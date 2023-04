“La ley debería ser aplicada igualmente para todos”: William Popp, embajador de EE. UU. en Guatemala

El diplomático, igualmente reconoció la importancia de aplicar la idoneidad como filtro en la inscripción de candidatos y que la ley se aplique de forma igualitaria.

¿Cómo ha visto el país desde que vino, según las expectativas que traía?

Han sido dos años y medio de mucho trabajo, muchos resultados en la relación bilateral, principalmente en áreas de seguridad, en la aplicación de la ley, enfrentar la narcoactividad, por ejemplo, en responder particularmente a la pandemia.

Cuando yo llegué en 2020, obviamente fue pura pandemia. Todo el mundo ha estado enfrentando este reto generacional, o sea, es una cosa que ha pasado solamente una vez en el último siglo. Entonces, la prioridad creo que para todo el mundo fue trabajar en ese tema y conseguimos apoyar a Guatemala y la región en enfrentar el desafío. Conseguí visitar parte del país en estos primeros meses para conocer de primera mano lo que estaba pasando, y fue obvio que la necesidad de colaborar lado a lado con Guatemala en términos de la educación, en términos de la información sobre el riesgo de la pandemia, y ver cómo pudimos trabajar científicamente para enfrentar este flagelo y eso fue a través de la vacunación, más que todo conseguimos, una donación, una serie de donaciones, que sumó finalmente 8.5 millones de vacunas.

Trabajamos muy de cerca, no solamente las autoridades del Gobierno, sino con otros sectores del país para apoyar a las personas, tener acceso a esas vacunas y gracias a Dios finalmente llegamos a donde estamos hoy, en que hemos salido de la situación.

Y en los últimos meses y este año y medio ha sido mucho más posible salir más, conocer más, trabajar en otras áreas y ha sido una experiencia fantástica, somos socios entre Guatemala y los Estados Unidos, con una agenda muy amplia. Entonces, ha sido muy valioso tener la oportunidad de expandir esta colaboración, no solamente con el Gobierno, sino con todo país.

En las relaciones diplomáticas, justo en este mismo periodo, hace 1 año y medio, el Gobierno de Guatemala decidió pagar un lobby con dinero de Taiwán para acercarse un poco más a Estados Unidos. ¿Esto sigue siendo parte de esas relaciones, se pueden entender como parte de los intentos de los gobiernos de mejorar las relaciones?

No sé exactamente como es esta situación, actualmente es, obviamente, un tema del Gobierno de Guatemala, pero es una función que existe en mi país. El lobby es algo que varios gobiernos internacionales hacen en Washington para promover su agenda y sus prioridades. Es algo legal, es algo que existe en compañías, empresas hacen también esto, pero, obviamente, no es algo separado, no impide las relaciones diplomáticas, en el sentido que nosotros siempre hemos mantenido los canales muy abiertos a todos los temas y acuerdos en los casos donde hay diferencias.

Pero hay muchas prioridades entre los dos países para más prosperidad y más seguridad, mejor gobernanza y oportunidades para todos y hemos tenido una serie de representantes del Gobierno de Estados Unidos, incluyendo, obviamente, la visita de la vicepresidenta Harris, en 2021, para dar seguimiento a todas esas áreas de colaboración.

Hay un discurso que ha permeado bastante entre políticos guatemaltecos que hablan sobre la injerencia extranjera y la rechazan. ¿Esto ha se ha elevado en algún momento al trabajo que hacen en Cooperación Internacional con el Gobierno o simplemente se queda en discursos políticos?

Hay gente que habla de este tema en muchos formatos, pero la verdad es que somos países socios, amigos de mucho tiempo, tenemos muchos temas en común, temas que afectan Guatemala y afectan a los Estados Unidos, como lo he dicho varias veces, lo que es bueno para Guatemala es bueno para los Estados Unidos, y que lo que afecta a Guatemala negativamente afecta a los Estados Unidos. Entonces, nuestros intereses a nuestros agendas son muy vinculados en ese sentido y temas que a veces han sido polémicas, por ejemplo, las cuestiones del Estado de Derecho, la corrupción, etcétera, son temas que afectan no solamente a Guatemala, afecta a los Estados Unidos porque son temas de seguridad nacional, cuando tiene que ver con, por ejemplo, crimen organizado, temas como la narcoactividad y el tráfico de drogas afecta a los Estados Unidos; la migración afecta los Estados Unidos y afecta a Guatemala también, entonces, tenemos que seguir trabajando juntos, encontrando soluciones y formas de trabajar, respetando los países, pero respetando también que esos temas no son temas de un país o de otro, son temas que afectan no solamente Guatemala, a Estados Unidos también le afectan.

Y muchos de esos problemas que se deben de enfrentar, usted cita la efectividad el Estado de Derecho, seguridad, son temas que pasan muchas veces por el Organismo Legislativo y el Congreso ha estado en el centro de muchas críticas, algunos miembros del propio Congreso han sido sancionados por el Departamento de Estado. ¿Cómo se ve esa relación, en perspectiva, de un Congreso que ha estado señalado y que tiene que decidir por algunos de estos estos asuntos que son de temas bilaterales?

Creo que se tiene que separar instituciones de personas y las acciones, por ejemplo, que el Gobierno de Estados Unidos ha tomado, son acerca de las acciones de individuos, gente que ha estado involucrado en acciones de corrupción o delitos de ley que afecta a los Estados Unidos; pero con las instituciones, el Gobierno de Estados Unidos ha estado muy comprometido en trabajar en fortalecer colaborar donde podamos en las instituciones de Guatemala para más prosperidad, más seguridad y gobernanza fuerte en términos de la transparencia y la eficiencia de operaciones, y queremos es continuar trabajando en estas formas, pero donde hay personas involucradas en actividades de corrupción, según nuestra ley, tenemos una responsabilidad de sancionar personas que pueden, a través de sus actos, representar un riesgo a los Estados Unidos también.

“Hay un mensaje de parte de los Estados Unidos es a favor de unas elecciones justas, libres, inclusivas y pacíficas, y así es como las democracias pueden continuar, avanzar”

¿Y se puede separar las instituciones de las personas, cuando son personas las que están dirigiendo las instituciones? Lo menciono porque hay muchos sancionados en la Lista Engel que de nuevo buscan renovar su curul en el Congreso.

Creo que tenemos siempre que buscar las formas de fortalecer las propias instituciones y cuando hay gente que no está actuando de acuerdo con la ley guatemalteca, porque la corrupción aquí es un delito, obviamente, las acciones de involucrarse con narcoactividad, por ejemplo, son delitos bajo la ley de Guatemala, entonces, las autoridades y las instituciones aquí obviamente tienen su responsabilidad constitucional para implementar la justicia y aplicar la ley a esas personas acerca de los Estados Unidos, nuestro interés es trabajar con personas e instituciones que están comprometidos con la transparencia, con la justicia, con la buena gobernanza, en áreas de colaboración común para reducir desde el crimen organizado hasta la inseguridad alimentaria, hasta la falta de educación; todas esas agendas que realmente nuestros países tienen en común, son áreas que tenemos que trabajar institucionalmente, bilateralmente.

Instituciones que no son del Gobierno, pero que son parte del Estado, como el Tribunal Supremo Electoral, ahorita ha inscrito candidatos reclamados como extraditables para Estados. Esto vuelve a ser un problema de instituciones que siguen dirigidas por personas. ¿cómo ve el actual proceso electoral?

Hay un mensaje de parte de los Estados Unidos es a favor de unas elecciones justas, libres, inclusivas y pacíficas, y así es como las democracias pueden continuar, avanzar, hay que tener la participación al máximo posible de candidatos y partidos de integridad y el espacio para los ciudadanos, ejercer su derecho de votar y participar en las elecciones, eso es fundamental para cualquier democracia y para cualquier proceso natural.

Aquí hemos estado bastante claro de la importancia de este tema. También de la importancia de seguir la ley claramente, transparentemente, consistentemente, para que los ciudadanos guatemaltecos puedan confiar en el proceso, -porque- la confianza pública en cualquier proceso electoral también es fundamental. Entonces, cuando hay personas que están involucradas o que han sido sentenciadas, por ejemplo, por crímenes aquí, en los Estados Unidos o en otro lugar, obviamente le toca al TSE y a las instituciones de Guatemala decidir si cumple con los requisitos de idoneidad, pero hay gente que está metida en ilegalidades, que han sido sentenciados, obviamente son temas que creo que vale considerar en aplicar los requisitos y la ley guatemalteca sobre la idoneidad.

“Nuestra esperanza es que podamos trabajar con Guatemala en todas esas áreas, pero evidentemente con transparencia”

Ahora mismo hay en las cortes procesos a favor y en contra de la participación de algunos candidatos, genera incertidumbre. ¿Cómo ven esta situación y cómo esperan que se resuelva?

Sí, está en manos del proceso de justicia aquí en Guatemala y creo que como otros socios de Guatemala y, me imagino, los ciudadanos de Guatemala, esperamos transparencia y consistencia en aplicar la ley guatemalteca, y eso es igual en mi país o en cualquier otro lugar, la ley debería ser aplicada igualmente para todos y en una forma consistente para todos, y creo que de esta forma se puede generar más confianza en el proceso, cuando está interpretado o puede ser interpretado que un par de reglas aplica a una persona, pero no aplica otra, eso puede ser fuente de menos confianza en un proceso. Ojalá sea posible aplicar todos estos requisitos legales en una forma transparente, clara y consistente para todos los candidatos, todos los partidos, todos los participantes.

¿La Cooperación de Estados Unidos hacia Guatemala depende en alguna medida del curso de las elecciones y cómo se lleven a cabo?

Toda la asistencia del Gobierno de Estados Unidos obviamente está comprometido, aprobado y autorizado por el Congreso de los Estados Unidos, y es común que haya requisitos, incluido por ley sobre requisitos de implementación de la asistencia, condiciones del país para recibir la asistencia, etcétera. Entonces, es difícil pronosticar el futuro, tal vez porque podría ser otros condiciones o requisitos o elementos de esa asistencia, pero lo que puedo decir es que nuestro compromiso, como los Estados Unidos con el pueblo guatemalteco va a seguir fuerte, porque somos países que tenemos muchos vínculos históricos, económicos, sociales, políticos, geográficos y tenemos que continuar buscando formas de trabajar juntos para enfrentar los desafíos que existen en la región y también aprovechar las oportunidades, pero en términos de la propia existencia, va a depender de cómo son los requisitos indicados por el Congreso de los Estados Unidos, y cómo son ejecutados por el Ejecutivo del Gobierno de Estados Unidos. Nuestra esperanza es que podamos trabajar con Guatemala en todas esas áreas, pero evidentemente con transparencia, con buena implementación de los programas y proyectos y en cooperación para alcanzar nuestras metas en común.

¿Cómo esperan ustedes que Guatemala siga trabajando para reducir la cantidad de migración irregular hacia Estados Unidos?

Es un tema que trabajamos bastante con Guatemala y otros países en la región para reducir, en primer lugar, las causas raíz de la propia migración. Entendemos todos, creo yo, que en su fundamento la migración está aconteciendo por falta de oportunidades aquí en la región, principalmente falta de empleo. Hay otras causas raíz como la propia inseguridad, el impacto medioambiental del cambio climático, la violencia de género, hasta la corrupción y las desigualdades con el Estado de Derecho, entonces, todas esas son áreas en que tenemos que trabajar, no solamente en el corto, pero el mediano y largo plazo, para generar un ámbito más propicio para que las personas puedan tener oportunidades aquí en Guatemala.

En el corto plazo la situación sigue igual, las fronteras de los Estados Unidos están cerrados a la migración irregular. Nunca es el momento para migrar irregularmente, o contra la ley, y reconocemos el trabajo de Guatemala en enfrentar la migración irregular. Hemos apoyado en lo que podemos y vamos a seguir trabajando con ellos y otros países en la región como un tema de responsabilidad compartida, pero reconocemos que hay medidas en el corto plazo que seguimos trabajando juntos, mientras hay necesidades que tenemos que responder en el mediano o largo plazo sobre el desarrollo económico y desarrollo de oportunidades y alternativas a la migración.

¿Algún mensaje final de embajador que tenga?

De parte del Gobierno de Estados Unidos y el pueblo norteamericano continuamos como socios de Guatemala, comprometidos a pesar de los desafíos que siempre van a existir, comprometidos en trabajar juntos para un futuro mejor.

Lo bueno para Guatemala es bueno para los Estados Unidos, y en ese espíritu de amistad, de alianza, nuestro compromiso va a seguir, y esperamos en los próximos meses, con elecciones justas, libres, inclusivas y pacíficas podemos seguir como dos democracias para realizar una agenda de más prosperidad, más seguridad y buena gobernanza.