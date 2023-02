Elecciones Generales 2023: Sectores critican opacidad en la compra de millonario sistema informático del TSE

El evento no fue publicado en el sistema Guatecompras, y aunque autoridades justifiquen la adquisición, sectores relacionados al tema electoral señalan poca transparencia.

La empresa a la que se le requirió el servicio para la transmisión de resultados preliminares es Datasys, S. A., entidad que fue cuestionada en procesos electorales en Colombia y en Honduras, aunque en ambos países negó los señalamientos y afirmó que cuenta con más de 24 años de experiencia en diversos procesos, no solo electorales.

Aunque contar con una herramienta tecnológica para la transmisión ágil de los resultados es necesario, según Michael Ascoli, expresidente de la Junta Electoral del Distrito Central, el elevado costo despierta dudas.

“Sus funcionarios —del TSE— trabajan todos los días y se les paga, ahora resulta que corriendo para las elecciones nos vamos a gastar una fortuna de dinero”, señaló.

Ascoli recordó que a inicios de los años 90 instalaron el primer sistema de transmisión de datos preliminares a un precio mucho menor. “Nosotros contratamos a la empresa IMB–GMB por Q2.5 millones aproximadamente, por todo el proceso —y— se llegó a un feliz resultado la noche del domingo donde el pueblo era informado”.

Aunque el costo de distintos servicios ha variado con el paso del tiempo, el Ascoli considera que la cantidad que el TSE está dispuesto a pagar por el sistema puede ser “nada prudente”.

“Hay que ver las prioridades que tiene el país; hay prioridades en educación, salud e infraestructura, para tronarse esa cantidad de dinero en una contratación externa cuando es responsabilidad del TSE. A mí me parece un despilfarro de dinero”, indicó.

Otro factor en contra de esta adquisición, según Ascoli, son los antecedentes que la empresa tiene el Colombia y en Honduras. “Yo no sé los detalles, pero mi impresión es que uno va a llamar a los mejores del mundo, no a una compañía que hizo un par de países latinoamericanos que tiene una fama de terribles resultados electorales donde se caen los sistemas. Yo fui observador electoral en Honduras y fui testigo de cómo se caía el sistema”, remarcó.

Baja confianza

Para Edie Cux, presidente de Acción Ciudadana la adjudicación del TSE es “preocupante”, si se toma en cuenta que, en el año pasado, el Tribunal “sistemáticamente ha debilitado su sistema de compras y contrataciones”. “Comenzó modificando su normativa interna hasta eliminar todo vestigio de transparencia”, manifestó.

A su juicio, esta compra “opaca” enciende todas las alarmas del proceso electoral, puesto que el TSE ha llegado a un punto de inflexión en el que la pérdida de su credibilidad puede ser “irreversible”.

En ese sentido, recodó que los magistrados decidieron no publicar los procesos de contratación pública, luego intentaron vedar el ingreso de la prensa a las reuniones con fiscales, y “han manejado de forma opaca la inscripción de candidatos”.

Todo esto, a criterio de Cux, puede causar que los ciudadanos pierdan la confianza en los resultados electorales lo que puede derivar en conflictividad y una crisis política que no se ha vivido en la actual era democrática.

“Los magistrados no tienen conciencia de la magnitud y de lo delicado que es manejar un proceso electoral. Generan suspicacias, dudas, y si se duda del TSE que es el árbitro, se duda de todo el proceso”, remarcó el presidente de Acción Ciudadana.

“En Guatemala se había tenido garantía de los procesos electorales, se tenía confianza de los resultados. Ahora, por ese desgaste innecesario en el que se manejan de forma opaca los actos se hace un daño muy fuerte a la institucionalidad y hacia el proceso electoral”, concluyó.

Para Pedro Cruz, representante de Primero Guatemala, este tipo de compras sin anuncio previo y sin justificaciones técnicas minan la confianza de la población hacia el TSE.

“Desde hace meses venimos hablando de esto, hay dudas de la forma como se hace la convocatoria y nadie sabe las bases técnicas para esa licitación”, cuestionó.

“La digitalización del acta cuatro genera dudas porque no hay un control especifico en el momento que se envíe la información. Estamos a meses de las elecciones, y para este tipo de procesos hay que hacer pruebas”, refirió Cruz.

Por su parte, José Echeverría, presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN), apunta a que los antecedentes de la empresa electa por el TSE no son los mejores.

“En este tipo de adjudicaciones se tiene que buscar a una empresa que no tenga ningún señalamiento, esta parte no la veo positiva y hay que determinar correctamente cual es el alcance del servicio prestado”, refirió.

Justificación

Los magistrados del TSE justificaron la adjudicación con el hecho de que analizaron las ofertas, y las empresas que pretendían dar el servicio les hicieron una presentación para mostrarles la agilidad de los procedimientos y el sistema que requería el Tribunal.

“Tomamos la decisión en base a lo que hizo la comisión y la junta receptora y después hicimos la evaluación y tomamos una decisión”, explicó el magistrado Ranulfo Rafael Rojas, quien, respecto a la premura con que se hizo la adjudicación indicó que el TSE está “contra el tiempo” y que sería “irresponsable tomar una decisión a finales de marzo” porque aún se tienen que hacer simulacros y las pruebas del sistema de transmisión de datos.

Respecto a las dudas que despertó la empresa adjudicada en procesos eleccionarios en otros países, Rojas dijo que “no podemos irnos más allá de investigar otras circunstancias” y que sería “irresponsable” hacer conjeturas de algo de lo cual no tienen “información concreta”.

“Estamos adjudicando de acuerdo con lo que pudimos observar y a lo que la junta calificó”, subrayó.

Por su parte, la magistrada Blanca Alfaro expuso que habrá que esperar las primeras acciones que se efectúan a partir de esta compra, pero que “no se vale no fortalecer al TSE”, ya que se necesita de una herramienta informática para dar resultados inmediatos a los ciudadanos.