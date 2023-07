Vicepresidenciables de UNE y Semilla abogan por reinicio de campaña electoral

Romeo Guerra: “Seguimos con los mismos principios”

¿Cómo reciben el resultado?

Confiados en que la gente sigue confiando en Sandra Torres y en el partido, seguimos siendo un partido que quiere hacer y que hace las cosas bien.

¿Estaban seguro de que iban a estar en segunda vuelta?

Por supuesto. La meta era ganar en la primera vuelta, pero ahora tenemos la oportunidad y estamos muy confiados en que población va a responder a lo que ofrecemos como partido.

¿Cuál es la mayor fortaleza de la UNE tomando en cuenta que aún no logran conquistar la capital?

La fortaleza es que ahora vamos a conquistar la capital; es lo que nos va a hacer fuertes. El interior junto con la capital es algo que hemos trabajado y que Sandra Torres dedicó bastante tiempo en la capital y mi persona y el equipo de trabajo. Se van a ver los números reflejados en la siguiente vuelta.

¿Por qué están confiados?

Hemos quitado bastante la campaña negra en contra de la licenciada Sandra Torres de todo lo que decían que era guerrillera, comunista… cosas que le sacaron por mucho tiempo se han ido quintando y cuando uno analiza los programas que se hacen, son para ayudar a las personas y son condicionados, tienen un principio y un fin, y este es sacar a la gente de la pobreza.

¿Cuál es su preocupación por todo este embrollo legal que ha surgido en torno a la elección del pasado 25 de junio?

Nuestra preocupación ya se solventó, nos preocupaba que no hubiera segunda vuelta el 20 de agosto, pero eso ya está aclarado, por lo que entiendo, por la Corte de Constitucionalidad, y el Tribunal Supremo Electoral. Eso era lo que más nos preocupaba que no se cumplieran os tiempos establecidos.

¿Qué van a cambiar de cara a la segunda vuelta?

Seguimos con los mismos principios, una oferta de economía libre, con el derecho a la propiedad privada, a la vida, a la familia, y a la libertad religiosa, ese ha sido nuestro enfoque desde que empezamos la campaña en primera vuelta y seguimos con lo mismo, no vamos a cambiar la estrategia en al segunda, los guatemaltecos lo que necesitan es parar la confrontación y traer la unidad al país.

¿No se ha acercado Sandra Torres más al discurso de Dios y de libertad religiosa?

Queremos asegurarnos que la gente sepa dónde estamos parados. Son nuestros postulados ya es lo que ya esta en el plan de gobierno, solo es un énfasis de que la gente entienda que no solo nos vamos parar a ver qué pasa, sino que vamos a defender a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a la familia.

Karin Herrera: “La carrera debiera ser igual para todos”

¿Cómo recibieron el resultado del domingo 25 de junio?

Iba manejando ese domingo, cuando me empiezan a entrar mensajes felicitándome, luego llego a donde estábamos reunidos. Fue emocionante que con tan pocos recursos se logró pasar a esa segunda vuelta, esperamos que se confirme. Posteriormente hemos visto lo que sucedió con estos recursos legales que esperamos se priorice el bienestar de la nación, del país, —porque— son muchos los intereses que están en juego, pero los guatemaltecos y guatemaltecas debemos luchar por esa Guatemala adonde todos estemos mejor con más bienestar social con mayor desarrollo.

Es necesario darnos la oportunidad y no seguir diciendo ‘roba, pero no roba tanto’.

¿Cómo han vivido este proceso después de las elecciones con todo lo que se ha dicho?

Sabemos de la desinformación. A veces cuesta creer de algunos líderes de la sociedad difundan la misma, representantes a sectores allegados a creencias religiosas, creo que quizás fueron sorprendidos en su buena fe y que por eso no les ha llegado la información correcta, pero confío en que podrán analizar la información correcta. En este momento estamos vedados porque no empieza la campaña, espero que eso no sea una táctica para retrasar nuestro banderazo de salida, porque a nosotros nos ven con lupa y nos escudriñan todo.

Esta carrerea electoral debería ser igual para todos. Entonces estamos confiados en que población pueda reflexionar y leer el plan de trabajo y verificar que en ese plan no está planteado lo que la desinformación está tratando de hacer creer. Es una manipulación social lo que se trata de hacer porque el Movimiento Semilla dio la sorpresa y no se la esperaba y quieren, a toda costa, que no participemos en la segunda vuelta.

¿El día de la elección recibieron muchas felicitaciones, pero han recibido en estos días alguna retroalimentación?

Acá fue un movimiento ciudadano del hartazgo la gente. La juventud está clara que las cosas no pueden seguir como están, las mujeres también están claras, que a ellas les toca en el interior organizarse para construir la escuela cuando es función del estado, están claras que tienen dos profesores para 700 niños, ¿qué condiciones dignas son esas?

La gente está clara, parece que no lo estuviera, pero sí, la gente que se quiere dar la oportunidad de establecer esta reflexión, de que no se vale que roben y que solo pisoteen la dignidad y que solo en época electoral se recapeen las carreteras o que se engañe con una bolsa por cuatro años en los que novan a tener educación, alimentos, empleos ni salud.