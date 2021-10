“Yo no es que esté loca”: paciente sufre ataque epiléptico frente al Hospital Federico Mora por falta de medicamentos

Autoridades del Hospital reconocieron el desabastecimiento, pero señalan que falta de presupuesto y escasez por parte de proveedores les afecta; además, de brotes de casos de covid-19 en personal.

La mayoría de los usuarios se van con receta en mano y no saben cómo costear, pues señalan ser de escasos recursos económicos.

Unos 2 mil 500 pacientes mensualmente requieren medicina para tratamiento ambulatorio.

El Hospital Federico Mora es el único de la red nacional que da tratamiento de salud mental, tiene un presupuesto de Q70 millones y han pedido una ampliación de Q15 millones para el presupuesto del 2022. Por ahora tienen una ejecución del 86.8%.

Mientras continúa la escasez, algunos pacientes sufren las consecuencias. Una de las usuarias que se identificó como Andrea, viajó desde la zona 12 de la capital hacia el Federico Mora en busca de atención.

Recordó que el pasado 7 de julio también llegó porque cada tres meses dan medicamento, pero les indicaron que había un brote de covid-19 y que no estaban dando el recurso.

Costo de medicamentos

Un medicamento que debe tomar tiene un costo de Q685 y otros dos de Q100 cada uno. Afirmó que es de escasos recursos y ahora por la pandemia paga el doble del pasaje para movilizarse.

“Uno lo que quiere más que todo que nos atiendan, porque ahorita lo que nos dijeron aquí que viniéramos de 11 a 1 de la tarde y uno lo que hace es madrugar”, añadió la paciente, quien debe recibir atención por parte de un neurólogo.

El resultado de no contar con medicamentos le ha ocasionado convulsiones y no tiene dinero para su medicina que necesita desde julio.

Dijo que por su condición de salud no le dan trabajo, pese a que es Bachiller, fisioterapeuta y enfermera. Mientras esperaba ser atendida sufrió de ataque epiléptico. Es madre de tres hijos y el Estado se los quitó por su estado de salud.

Sufre ataque epiléptico

Luego de haber sufrido un ataque epiléptico, Andrea lloró e indicó: “Yo no es que esté loca, sino es que los ataque epilépticos que a mí me dan, yo no se cómo actuó porque yo lo hago inconscientemente, pero eso que me estén destruyendo a mi familia me duele mucho, me duele que me quiten a mis tres niños”.

Uno de sus hijos tiene 3 años, el otro 13 y el mayor 15 años. “Ellos pueden dar testimonio y pueden decir cómo reacciono yo con los ataques, mi familia y los vecinos todos saben que yo padezco de ataques”, externó.

Recordó que una vez la señalaron que se iba a tirar del puente en Incienso, pero ahí paró el bus para que bajara, luego la internaron en el Federico Mora y le quitaron a sus tres niños “por una falsa”.

Más usuarios afectados

Otra persona, hermana de una paciente, que viajó desde Esquipulas, Chiquimula, indicó que no hay medicamentos según les informaron.

“No tienen medicamento y me dio receta para comprarla”, manifestó.

Dijo que la falta de medicina es por la situación que vive el país, “todos prometen, pero no cumplen”.

Otra de los entrevistadas también confirmó que no hay medicamentos para su mamá. “Tenemos que comprar la medicina”, indicó.

Añadió que la pandemia agravó más la situación económica y desconoce cómo hará para comprar la medicina.

Viajan desde Huehuetenango

Entre el grupo de personas hay varias historias, otra es la de Antonio Vásquez que junto a su hija enferma viajaron desde Cuilco, Huehuetenango.

Su hija tenía cita este jueves 7 de octubre, pero al llegar les dijeron que no hay medicamentos. Gastó Q2 mil 500 en los gastos que implica el viaje.

“Nos hacen gastar por gusto y no hay una ayuda para uno, no queda otra de ir a la farmacia y comprar”, señaló.

Otra persona que se identificó como Miguel Ángel, indicó que viajó desde Jalapa y tampoco encontró medicamentos. Recordó que de tiene 17 años de recibir atención en el hospital, pero ahora le corresponde comprar, ya que desde hace tres meses el recurso comenzó a disminuir.

Es agricultor y el viaje a la capital tiene un costo de Q127. Por un golpe que sufrió en un accidente necesita medicamento de por vida.

La situación fue similar para una pareja que viajó desde Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, ahora debe comprar los medicamentos.

Qué dicen autoridades del hospital

Edna Palomo, subdirectora interina del Hospital Federico Mora, informó que les hicieron un traslado de fondos porque estaban con escasez de medicamentos y están desabastecidos en algunos de los renglones, pero no ha habido quién les oferte.

Añadió que casi para todas las medicinas tienen proveedores únicos “y si ellos no nos ofertan nosotros nos quedamos son medicamentos”.

Para uno interno tienen el recurso disponible, pero para consulta externa no, debido a la falta de oferta; sumado la emergencia por el covid-19 por la compra de otros insumos.

Afirmó que en la medida de lo posible se ha dado medicamento a los pacientes, ya a veces tienen tres recetas y se les proporciona una.

Deben distribuir la medicina de forma equitativa, para no quedarse sin recursos, aunque algunos medicamentos no los tienen.

Pacientes internos atienden entre 300 y 310 pacientes y tratan de que nos les falta la medicina. “No nos alcanza para poder surtir a todos los pacientes con todos los medicamentos”, manifestó.

A finales de año se da la escasez por cuestiones presupuestarias, indicó Palomo. La atención la brindan con los medicamentos que tienen en existencia.

Óscar Bathen, director interino del Hospital Federico Mora, informó que por causas del repunte de casos de covid-19, el hospital tomó medidas por el tipo de pacientes que atienden, ya que no usan mascarilla. Además, ha habido contagios de coronavirus en el personal, aunque la Emergencia ha estado abierta.

Ante lo sucedido decidieron brindar atención de otra forma a las no emergencias, y es dándoles medicación a pacientes que llegan a traer este recurso.

Dijo que hay medicamentos que por su utilidad y por sus precios están disponibles y otros no, ya que el presupuesto no es ilimitado.