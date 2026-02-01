El caso del hispano que terminó con fracturas en el cráneo bajo custodia de ICE en Minnesota

Las enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro Médico del condado de Hennepin, en Minneapolis, Minnesota, pusieron en duda la versión ofrecida por agentes federales de inmigración, tras el ingreso de un inmigrante mexicano con múltiples fracturas en el rostro y el cráneo.

Según documentos judiciales, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) indicaron que Alberto Castañeda Mondragón, de 31 años, se golpeó contra una pared de ladrillo mientras intentaba huir estando esposado. Sin embargo, el personal médico consideró que esa explicación no era congruente con el tipo de lesiones que presentaba.

Una de las enfermeras declaró a la agencia Associated Press, bajo condición de anonimato, que resultaba “imposible” que el paciente se hubiera provocado esas heridas por su cuenta. Otra añadió que las lesiones no eran compatibles con una caída o un impacto frontal contra una pared.

La presencia de ICE en hospitales de Minneapolis ha generado tensiones entre el personal médico y los agentes, según relataron trabajadores del centro.

Afirmaron que, en algunos casos, los detenidos han sido esposados a las camas durante su hospitalización, y que los oficiales han permanecido en las instalaciones durante varios días, en aparente contradicción con las normas del hospital.

Desde el inicio de la operación Metro Surge, promovida por la administración del presidente Donald Trump, se incrementó la presencia de ICE en centros hospitalarios de Minnesota.

En el caso de Castañeda Mondragón, los agentes que estaban dentro del hospital señalaron que intentaba escapar cuando se levantó de la cama y dio algunos pasos. El personal explicó que el comportamiento correspondía a una persona con lesión cerebral traumática. En ese momento, el paciente no podía recordar cómo se había herido ni qué año era.

Un documento judicial señala que, tras ser arrestado el 8 de enero cerca de un centro comercial, Castañeda Mondragón fue llevado a un centro de procesamiento de ICE y posteriormente trasladado a un hospital en Edina con signos de traumatismo craneal. Una tomografía reveló al menos ocho fracturas en el cráneo y hemorragias en cinco zonas del cerebro.

Durante su estancia en el hospital, el paciente manifestó que había sido arrastrado y golpeado por los agentes. Días después, su estado fue descrito como desorientado, sedado y con respuesta mínima.

Los médicos consideraron que las fracturas no correspondían a una caída ni a un impacto voluntario contra una pared. ICE no respondió a las solicitudes de comentarios, señaló Telemundo.

Llegó legalmente a EE. UU.

Castañeda Mondragón ingresó a Estados Unidos en el 2022 con documentación válida, según sus abogados. Un año más tarde, registró una empresa a su nombre en St. Paul.

Agregaron que no ha cometido ningún delito durante su estadía en EE. UU. y sostienen que la decisión de detenerlo por permanecer en el país con una visa vencida se tomó después del arresto durante una redada.

El Departamento de Justicia presentó documentos judiciales en los que se indica que ya no se encuentra bajo custodia. Un juez federal ordenó su liberación más de dos semanas después del arresto.

Según su familia, el paciente aún presenta pérdida de memoria y no podrá retomar su trabajo en el corto plazo. Su recuperación médica continúa.