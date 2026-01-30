Por qué se ordenó la captura en Minneapolis de Don Lemon, expresentador de televisión

El periodista estadounidense Don Lemon, expresentador de CNN , fue acusado de violar derechos civiles después de haber acompañado a un grupo de manifestantes que irrumpió en una iglesia del estado de Minesota e interrumpió la misa.

Lemon fue arrestado el jueves y enfrenta dos cargos: conspiración para privar de derechos e interferencia con los derechos de la Primera Enmienda, dijo a la AFP un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

La Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos protege la libertad de expresión, incluida la religiosa.

Lemon ingresó con los manifestantes en la ciudad de Saint Paul, colindante con Mineápolis, escenario de múltiples protestas contra las redadas de migrantes. Su abogado sostiene que él estaba cubriendo la manifestación.

El expresentador de CNN, quien ahora conduce un pódcast, entró en la iglesia junto a personas que creían que el pastor que oficiaba el servicio religioso era funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

ICE is occupying communities and shooting Americans.



Now, former CNN anchor Don Lemon has been arrested for covering what ICE is doing.



Arresting journalists is what happens in tin-pot dictatorships.



We must fight back against authoritarianism. — Bernie Sanders (@BernieSanders) January 30, 2026

Por ello, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este viernes la detención de Lemon.

Bondi afirmó en una publicación en X que Lemon y varias personas más fueron arrestadas bajo cargos federales no especificados, por lo que calificó como un “ataque coordinado” contra la iglesia Cities Church en Saint Paul, la ciudad gemela de Mineápolis, hace dos semanas.

US authorities must immediately release journalists Don Lemon and Georgia Fort. Journalism is not a crime. Reporting on protests is not a crime. Arresting journalists for their reporting is a clear example of an authoritarian practice. — Amnesty International USA (@amnestyusa) January 30, 2026

El abogado de Lemon indicó que fue detenido en Los Ángeles durante la noche y agregó que su labor al cubrir la protesta “no fue distinta de lo que siempre ha hecho”.

Un juez de Minesota se negó la semana pasada a imputar a Lemon.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) condenó el “ataque flagrante” contra la prensa, mientras que el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom —crítico del gobierno de Donald Trump— escribió en X: “Putin estaría orgulloso”, en referencia al presidente ruso.

Lea también: “Está jugando con fuego” la advertencia de Trump al alcalde de Minneapolis tras los incidentes del ICE