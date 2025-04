¿Cuál es el costo de las enfermedades crónicas para el paciente y para la sociedad en Guatemala?

Hace siete años, Roberto Tobar fue diagnosticado con infarto al miocardio y arteriosclerosis. Hace dos años, de diabetes, cuando al hacerse el examen de glucosa, su nivel era de 594 mg/dL —el nivel normal es de 90 a 130—. Su sistema inmunitario y riñones comenzaron a colapsar.

Su médico particular le prescribió medicamentos para recuperar uno de sus riñones y estabilizar su nivel de azúcar. Asimismo, fármacos para la hipertensión, uno de los cuales le cuesta Q800 para 20 días. Para la diabetes asigna Q3 mil 800, pues no desea usar insulina. Su tratamiento mensual, de seis a siete medicinas, para sus afecciones es de entre Q7 mil a Q8 mil.

Además, lleva una dieta estricta de costo elevado. “El ser humano es bien dejado. Me descuidé totalmente de lo que comía. Vivía con mucho estrés, que me estaba dañando. Mi edad metabólica es de 94 años”, dice Tobar, de 45, quien, asimismo, hace ejercicio con regularidad.

La meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es reducir en un tercio la mortalidad prematura por las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) para el 2030, en las personas de entre 30 y 70 años. Para lograrlo, no solo hay que prevenir el desarrollo de estas afecciones, sino facilitar el acceso a tratamientos continuos a pacientes, pues sus costos son elevados.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las proyecciones no son halagüeñas en la región, pues no se logrará reducir en 25% la mortalidad prematura por las ECNT para el período 2016-2025. En parte, por el estilo de vida poco saludable adoptado por la población.

Más de dos tercios de las ECNT son atribuibles a factores de riesgo modificables como el sobrepeso y obesidad —67.2% de guatemaltecos las padece—, ingesta excesiva de alcohol, alimentación inadecuada, inactividad física y consumo de tabaco. Las ECNT son de larga duración y el resultado de combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y de conducta.

La OMS destaca que millones de personas, especialmente de bajos ingresos, no tienen acceso a medidas para prevenir o retrasar el desarrollo de las ECNT. Además, según datos de la Naciones Unidas, el 27.8% de la población en Mesoamérica no puede costear una alimentación saludable.

Según el artículo Las enfermedades crónicas no transmisibles: políticas y leyes para enfrentarlas, de Adrián Chávez (2024), entre las primeras causas de defunciones en hombres y mujeres de todas las edades en Guatemala, en tasa por cien mil habitantes, son enfermedades cardíacas —55.9—, infecciones respiratorias bajas —52.6—, diabetes mellitus —39.4— y afecciones renales —35.7—.

Lea también: El costo de la malnutrición en Guatemala supera los US$12 mil millones anuales

Cifras preocupantes

Las ECNT impactan no solo en la economía del paciente, sino del país. En el estudio El costo de la doble carga de la malnutrición. Impacto social y económico. Guatemala, de Cepal, Incap y Programa Mundial de Alimentos (PMA) (2020), se afirma que los costos directos que generó el sobrepeso y obesidad al sistema público de salud guatemalteco en el 2018 fue de US$3 mil 596.2 millones, unos Q27 mil 700 millones, que superó más de cuatro veces el gasto social en salud.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Hay que tomar en cuenta que el presupuesto asignado para el 2024 al Ministerio de Salud Pública fue de Q12 mil 555 millones, y para el 2025, se destinaron Q15 mil 199 millones. Esto evidencia, dice Chávez, que son los guatemaltecos quienes, en realidad, asumen los costos de tratamiento.

Se proyecta que los costos futuros para el sistema público de salud guatemalteco para el 2019-2082 de diabetes tipo 2 e hipertensión será de US$157 mil 338 millones.

Asimismo, se indica que el costo total por pérdidas de productividad en el 2018 representó US$7 mil 807.9 millones, que equivalió al 10.6% del PIB. Además, los costos por pérdida de productividad por ausentismo laboral relacionada con morbilidad y muertes prematuras atribuibles a la obesidad fue de US$96.6 millones, un 0.13% del PIB.

El costo en salud y pérdida de productividad futuras del 2019 al 2082 será de US$168 mil 113.8.

Afecciones

Aunque cada caso es distinto, el tratamiento integral individual de un paciente de cáncer puede llegar a ascender aproximadamente a Q57 mil —cirugía, quimioterapia y radioterapia— en el Instituto de Cancerología (Incán), de la Liga Nacional contra el Cáncer. En este costo se incluye, expone Óscar Barillas, relacionista público y comunicador del Incan, servicios médicos complementarios para efectos diagnósticos, dependiendo de la complejidad, como biopsias, tomografías, exámenes de laboratorio, pruebas de inmunohistoquímica y patologías, entre otros. Hay que tomar en cuenta, afirma Barillas, que en el Incán estos servicios “son los más bajos del mercado”.

Lea también: ¿Qué pasó con el reglamento de la ley de cáncer?

En cuanto a las enfermedades cardiacas e hipertensión, Alejandro Amado, cardiólogo intervencionista de la Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala (Unicar), un paciente con hipertensión puede llegar a destinar de Q500 a Q1 mil 200 solo en medicamentos, y si además tiene alguna afección cardiaca, la suma puede ascender a Q1 mil 500. Si tiene diabetes, debe asignar Q800 —para control del azúcar— a Q1 mil 300 —si necesita insulina—. Ante la pregunta sobre qué hace la persona si no puede cubrir su tratamiento, Amado señala que una opción es “utilizar fármacos genéricos, cuya calidad puede disminuir en un 60%”.

Lea también: Padecer una enfermedad crónica en Guatemala tiene alto precio

Hay que considerar, también, los costos de consultas médicas, exámenes de sangre, electrocardiogramas o pruebas de esfuerzo. “Estas enfermedades afectan a la persona tanto económica como laboralmente. Hay empresas que prescinden de sus servicios, dependiendo de la gravedad de sus enfermedades, pues pasan mucho tiempo hospitalizados”, refiere Amado, quien agrega que en Unicar se realizan de dos mil a tres mil cirugías del corazón al año.

Efecto colateral

Los pacientes pueden necesitar tomar tiempo libre para recibir tratamiento médico o recuperarse, lo que afecta su productividad, señala Rocío Donis, coordinadora del Programa Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles y Cáncer, del Ministerio de Salud y Asistencia Social. La pérdida de un integrante de la familia por un ECNT puede generar desestabilidad económica y emocional en el núcleo familiar, añade.

LECTURAS RELACIONADAS Cuáles son las 4 enfermedades más comunes del sistema circulatorio y cómo prevenirlas

LECTURAS RELACIONADAS Qué son las enfermedades psicosomáticas, sus síntomas y cómo tratarlas

Las ECNT requieren atención médica continua y a largo plazo, incluyendo manejo de síntomas, prevención de complicaciones y rehabilitación, lo cual incrementa las consultas médicas, hospitalizaciones y pruebas diagnósticas que sobrecarga los sistemas de salud, señala Donis. Los tratamientos exigen la disponibilidad de especialistas —que genera listas de espera—, equipos médicos avanzados, medicamentos de alto costo y capacitación de personal médico, lo cual aumenta los costos de servicios de salud, que puede resultar en la reducción de fondos disponibles para programas de prevención y atención primaria. Se requiere una mayor inversión en prevención, detección temprana y manejo de las ECNT para reducir su impacto a largo plazo, afirma Donis.

Enfermedades como la diabetes tienen un alto costo en tratamiento en Guatemala, además de que se debe llevar una alimentación especial. (Foto Prensa Libre: Shutterstock).

Además de tratamientos y pruebas diagnósticas, generan gastos indirectos, como pérdida de ingresos por la incapacidad de trabajar, costos de transportes a los centros de salud y gastos de alimentación especial. Hay familias que se ven obligadas a “recurrir a ahorros, préstamos e, incluso, a vender bienes para cubrir sus gastos médicos”, y limitarse en su capacidad de cubrir otras necesidades básicas como alimentación, vivienda y educación, refiere Donis.

Lea también: Precio de medicinas en Guatemala: ¿Por qué es tan caro el tratamiento para enfermedades como el cáncer o la insuficiencia renal?

Prevención

Para disminuir el riesgo de padecer alguna ECNT, se debe realizar actividad física de forma moderada a fuerte durante 30 minutos, cinco veces por semana. Es importante mantener una alimentación saludable, que incluya cinco porciones de frutas y verduras al día, reducir el consumo de azúcar y sal, evitar las frituras, comida rápida, bebidas carbonatadas y jugos envasados, y beber, al menos, ocho vasos al día. Además, mejorar el acceso a la atención médica y fortalecer el sistema de salud.