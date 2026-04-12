Video: Así fue el remolino que ocurrió en Cuilapa y los daños que dejó 

Víctor Gómez, portavoz de los Bomberos Voluntarios, informó que durante la tarde del 12 de abril, pobladores de Cuilapa, Santa Rosa, alertaron sobre fuerte viento en el casco urbano.

Pobladores capturaron cuando láminas de distintas casas se desprendieron y estuvieron suspendidas en el aire por un repentino remolino.

El comandante Escalante verificó que en el callejón Buena Vista seis viviendas resultaron dañadas por el viento.

De acuerdo con Gómez, uno de los propietarios de los inmuebles afectados estimó las pérdidas materiales en Q20 mil.

Minutos más tarde, se reportó un segundo remolino en otro sector de Cuilapa.

Los bomberos auxiliaron a los vecinos que presentaban alteración nerviosa.

(Video Prensa Libre: Bomberos Voluntarios).

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) registró, de manera preliminar, que cinco viviendas resultaron afectadas, así como 16 personas.

La institución notificó a la empresa eléctrica del municipio para brindar apoyo en el área. Asimismo, se coordinó el retiro de las láminas.

(Video Prensa Libre: Bomberos Voluntarios).

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.