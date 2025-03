¿Cómo bajar los niveles de azúcar en sangre de manera natural? Este hábito podría ayudarle

Si tiene diabetes es porque su páncreas no está trabajando bien. Es decir que no produce suficiente insulina y el organismo entonces no puede utilizar la glucosa (azúcar en sangre) y esta se acumula en el cuerpo.

En consecuencial, el nivel de glucosa o azúcar que circula en la sangre es alto. Existen varios tipos de diabetes, pero la conocida como diabetes tipo 2, es una de las enfermedades que más se interrelaciona con la dieta.

Los pacientes al ser diagnósticados necesitan mantener los niveles normales para evitar que esta afección crónica les lleve a tener el riesgo de sufrir enfemedades renales, aterosclerosis, ceguera y neuropatía (pérdida de la función nervios). Además, predispone al paciente a adquirir infecciones como candidiasis y otros problemas.

La diabetes tipo 2, se presenta con más frecuencia en personas con antecedentes familiares de esta enfermedad. En este caso, el páncreas produce una insulina que no es eficaz. Entre los síntomas de quien tiene diabetes están visión borrosa, prurito, sed inusual, somnolencia, fatiga, infecciones cutáneas, curación lenta de las heridas, hormigueo y adomermecimiento de los pies.

¿Qué dificulta tener los niveles de azúcar controlados?

A pesar del avance científico, la mayoría de personas no están bien controladas. La Facultad de Educación en Diabetes y Educación Médica de Postgrado en Harvard Medical School describe que se necesita educación, motivación y apego a los tratamientos; no se debe ver como un problema individual, sino familiar y social. En una familia, si alguien tiene diabetes, el resto se ve afectado y los cambios nutricionales deben hacerse a nivel del núcleo familiar.

Los médicos indican el tratamiento farmacológico adecuado. En el caso de la nutrición, Pamela Arias, nutricionista de Nipro, explica la necesidad de una alimentación equilibrada. Cada paciente podría tener una recomendación individual en cuanto a porciones y es positivo hablarlo con un nutricionista.

Una manera sencilla de implementar una dieta adecuada es mediante el método del plato. Al comer, se divide el plato en cuatro partes: dos deben dedicarse a ensaladas y vegetales; un cuarto es para carbohidratos, como papa, tortilla, pan, arroz, plátano o maíz, alimentos que se convierten en azúcar; y el último cuarto es para proteínas, es decir, carnes.

El incluir vegetales es importante en la alimentación de las personas con diabetes. Una alimentación equilibrada es la meta. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Al finalizar, puede incluirse una fruta como postre. Para empezar es positivo inclinarse por la fruta entera en lugar de los jugos, ya que, aunque sean naturales, estos aumentan los niveles de azúcar. En cuanto a las grasas, es preferible enfocarse en las saludables, como las del aguacate, las semillas y el aceite de oliva.

El ejercicio es otro aspecto que ayuda al cuerpo a estar sano. Por lo menos 30 minutos, tres veces por semana.

¿Por qué el agua y la hidratación ayudan a bajar el azúcar en sangre?

Además de la alimentación y el ejercicio existe un punto que ayuda a disminuir los niveles elevados en azúcar: La hidratación.

El mínimo de agua a tomar que recomiendan los expertos es de ocho vasos al día. Aunque estos parámetros varían en cada persona de su ritmo de vida, edad y movimiento.

Las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina determinaron que el consumo diario adecuado de líquido es de 3,7 litros de líquido para los hombres y aproximadamente 2,7 litros de líquido por día para las mujeres.

Recuerde que el agua se pierde con acciones como respirar, sudar, orinar o evacuar los intestinos. Eso hace importante el consumo frecuente de agua por medio de las bebidas y alimentos, entre ellos las frutas, vegetales, así como leche, jugos y tés también ayudarán a llegar a estos requerimientos de líquidos.

Manténgase siempre hidratado para el control de la glucosa en sangre. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

La Asociación de Diabetes de Madrid, en su página web, refieren que las personas con esta enfermedad si mantenemos niveles elevados de glucosa tiene un mayor riesgo a sufrir deshidratación.

El tomar suficiente agua regula los niveles de glucosa en sangre: Una hidratación adecuada ayuda a los riñones a eliminar el exceso de glucosa a través de la orina.

Por el contrario, la deshidratación podría provocar desde cansancio, hasta falta de concentración o mareos. Es de considerar además que las personas con diabetes pueden perder líquido con mayor rapidez.

Expertos comentan que beber agua antes de las comidas puede ayudar a reducir la ingesta calórica y mejorar la saciedad, lo cual también es de beneficio para los pacientes.

¿Qué otros alimentos y plantas ayudan a bajar los niveles de azúcar en sangre?

La enciclopedia Recetas nutritivas que curan, de editorial Océano, describe algunas plantas medicinales que ayudan al cuerpo. Es importante recordar que el seguimiento o tratamiento médico es vital para mantener los niveles de azúcar y que este listado no sustituye el tratamiento farmacológico.