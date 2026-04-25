Gobierno de México informa sobre agentes de la CIA fallecidos en Chihuahua y dice que no tenían autorización para operar en el país

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Gobierno de México informa sobre agentes de la CIA fallecidos en Chihuahua y dice que no tenían autorización para operar en el país

El Gobierno de México aseguró que los agentes de la CIA fallecidos en Chihuahua no tenían autorización para participar en operativos dentro del país.

la Redacción

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MEX905. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 24/04/2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este viernes en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). La muerte de dos agentes estadounidenses y dos mexicanos tras un operativo antidrogas en el estado de Chihuahua volvió a poner en el centro del debate la actuación de agencias de Estados Unidos en territorio mexicano, mientras la presidenta, Claudia Sheinbaum, defendió la soberanía nacional y el cumplimiento estricto del marco legal. EFE/Mario Guzmán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofrece una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, en la Ciudad de México, donde se refiere a la muerte de dos agentes estadounidenses y dos mexicanos tras un operativo antidrogas en Chihuahua. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Gabinete de Seguridad informó este sábado que los dos agentes de la CIA que murieron en un accidente vial en Chihuahua no contaban con permiso para participar en operativos en México.

En un comunicado de prensa, el Gobierno mexicano indicó que desconocía la presencia operativa de agentes extranjeros en el país.

"Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad... no tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando, o fueran a participar físicamente, en alguna acción operativa dentro del territorio nacional", detalla el escrito.

Detalló que los agentes ingresaron a México como visitantes, sin permiso para realizar actividades remuneradas o con pasaporte diplomático. "Ninguna contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional".

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"El Gabinete de Seguridad expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de cuatro personas —dos elementos estatales y dos agentes estadounidenses— durante el accidente ocurrido en Chihuahua el pasado 19 de abril", indicó el Gobierno de México.

En ese sentido, las autoridades reiteraron el marco legal vigente: "La legislación mexicana es clara: no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional".

Además, señalaron que se mantienen las coordinaciones institucionales para realizar las revisiones en coordinación con las autoridades locales competentes y con la Embajada de Estados Unidos en México.

El Gobierno mexicano también subrayó los principios de cooperación internacional: "La cooperación internacional en materia de seguridad se desarrolla mediante mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y colaboración técnica, siempre con respeto absoluto a la soberanía nacional".

"El Gobierno de México reitera su disposición de mantener una relación estrecha, seria y respetuosa con el Gobierno de Estados Unidos, en beneficio de la seguridad de ambos países", indicó.

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