si en el transcurso de la evaluación no se encuentran otros indicios a investigar.

Como parte del trabajo se verifica que el biológico esté vencido, se valida que esté físicamente, que se haya seguido el correcto manejo que establece el acuerdo ministerial 534-2011, así como revisar los informes de las auditorías internas del Ministerio de Salud, que llevan a cabo las partes que intervienen en el proceso del resguardo de las dosis anticovid. Esto para establecer si hubo responsabilidad por el vencimiento de las vacunas.

Ramírez Crespín refiere que hubo muchos factores que pudieron llevar al vencimiento del fármaco, como el rechazo de la población. “No es tanto que pudo existir o no negligencia de los funcionarios que administran el tema de la vacuna o puede ser que también exista, y eso es lo que está haciendo precisamente nuestra auditoría”, indicó.

Hasta que este trabajo no finalice, no se pueden destruir los viales vencidos.

Por el momento la CGC realiza cerca de una decena de auditorías en el Ministerio de Salud relacionadas a temas de presupuesto, compras, y las del vencimiento de dosis contra el covid-19.