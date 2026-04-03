Video capta caída de participante en la Corrida de Judas en Zunil, Quetzaltenango

Participante de la tradicional Corrida de Judas que se efectuaba en Zunil, Quetzaltenango, habría sufrido un aparatoso accidente luego de caer en la ladera de un barranco el pasado jueves 2 de abril.

El momento, que quedó captado en video, muestra cómo un grupo de personas esperaba continuar con la celebración a la orilla de un puente, cuando uno de los jóvenes salta hacia la ladera, donde pierde el equilibrio.

En la grabación, realizada por vecinos, se observa cómo el joven pierde el equilibrio, rueda por el risco y cae en el área lateral del barranco, a unos 20 metros de altura, según detallaron los Bomberos Voluntarios de Cantel, quienes atendieron la emergencia.

El hecho causó pánico entre los espectadores y rápidamente se difundió en redes sociales. Los Bomberos Voluntarios de Cantel se desplazaron hasta el lugar, brindaron primeros auxilios y trasladaron al herido a un centro asistencial.

Según los socorristas, la persona habría presentado daños en el cráneo y el cuerpo, por lo que requirió revisión hospitalaria. Hasta el momento no se han brindado más detalles sobre su estado de salud.

Medios locales destacan que cuerpos de socorro solicitaron a los participantes evitar exponerse a riesgos en lugares como riscos o barrancos. Asimismo, se conoce que esta actividad se celebra en el marco de la Semana Santa en dicho municipio.