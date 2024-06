El silencio de la familia de Josué Vargas Morales, un joven instructor de un gimnasio en Zacapa ha sido clave para evitar represalias por continuar con su búsqueda desde hace más de un año.

Tienen miedo de que algo les pase a manos de quienes estuvieron detrás de la desaparición de Josué, el joven de 19 años, de quien no se sabe nada desde hace más de un año.

Vargas Morales fue reportado desaparecido el 29 de mayo de 2023 y sus familiares todavía persisten en buscarlo.

Han demandado, incluso, que el caso sea trasladado de la fiscalía distrital de Zacapa a la capital para que el caso avance porque en la Fiscalía Distrital local “parecen haber engavetado el expediente”, según denuncian.

Por ahora, consideran, ha estado estancado y al borde de archivarlo, pero insisten en seguir tras el rastro de su familiar.

“Ha sido un año de mucha angustia y lucha porque el caso lo resuelvan las autoridades. Nos hemos sentido bajo amenazas por continuar con la búsqueda de Chesito – Josué –“, explica Lilian Elizabeth Morales y Morales, madre de la víctima.

El pasado 5 de enero su hijo habría cumplido los 20 años. Entre lágrimas, recuerda que era un joven que aportaba mucho a la familia, y sus otros hijos se sentían protegidos por él. "Era un hermano amoroso", relata.

“Yo solo quiero que me digan donde está su cuerpo para darle cristiana sepultura”, expresa, resignada, Morales y Morales.

Josué es el mayor de tres hermanos, quienes, según su madre, han tenido también que lidiar con el sufrimiento de no saber nada de él.

“No es fácil vivir en medio de amenazas por buscar a mi hijo. Además, es complicado ver cómo el sistema de justicia no nos respalda para dar con su paradero”, explica Morales y Morales.

La madre, angustiada, asegura que no descansará hasta que encuentre a su hijo. “Me he resignado a no hallarlo vivo, pero quiero hallar su cuerpo, quiero saber dónde lo abandonaron para enterrarlo como Dios manda”, explica.

La teoría de la desaparición de Josué es que un grupo de sicarios, por encargo, lo desapareció. Hasta ahora se desconoce las razones, según los familiares. La familia ha escuchado nombres de los posibles victimarios, e incluso, saben que la Fiscalía también los tiene en su poder. Pero tienen miedo a represalias.

Nuevas líneas de investigación

De acuerdo con el departamento de información y prensa del Ministerio Público la Fiscalía de Distrito de Zacapa desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos ha realizado las diligencias pertinentes para esclarecerlo.

Según la información oficial siguen en desarrollo "las pesquisas respectivas con la finalidad de lograr la oportuna localización de Josué Daniel Vargas".

En ese sentido, agregan, "es importante destacar que en ningún momento se ha valorado la opción de archivar el expediente":

De hecho, comentan, "se ha recabado información de suma importancia para la investigación que ha permitido establecer nuevas líneas de investigación a las cuales se da seguimiento, y no se descarta la posibilidad de que en su momento, derivado de la información obtenida y la naturaleza de la investigación, se pueda trasladar hacia una fiscalía especializada".

"El Ministerio Público es una institución que se caracteriza por brindar atención con calidad y calidez a las víctimas, en virtud de lo cual, el fiscal de distrito de Zacapa invita a los familiares de la víctima a acercarse a la Fiscalía, en donde con gusto se les atenderá y se resolverán las dudas que consideren oportunas.

La desaparición

De 19 a 19:11 horas fue la última vez que la familia vio activo en WhatsApp a Josué. Era lunes 29 de mayo e iniciaba una nueva semana en el gimnasio donde laboraba en Zacapa. Era esa rutina de siempre, porque era su pasión, su trabajo, y en lo que se ganaba la vida.

Una nota de voz que envió a su novia ese mismo día puso las cosas más complejas y llenas de incertidumbre por lo que pudo haber ocurrido en realidad. Hasta ahora la familia de Vargas Morales, más conocido en Zacapa como “Chesito”, no cesa en su búsqueda.

Dentro de todo el misterio que rodea la desaparición del joven instructor hay un episodio que podría ser determinante en la investigación. Se trata de una nota de voz que envió 10 minutos antes de su última conexión.

En ella, Vargas Morales, le dice a su novia (a las 18:53 horas), que estaba en peligro. Que varios sujetos lo habían capturado y lo llevaban en un vehículo tipo agrícola que era escoltado por un picop, una camioneta y un sedán polarizado.

En el mensaje solo le pedía que le avisara a su mamá por si algo le pasaba. La familia, desconcertada, según la investigación, le recriminó a la joven mujer del por qué no había alertado sobre esa nota de voz, y, sobre todo, por qué no le había dicho nada a la madre del joven, quien desde el día de la desaparición lo buscaba desesperadamente.