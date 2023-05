Carlos Pineda: el finquero y empresario que rompió la política tradicional desde Tiktok

En Nuevas Ideas, todavía como comité en formación, participó en algunas reuniones, pero no logró concretar nada; en AVANZA, partido que fue cancelado dos veces por no contar con los requisitos para su inscripción, estuvo como secretario departamental de Izabal. Mientras que en PIN (Partido de Integración Nacional), en Nosotros y por último con Cambio manifestó formalmente su intención de competir por la presidencia.

Sin embargo, en el escenario político y mediático en enero, cuando se convocó a elecciones, pasaba casi desapercibido entre los 23 binomios presidenciales que compiten para esta contienda. Dos eventos lo pusieron bajo el escrutinio público: la polémica entrevista con la periodista Dina Fernández en un foro de estudiantes de la Universidad del Istmo, y la encuesta publicada la semana pasada por este medio en la que apareció en primer lugar con 23.1 por ciento de intención de voto, casi cuatro puntos arriba de su más cercana competidora, Sandra Torres.

Pineda Sosa se postula por primera vez para presidente y lo hace de la mano de Efraín Orozco, un finquero de Santa Rosa conocido únicamente por ser el creador de contenido de Nemesio Román, alias Mechito, un campesino que se expresa con lenguaje soez y que acompaña a este binomio a sus mítines.

Otro de sus allegados y de los más relevantes es Cristian Aguilar, exviceministro de Comunicaciones durante el gobierno de Jimmy Morales -2016-2020-. Él estuvo en el comando de campaña de Morales y a él se le atribuye la autoría de la estrategia de redes sociales que ayudaron a que ganara la presidencia en 2015.

Pineda Sosa es hijo de un empresario y finquero de oriente, famoso por el negocio del transporte de carga. De esa fortaleza económica sostiene el candidato que tiene suficientes recursos para financiar su campaña y no depender de nadie para promocionarse, porque entre su patrimonio se cuenta un helicóptero, vehículos, dinero y las redes sociales para ganar el voto de los guatemaltecos ‘en primera vuelta’, algo que no ha sucedido en Guatemala desde 1985, cuando se abrió la nueva era democrática.

La familia Pineda Sosa

Carlos René Pineda Sosa es el mayor de cuatro hermanos -tres hombres y una mujer- del matrimonio de Carlos René Pineda Rossell y Lilian Consuelo Sosa Orellana. Nació el 29 de mayo de 1972 en la cabecera de Zacapa, según consta en el Registro Nacional para las Personas (Renap).

Sin embargo, para entender de dónde y cómo surgió el patrimonio familiar hay que remontarse a la historia de Pineda Rossell, el padre del candidato. ‘Don René’, como le llaman sus conocidos, concedió en agosto del año pasado una entrevista en el programa radial Con Criterio en donde contó, entre otras cosas, varios datos de su vida.

Pineda Rossell nació en Guatemala el 16 de septiembre de 1950, según el Renap. Aunque de acuerdo con su narración dijo ser oriundo de Zacapa, al igual que su esposa. La coyuntura que vivió en su niñez y juventud en medio del derrocamiento del entonces presidente Miguel Ydigoras Fuentes –1958-1963– y el inicio del conflicto armado interno en Guatemala, que duró 36 años, fue uno de los motivos que le impidió estudiar y obtener un título académico.

Su vida dio un giro cuando tenía aproximadamente 17 años y conoció al expresidente Carlos Manuel Arana Osorio. “Cuando llegó el coronel –Carlos– Arana Osorio a la brigada de Zacapa todo el mundo se le volcó, porque ya no aguantábamos a la guerrilla y ahí nos metieron a nosotros a combatirlos (…) y de esa cuenta terminé en el Estado Mayor Presidencial con él”, contó a los periodistas en el programa radial.

Arana Osorio fue presidente de Guatemala de 1970-1974 y comandante de la zona militar Rafael Carrera en Zacapa de 1966-1968. Fue un político, militar y anticomunista apodado el Chacal de Oriente. Durante su administración impuso toques de queda y estados de sitio, en un periodo donde sucedían secuestros, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Después de su servicio con Arana, don René relató. “Desde el año 1973, yo llegué al Puerto Santo Tomás de Castilla –en Izabal– y conocí a los funcionarios de la United Fruit Company y me hicieron transportista por accidente. Nosotros jalábamos el papel para la corrugadora donde se fabrica la caja con la que se exporta el banano. Desde entonces tengo relación (…) prestándoles servicio como transportista moviendo fruta de México, de todos lados.”, dijo.

Pineda Rossell recordó que cuando el ferrocarril, que conectaba parte del país de norte a sur, empezó a decaer, él con sus camiones se hizo cargo del traslado de la fruta. “En el año 2000 me dieron la primera finca, que esa la tenemos con palma africana, que es la que maneja mi hijo Carlos René –el ahora candidato– que a él se la di. Luego ya 8 años después ya me dieron dos –fincas– en este sector donde me pidieron que les sembrara banano”, agregó.

Don René aseguró, en esa entrevista, que tenía 49 años trabajando con la bananera Chiquita Brands International, sucesora de United Fruit Company.

En la página web de Transportes Pineda Rossell, la compañía con la que inició el papá del candidato presidencial, detalla que la empresa se fundó en enero de 1973, en Santo Tomás de Castilla, con la intención de dar asesoría logística en el manejo y control de cargas de los puertos, posteriormente trasladando mercadería en general. Entre sus clientes aparecen petroleras, bananeras, empresas de acero, entre otras. Además, han expandido su ruta en toda la Costa Sur hasta Ciudad Hidalgo, México y cuentan con una flotilla de 160 vehículos.

Según el portal de Guatecompras, los hijos de don René le ayudan en el manejo de las empresas que ahora son más que solo el transporte. Por ejemplo, Carlos Pineda Sosa tiene representaciones legales en: Gasolinera El Trébol, S.A., Pinhurt, S.A., Hacienda la Perseverancia, S.A., Comercializadora Agrícola de América, S.A., Asociación Civil de Propietarios de Viviendas de Bosques del Mariscal, Troker, S.A.. Así como en Gran Plaza de Servicios GPS e Imexport de Centro América.

Mientras que sus hermanos Ronald Yassid y Herling David se hacen cargo del transporte, el cemento, constructoras, inmobiliarias, gasolineras y otros productos. Su hermana, Karla Gabriela, no figuró en ningún registro del portal consultado.

Finquero y empresario

Carlos Pineda Sosa nació en Zacapa, pero su residencia la mantiene entre la ciudad de Guatemala y sus fincas en Izabal. Estudió la primaria en Puerto Barrios, la secundaria y el bachillerato en el Colegio San José de Los Infantes.

Entre 1989 y 1990 vivió en Providence Rhode Island, Estados Unidos, y trabajó en la joyería de su amigo Carlos Vargas, así lo contó él mismo en un video de Tik Tok. Vargas es el dueño de la fundación Esperanza de Vida –Hope of Life–, quien cobró notoriedad en enero de 2016 cuando donó Q100 millones en medicinas al entonces recién nombrado presidente Jimmy Morales.

Casualmente su primo, Elder Suchité Vargas, quien coordinó la entrega de esos medicamentos a Morales, fue asesor presidencial y después ministro de Cultura durante ese gobierno –2016-2020–. Al mismo tiempo, Esperanza de Vida amplió su techo presupuestario a Q20 millones, gracias a las modificaciones que le aprobó el Congreso de la época.

Carlos Vargas también ha tenido una buena relación con el presidente Alejandro Giammattei. En diciembre de 2021 el mandatario le entregó a Vargas la Orden del Quetzal por su labor humanitaria de ayudar a niños con desnutrición a través de su fundación.

Seis años después de su estadía en Estados Unidos, Pineda se casó, en julio de 1996, en San Pedro Sacatepéquez, con Maria Guadalupe del Rosario Hurtarte Arrivillaga, según datos públicos, con quien tuvo a sus hijos Rebeca, Paulina y Carlos Ramiro Pineda Hurtarte.

En 1997, al año siguiente de su matrimonio, incursionó en el negocio de los combustibles con Gasolinera El Trébol, antes Texaco, gracias al apoyo de su padre y de un préstamo bancario. La estación estaba ubicada en la zona 7 de la ciudad. En 2002 compró su primera finca en Izabal en la que sembró palma africana, banano, hule, maracuya y comenzó con la crianza de ganado. Aunque su padre aseguró que él le dio la finca de palma en el año 2000.

Hasta aquí la vida de Pineda Sosa transcurría entre fincas y empresas. El único evento que lo llevó a ocupar titulares en los medios de comunicación fue el incidente que tuvo en noviembre de 2017 cuando atropelló a Vicente Calderón durante una manifestación de integrantes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca).

Por ese incidente fue capturado y posteriormente liberado después de pagar una multa. “Me dieron permiso de pasar porque gentilmente les pedí permiso para pasar. Yo paso y lo que sucede es que el grupo que estaba bloqueando para el lado de Río Dulce corrió para detener el carro”, aclaró en marzo pasado durante la entrevista con Prensa Libre. El candidato también ha dicho en sus redes que asumió los gastos de Calderón y le dio trabajo en una de sus fincas. Esto último fue confirmado para esta nota con un representante de Codeca de esa localidad.

Las tormentas y la política

En 2019 el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), contempló que su binomio presidencial sería Mario Estrada Orellana, condenado por narcotráfico en Estados Unidos y Carlos Pineda Sosa, según una nota de este medio. Aunque se intentó obtener más detalles de esa propuesta, dos fuentes de la época de ese partido lo negaron y tres más no respondieron las preguntas.

“Es la primera vez que mi hijo en contra de mi voluntad está metido en esto. Porque lo metieron. ¿Y sabe por qué lo metieron? Porque por suerte para los que viven en este lugar –Izabal– estábamos acá nosotros para cuando –las tormentas– el ETA e IOTA (…) la gente quedó atrapada y mi hijo se fue a sacar gente para las partes altas en el helicóptero”, dijo Pineda Rossell.

Las tormentas ETA e IOTA causaron en noviembre de 2020 muertes, inundaciones y cientos de damnificados en buena parte del territorio nacional, pero con más énfasis en Alta Verapaz e Izabal. La ayuda que el empresario dio, como muchos otros militares retirados y empresarios más que se organizaron para rescatar personas también en la aldea Quejá, en Alta Verapaz, forma parte del archivo visual de sus redes sociales, le sirvió para ganar seguidores.

Además de la simpatía que ganó con la gente que rescató también le ha servido de carta de presentación para promocionarse en esta campaña electoral.

Posteriormente a su labor social de 2020, Pineda Sosa se acercó a tres partidos políticos, aunque en la entrevista de marzo con este medio no detalló cuáles fueron, se confirmó su participación con Avanza, partido cancelado el año pasado, Cambio y Nosotros. Se buscó a un integrante de PIN (Partido de Integración Nacional) pero no atendieron las consultas.

“Antes de salir con los hijos de Baldizón estuvo con Nuevas Ideas, por referencia del abogado José Luis Araneda Cintrón, hace como año y medio. Después quiso figurar con Avanza, pero solo en el área de Izabal”, contó una fuente involucrada en la política que pidió el anonimato.

Jorge Baldizón, secretario general adjunto del partido Cambio e hijo de Manuel Baldizón, contó que Carlos Pineda Sosa fue quien lo buscó primero y que no sabía nada de él hasta que le insistió en que le concediera una reunión, por lo que se puso a buscar información y lo encontró en TikTok y Facebook.

“Vi sus videos de la ayuda que dio con las tormentas ETA e IOTA y que tenía varios seguidores. Vino y nos dijo que quería ser presidente, y que él podía pagar el transporte, los gastos de las asambleas y no nos pidió nada. De hecho, no pidió ningún cargo de elección, solamente tres lugares en el Comité Ejecutivo, así que era el candidato perfecto”, reconoció Baldizón.

Cambio le dio los espacios que pidió y comenzaron a trabajar en las asambleas de afiliación. Sin embargo, cuando Manuel Baldizón, condenado en Estados Unidos por lavado de dinero, regresó a Guatemala para enfrentar otras acusaciones por corrupción y posteriormente a inicios de este año anunció su intención de postularse como candidato a diputado, Pineda Sosa dejó el partido y consiguió de inmediato la candidatura como presidente en Prosperidad Ciudadana.

“ Fue una de las traiciones más grandes que sufrí”, expresó el candidato en su entrevista con este medio.

¿La estrategia de Morales?

Ni corrupto, ni ladrón, ese fue el slogan de Jimmy Morales en la campaña de 2015. El haber sido un candidato nuevo, no era político sino humorista, lo hizo ganar la simpatía de la población cansada de las mismas propuestas y esperanzada en que Morales cambiaría el país. Pineda Sosa, es similar al expresidente Morales porque no tiene una trayectoria política ni de administración pública, y su discurso de campaña es criticar a sus contrincantes, al sistema y prometer un gobierno transparente.

Pero cómo demostrará que es diferente si estos son algunos de los personajes que le rodean y que le acompañarían en el gobierno si ganara la presidencia del país.

Cristian Alexander Aguilar López, encargado de la estrategia de redes de Pineda Sosa. Estuvo en el comando de campaña del expresidente Morales y fungió como viceministro de viceministro de Telecomunicaciones y Transporte del Ministerio de Comunicaciones en 2016-2020.

“Cristian manejó las redes sociales de Morales junto con Marvin Palacios y Alejandra Ma Villatoro. Recuerdo que Marvin, quien es cuñado de Javier Hernández –el diputado de FCN– y Cristian llegaron al partido por Javier. Su estrategia de campaña fue presentar a Jimmy como antisistema, como lo hace ahora con Carlos Pineda”, coincidieron fuentes que estuvieron en FCN.

Guillermo Danilo Gutiérrez Orozco está a cargo de la comunicación de PU. Acompaña al presidenciable a casi todas sus actividades. Trabajó con Aguilar en el Ministerio de Comunicaciones como gerente general y secretario del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía. Después estuvo como asesor en el Congreso en la Comisión de Asuntos Municipales.

Édgar Ling Lorenzo Chin es asesor de campaña. En 2015 fue candidato de FCN, aunque se retiró por supuesto acoso en redes, pero en el gobierno de Morales ocupó la dirección general del Consejo Nacional de la Juventud. Posteriormente trabajó en el Congreso como asesor en la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Efraín Orozco, ahora candidato a vicepresidente, es un finquero oriundo de Chiquimulilla, Santa Rosa, que migró y vivió 25 años en Estados Unidos, instaló un negocio de encomiendas en Los Ángeles, California, lo cerró y regresó a Guatemala. Aquí es dueño de la finca Melitas, ubicada en aldea San Antonio, que heredó de su padre.

“Yo ni siquiera le dije a mi papá y me llevé la escritura de aquí de la finca y como tenemos el mismo nombre me fui a la embajada –de Estados Unidos– y llegué, ‘y ¿a qué quiere ir a Estados Unidos?’ me preguntaron. Quiero ir a comprar un vehículo para la finca y aquí están las escrituras. Y solo agarraron –los documentos– y vieron ahí Efraín Orozco y me dieron la visa”, relató en un video llamado ‘La historia del Patrón Efraín Orozco’, publicado en la cuenta de Facebook de Pineda Sosa.

Orozco se presenta en sus redes como creador de contenido. Él comenzó a filmar a Nemesio Román, conocido como Mechito, el campesino de lenguaje soez que trabaja para su familia desde hace 25 años. A este personaje lo llevan a todas las actividades de proselitismo y lo suben a la tarima para que hable sin freno, y es que Pineda Sosa ha dicho en reiteradas ocasiones de que representa a una gran parte de los guatemaltecos.

A pesar de que Orozco regresó hace tres años al país y no conocía hasta hace poco al candidato presidencial, y ninguno de los dos tiene experiencia en administración pública, ahora es su compañero de fórmula.

Aguilar, Gutiérrez y Orozco llegaron con Pineda Sosa al partido Cambio, para ellos pidió a Baldizón los lugares en el Comité Ejecutivo. Al retirarse de la organización, ellos lo siguieron a Prosperidad Ciudadana, desde donde han implementado su estrategia que los tiene encabezando la Encuesta Libre de intención de voto.