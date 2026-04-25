Gobierno de México informa sobre agentes de la CIA fallecidos en Chihuahua y dice que no tenían autorización para operar en el país

El Gabinete de Seguridad informó este sábado que los dos agentes de la CIA que murieron en un accidente vial en Chihuahua no contaban con permiso para participar en operativos en México.

En un comunicado de prensa, el Gobierno mexicano indicó que desconocía la presencia operativa de agentes extranjeros en el país.

"Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad... no tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando, o fueran a participar físicamente, en alguna acción operativa dentro del territorio nacional", detalla el escrito.

Detalló que los agentes ingresaron a México como visitantes, sin permiso para realizar actividades remuneradas o con pasaporte diplomático. "Ninguna contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional".

"El Gabinete de Seguridad expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de cuatro personas —dos elementos estatales y dos agentes estadounidenses— durante el accidente ocurrido en Chihuahua el pasado 19 de abril", indicó el Gobierno de México.

En ese sentido, las autoridades reiteraron el marco legal vigente: "La legislación mexicana es clara: no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional".

Además, señalaron que se mantienen las coordinaciones institucionales para realizar las revisiones en coordinación con las autoridades locales competentes y con la Embajada de Estados Unidos en México.

El Gobierno mexicano también subrayó los principios de cooperación internacional: "La cooperación internacional en materia de seguridad se desarrolla mediante mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y colaboración técnica, siempre con respeto absoluto a la soberanía nacional".

"El Gobierno de México reitera su disposición de mantener una relación estrecha, seria y respetuosa con el Gobierno de Estados Unidos, en beneficio de la seguridad de ambos países", indicó.