Exdecano investigado por falsificación de títulos compite por una curul en el Congreso

La presunta falsificación se documenta en una investigación que elPeriódico publicó en mayo de 2021. La universidad confirmó la falsedad de los certificados de graduación porque Rojas y Cornejo todavía no habían completado los estudios del doctorado y la maestría en Derecho Penal, respectivamente, y presentó una denuncia penal contra el exdecano.

En agosto de 2021, la universidad anunció que le dio al MP “un acta física en la que se hace constar una graduación que se habría realizado el 7 de enero de 2020, que no pudo haberse llevado a cabo, al menos en esa fecha, porque los graduandos todavía eran aspirantes a las titulaciones y no habían completado sus procesos de formación”. La única autoridad de la universidad que supuestamente asiste y firma en original fue Rodil, detalló la Da Vinci.

El Ministerio Público (MP) inició una investigación de oficio y luego, en seguimiento a la denuncia de la universidad. El caso estuvo a cargo de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, la que usualmente conoce de estafas y delitos menos graves. Sin embargo, actualmente el expediente está en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), que dirige el fiscal Rafael Curruchiche, confirmó el departamento de comunicación del MP.

Rodil es doctor en Derecho Tributario y Derecho Mercantil por la Universidad de San Carlos; magíster en Economía Empresarial por la Universidad Francisco Marroquín; y magíster en Reingeniería y Tecnologías de Aseguramiento por la Universidad Galileo.

También es socio del bufete Asesores Empresariales y Legales.

Como decano de la Da Vinci, Rodil integró las comisiones de postulación que nominan candidatos a cortes de justicia, Suprema y Apelaciones, así como las que seleccionan a los aspirantes a fiscal general.

El exdecano y ex postulador de altos cargos en el sector justicia ahora ocupa la quinta casilla de los candidatos a diputados por el Distrito Central de Unión Republicana, un partido cuyos principios y postulados no quedan claros, ya que, al consultarlos en la página electrónica del partido, estos espacios están en blanco.

En busca de la opinión que el partido tiene sobre la inclusión de un candidato que está bajo investigación, se abordó a Édgar Vásquez, fiscal de Unión Republicana que asiste a las reuniones de organización que convoca el TSE. Vásquez se excusó de no poder hablar del tema y ofreció el contacto con el secretario del partido, Mario López, que no respondió las llamadas a su celular. Tampoco fue posible establecer comunicación con Rodil.

En la lista

El listado de aspirantes al Congreso que incluye al exdecano, lo encabeza Alberto Sánchez Guzmán, el diputado que fue expulsado del partido Semilla entre señalamientos de acoso y traición, ya que se desmarcó del bloque para votar a favor de iniciativas que promovió la alianza oficialista en el Congreso.

Herber Melgar Padilla, diputado electo por el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN) Nación también se postula como candidato a diputado por lista nacional de UR. En 2017 el MP inmovilizó varios millones de quetzales en cuentas bancarias de Melgar Padilla por un reporte de operación sospechosa de la Intendencia de Verificación Especial. El dinero, unos Q18 millones siguen inmovilizados y se sigue una investigación en la Fiscalía de Extinción de Dominio y otra en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, de acuerdo con el MP

La inscripción de Melgar Padilla, por ejemplo, ha sido criticada a la luz del rechazo de otras postulaciones, como la del diputado Aldo Dávila, que se postulaba por el partido Voluntad Oportunidad y Solidaridad, que fue rechazada por una resolución del TSE que responde a un recurso de nulidad del partido Vamos en el que señalan su falta de “idoneidad, honradez y capacidad” por tener varias denuncias en su contra. En el caso de Dávila, el Tribunal tomó su papel de entidad suprema para analizar, examinar y calificar los méritos de los aspirantes a cargos públicos, resolvió que “no es idóneo” por los señalamientos penales.

Bloqueo político

¿Qué muestra la permanencia de Rodil y la exclusión de Dávila? Que el Tribunal ha sido arbitrario y sus dependencias aplican la lógica de la talanquera, cuando tengo la barra arriba y dejo pasar un montón de gente que no cumple con los mínimos de pertinencia, explica el politólogo y catedrático universitario Renzo Rosal.

Aunque la candidatura de Rodil no ha tenido objeciones como la de Dávila, eso no justifica, a criterio de Rosal, que no se haya revisado la idoneidad del exdecano señalado en un caso de falsedad que favoreció a dos magistrados del TSE.

“Estamos ante un bloqueo político y no jurídico de candidatos, en donde el TSE parece que actúa más para quitar toda piedra en el zapato” que se interponga ante los intereses de los sectores dominantes, analiza Rosal.