Por qué se ordenó la captura en Minneapolis de Don Lemon, expresentador de televisión

Lemon fue arrestado el jueves y enfrenta dos cargos: conspiración para privar de derechos e interferencia con los derechos de la Primera Enmienda, dijo a la AFP un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.
La Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos protege la libertad de expresión, incluida la religiosa.
Lemon ingresó con los manifestantes en la ciudad de Saint Paul, colindante con Mineápolis, escenario de múltiples protestas contra las redadas de migrantes. Su abogado sostiene que él estaba cubriendo la manifestación.
El expresentador de CNN, quien ahora conduce un pódcast, entró en la iglesia junto a personas que creían que el pastor que oficiaba el servicio religioso era funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Por ello, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este viernes la detención de Lemon.
Bondi afirmó en una publicación en X que Lemon y varias personas más fueron arrestadas bajo cargos federales no especificados, por lo que calificó como un “ataque coordinado” contra la iglesia Cities Church en Saint Paul, la ciudad gemela de Mineápolis, hace dos semanas.
El abogado de Lemon indicó que fue detenido en Los Ángeles durante la noche y agregó que su labor al cubrir la protesta “no fue distinta de lo que siempre ha hecho”.
Un juez de Minesota se negó la semana pasada a imputar a Lemon.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) condenó el “ataque flagrante” contra la prensa, mientras que el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom —crítico del gobierno de Donald Trump— escribió en X: “Putin estaría orgulloso”, en referencia al presidente ruso.
Lea también: “Está jugando con fuego” la advertencia de Trump al alcalde de Minneapolis tras los incidentes del ICE