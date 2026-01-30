Por qué se ordenó la captura en Minneapolis de Don Lemon, expresentador de televisión

Internacional

Por qué se ordenó la captura en Minneapolis de Don Lemon, expresentador de televisión

Don Lemon, periodista y expresentador de televisión ha sido acusado de violar los derechos civiles en Minneapolis.

|

US-ENTERTAINMENT-GALA-TIME100

El periodista de televisión estadounidense Don Lemon asiste a la gala TIME100 Next en la ciudad de Nueva York, el 25 de abril de 2024. (Foto Prensa Libre: AFP)

El periodista estadounidense Don Lemon, expresentador de CNN, fue acusado de violar derechos civiles después de haber acompañado a un grupo de manifestantes que irrumpió en una iglesia del estado de Minesota e interrumpió la misa.

Lemon fue arrestado el jueves y enfrenta dos cargos: conspiración para privar de derechos e interferencia con los derechos de la Primera Enmienda, dijo a la AFP un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

La Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos protege la libertad de expresión, incluida la religiosa.

Lemon ingresó con los manifestantes en la ciudad de Saint Paul, colindante con Mineápolis, escenario de múltiples protestas contra las redadas de migrantes. Su abogado sostiene que él estaba cubriendo la manifestación.

LECTURAS RELACIONADAS

Alex Pretti EE. UU.

“Era un agitador e insurgente”: Trump reacciona al video de Alex Pretti unos días antes de morir

chevron-right
TikTok Deal To Form U.S. Entity Reached

Por qué se han reportado varios usuarios que han decidido abandonar la red social de TikTok en EE. UU.

chevron-right

El expresentador de CNN, quien ahora conduce un pódcast, entró en la iglesia junto a personas que creían que el pastor que oficiaba el servicio religioso era funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Por ello, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este viernes la detención de Lemon.

Bondi afirmó en una publicación en X que Lemon y varias personas más fueron arrestadas bajo cargos federales no especificados, por lo que calificó como un “ataque coordinado” contra la iglesia Cities Church en Saint Paul, la ciudad gemela de Mineápolis, hace dos semanas.

El abogado de Lemon indicó que fue detenido en Los Ángeles durante la noche y agregó que su labor al cubrir la protesta “no fue distinta de lo que siempre ha hecho”.

Un juez de Minesota se negó la semana pasada a imputar a Lemon.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) condenó el “ataque flagrante” contra la prensa, mientras que el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom —crítico del gobierno de Donald Trump— escribió en X: “Putin estaría orgulloso”, en referencia al presidente ruso.

Lea también: “Está jugando con fuego” la advertencia de Trump al alcalde de Minneapolis tras los incidentes del ICE

ESCRITO POR:

Redacción AFP

Lee más artículos de Redacción AFP

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. CNN  Minneapolis Minnesota Sucesos Estados Unidos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS