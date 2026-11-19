Entre enero y septiembre del 2026, el Ministerio Público (MP) registró 1,066 denuncias relacionadas con estafas de compraventa de bienes inmuebles en Guatemala. Los casos van desde negociaciones de terrenos y viviendas en las que personas denunciaron haber entregado dinero sin recibir la propiedad hasta operaciones presuntamente efectuadas mediante documentos falsificados o sin autorización de sus legítimos propietarios.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía de Casos Especiales, 647 expedientes, equivalentes al 60.7% del total, figuraban en investigación al cierre de septiembre, mientras que otros 179, el 16.8%, aparecían como desestimados. Los montos afectados reportados ascendían aproximadamente a Q123.1 millones y US$1.09 millones. Se trata de cantidades consignadas en las denuncias, no necesariamente de pérdidas definitivas demostradas ante un tribunal.

Los hechos denunciados se distribuyeron en varios departamentos: Guatemala contabilizó 292 expedientes; Alta Verapaz, 93; Huehuetenango, 73; Chimaltenango, 70, y Quetzaltenango, 67. Estos datos corresponden al lugar del hecho reportado.

Abogados y especialistas en derecho notarial consultados para este reportaje señalan que la protección de la propiedad privada enfrenta retos relacionados con la supervisión del ejercicio notarial, los controles de inscripción y la respuesta de los tribunales.

Modalidades de estafa detectadas

Tres expedientes recientes registrados por la Fiscalía ilustran distintas formas de presunta defraudación.

Q35 mil: una persona denunció que compró un terreno, pero al intentar tomar posesión descubrió que había sido vendido a alguien más. Q164,070: un guatemalteco residente en Estados Unidos envió dinero mediante remesas para comprar un terreno y una casa, pero denunció que nunca se afectuó el traspaso. Q98 mil: un comprador entregó pasos mensuales por un terreno que posteriormente habría sido ofrecido a otra persona. También denunció amenazas contra su familia.

Estos tres casos suman Q297,070 en montos afectados reportados. Fueron registrados en septiembre del 2026 y permanecían bajo investigación al momento del informe.

En marzo del 2026, Prensa Libre informó sobre una estructura señalada de haber afectado a más de 70 personas mediante supuestas compraventas de terrenos y viviendas. Según el MP, comisionistas ofrecían propiedades que no les pertenecían o respecto de las cuales carecían de documentación. Posteriormente, abogados presuntamente elaboraban documentos falsos para simular traspasos. En estos casos, las acusaciones corresponden a investigaciones y procesos que deben distinguirse de hechos judicialmente probados.

El director del Instituto Guatemalteco Notarial, Luis Felipe Lepe, explicó que, a pesar de que existen recursos para verificar antecedentes y vigilar los movimientos de una finca, una operación fraudulenta puede dejar a las víctimas ante procedimientos prolongados para recuperar el dinero o los derechos sobre un inmueble.

Lepe explicó que la escritura pública tiene una función decisiva porque documenta la voluntad de las partes y sirve de base para solicitar una inscripción. El Estado reconoce la fe pública notarial y presume auténtico lo que el notario hace constar, una confianza que, en palabras del experto, también abre espacio para abusos cuando se incorporan datos o firmas falsas.

“Está en las manos de los notarios decir la verdad, pero si uno de nuestros colegas decide no decir la verdad, mentir e insertar falsedades, ahí es donde está la puerta”, señaló Lepe al describir la vulnerabilidad de los documentos notariales.

Además, compartió que no todos los fraudes implican la actuación ilícita de un notario: las estructuras también pueden falsificar la firma y el sello de un profesional para hacer pasar un documento por una escritura autorizada. Por esa razón, explicó que el Registro General de la Propiedad cuenta con mecanismos para contrastar información del papel de protocolo, verificar determinados datos y avisar al notario cuando se presenta una escritura a su nombre.

"Siempre hay que exigir las credenciales del intermediario y contar con un contrato de prestación de servicios que detalle las condiciones, el alcance y el costo". Miriam Bojórquez, directora ejecutiva de la Cámara de Corredores de Bienes Raíces de Guatemala,.

Lepe agregó que las áreas de seguridad registral prestan atención a circunstancias que pueden suscitar dudas, entre ellas una finca que no registra movimientos durante muchos años y que repentinamente aparece en una operación, o documentos relacionados con propietarios de edad avanzada.

Pablo Maldonado, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Istmo (UNIS), también situó el problema en el uso indebido de la fe pública. Explicó que una escritura puede consignar como auténtica la firma de alguien que no participó en el negocio, incluso de personas que se encontraban fuera del país o habían fallecido.

Lorena Flores, especialista en derecho notarial, mencionó que considera vulnerables los testimonios transcritos, la utilización de papel o sellos de notarios fallecidos y el empleo de mandatos falsos o irregulares. Un mandato puede conferir facultades de representación, explicó, por lo que su uso fraudulento puede convertirse en una vía para disponer indebidamente de bienes ajenos.

Flores considera que algunas de estas prácticas pueden prosperar por la insuficiente capacidad del Archivo General de Protocolos para fiscalizar la documentación y el ejercicio notarial: “Somos 18 mil notarios que pagamos apertura de protocolo anualmente (...) el archivo no tiene el suficiente personal para dar cumplimiento a la inspección de protocolos”.

Mónica Ordóñez, secretaria general del Registro General de la Propiedad, explicó que la institución recibe diariamente entre 2 mil 500 y 3 mil instrumentos públicos para inscripción. Aunque se someten a calificación, la institución recibe documentos ya formalizados y no participa en las negociaciones previas, por lo que detectar una falsedad puede resultar difícil.

Ordóñez señaló que se han establecido convenios con instituciones como el Registro Nacional de las Personas (Renap), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Organismo Judicial para verificar identidades, documentos notariales y otros datos cuando se identifican posibles irregularidades.

Desde el sector inmobiliario, Stephanie Kong, presidenta de la Cámara de Corredores de Bienes Raíces de Guatemala (CBR), señaló que, según su experiencia de 25 años, las irregularidades documentales no son situaciones que encuentre habitualmente durante las negociaciones. Sin embargo, reconoció que pueden presentarse casos aislados y consideró necesario que compradores y vendedores adopten medidas de verificación.

Otra de las situaciones que pueden facilitar las estafas inmobiliarias es la comercialización de terrenos que no están inscritos en el Registro General de la Propiedad y que únicamente cuentan con derechos de posesión.

La directora ejecutiva de la Cámara de Corredores de Bienes Raíces de Guatemala, Miriam Bojórquez, señaló que, al dar seguimiento a noticias sobre estos delitos, ha identificado que varios casos involucran inmuebles sin inscripción registral, lo que dificulta verificar sus antecedentes y la situación jurídica de quienes ofrecen venderlos.

“Algo que nosotros hemos notado es que la mayoría de estafas se dan en aquellos inmuebles que no tienen un registro”, explicó, aunque aclaró que desconoce si esta observación coincide con las estadísticas del Ministerio Público.

Según indicó, estas situaciones pueden presentarse en terrenos que únicamente cuentan con documentos de posesión o registros municipales, sin que se haya completado el proceso de inscripción en el Registro de la Propiedad. Añadió que, por su experiencia, ha observado estos casos con mayor frecuencia en el interior del país.

“Lo importante en ese sentido es que primero el consejo de la Cámara es que siempre tanto vendedores como compradores cuenten con el apoyo de un corredor que tenga su licencia de corredor, ¿verdad? Que se haya identificado como un verdadero corredor inmobiliario y que esté inscrito ante la IVE”, señaló Bojórquez.

También recomendó exigir las credenciales del intermediario y contar con un contrato de prestación de servicios que detalle las condiciones, el alcance y el costo.

Cómo proteger una propiedad si ya es propietario

EL Registro General de la Propiedad recomienda que el titular consulte periódicamente sus antecedentes y mantenga mecanismos de aviso sobre movimientos registrales, especialmente si no piensa vender o hipotecar durante mucho tiempo.

Consultar periódicamente el historial de la finca y sus movimientos mediante los servicios del registro. Solicitar avisos registrales por mensaje de texto y correo cuando se presente un documento relacionado con el inmueble; son alertas informativas y no bloquean automáticamente un traspaso. Considerar la inmovilización voluntaria de bienes registrados, que restringe determinadas inscripciones durante un plazo legal y requiere un trámite para levantarla.

Ordóñez señaló que el Registro ofrece certificaciones electrónicas, consultas a distancia y un servicio de alertas para propietarios. Explicó que la inmovilización utiliza verificación biométrica, incluida la captura de huellas, para comprobar la identidad de quien solicita el trámite y de quien posteriormente busca levantarlo.

Lepe explicó que el sistema también envía avisos a los notarios cuando ingresa una escritura a su nombre. Esta notificación permite advertir casos en los que se haya falsificado la firma o el sello profesional. El Registro, por su parte, recurre a convenios con el Renap, la SAT, el Registro Mercantil y el Organismo Judicial para contrastar ciertos datos.

Flores advirtió que una de las mayores dificultades se encuentra en la duración de los procesos civiles de nulidad, que, según su experiencia profesional, pueden prolongarse alrededor de 15 años.

“Hay procesos, hay procesos de nulidad de instrumento público porque contiene una compraventa donde el proceso ordinario, te digo, la media está más o menos en 15 años”, manifestó.

La especialista relató un caso que atendió y cuyo proceso civil tardó 18 años en resolverse. La situación afectó a más de 60 personas debido a las desmembraciones realizadas sobre una finca. Después de obtener una resolución favorable, indicó que transcurrió aproximadamente otro año para que se ejecutara la orden registral.

Estas dificultades también fueron señaladas por Maldonado, quien explicó que los procedimientos ordinarios pueden prolongarse durante años, lo que representa un obstáculo para quienes buscan recuperar una propiedad.

“La vía civil es tan tardada que en lo que la persona recupera su propiedad en 10 años ya es un problema irreversible” Pablo Maldonado, decano de Derecho de la Universidad del Istmo de Guatemala.

“La vía civil es tan tardada que en lo que la persona recupera su propiedad en 10 años ya es un problema irreversible”, señaló el decano, al referirse a las dificultades que pueden surgir durante estos procesos.

Maldonado explicó que la acción constitucional de amparo ha permitido proteger derechos de propiedad en determinadas circunstancias, particularmente cuando existen pruebas claras de irregularidades en un traspaso.

Lepe coincidió en que los procedimientos judiciales representan una carga para las víctimas, debido a que deben demostrar la irregularidad de los documentos y obtener una resolución que permita corregir la situación registral.

“Ese obstáculo para la ciudadanía se vuelve en gastos de abogados, de trámite, de tiempo y mientras tanto de no disposición de su bien”, explicó.

A estos desafíos se suma el entorno institucional. Según el Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2025, Guatemala obtuvo una calificación de 4.2 sobre 10 y ocupó el puesto 88 entre 126 países evaluados. El componente político y legal recibió 3.5 puntos.

Aunque el índice no mide específicamente las estafas inmobiliarias, sus resultados permiten contextualizar los desafíos relacionados con la protección de la propiedad y la certeza jurídica necesaria para la inversión.

El estudio del Observatorio de Derechos de Propiedad, por su parte, reportó para el período 2020-2024 promedios anuales de 2,477 denuncias por usurpación y 5,740 por falsificación. Se trata de categorías delictivas distintas de las denuncias de compraventa del 2026, pero útiles para contextualizar las dificultades para proteger el patrimonio. El Observatorio propone juzgados especializados y mayor coordinación institucional para atender los conflictos de propiedad.

Cómo evitar ser engañado al comprar un inmueble

Para el comprador, la prevención comeinza antes de pagar un anticipo o firmar una escritura. Las fuentes recomiendan verificar tanto la identidad y facultades de quien vende como los antecedentes legales, catastrales y físicos de la propiedad.

Confirmar quien es el propietario: exigir documentos de identificación, revisar la certificación y el historial completo de la finca y contrastar la información con Renap cuando corresponda. Revisar si existen hipotecas, anotaciones, limitaciones o inmovilización y comparar los datos del Registro con el catastro municipal y otras fuentes apicables. Comprobar dimensiones y planos, idealmente mediante avalúo y visita de campo; regularizar dicrepancias significativas antes de cerrar la compraventa. Documentar anticipos o reservas y establecer por escrito las condiciones de devolución si el negocio no se concreta. Solicitar credenciales del corredor, definir los servicios mediante contrato y trabajar con profesionales que realicen y documenten las verificaciones.

Flores explica que no basta solo con pedir una certificación de registro: "realmente no basta con una certificación de registro. Es importante hacer un análisis histórico de las funcas desde su génesis", señaló.

Ordóñez recomendó solicitar el historial registral completo y no limitarse a la primera y la última inscripción. También aconsejó comprobar la identidad del vendedor y contrastar los datos con el Renap, las municipalidades y otras fuentes cuando corresponda. Un precio inusualmente bajo o una supuesta urgencia para vender, agregó, deben motivar mayores verificaciones.

Köng, recomendó realizar un avalúo antes de comprar. A su juicio, un valuador certificado puede contrastar la descripción registral y los planos con las medidas efectivas de la propiedad.

“Es posible que haya alguna discrepancia. Esto pasa, que normalmente puede haber alguna pequeña discrepancia, pero si es algo mayor, pues sí ya requiere regularizar todos los planos en el registro, la municipalidad y DICAVI”, explicó.

Köng añadió que, antes de entregar un anticipo, es necesario comprobar la identidad de quien recibe el dinero y documentar el pago con el comprobante respectivo, dejando claras las condiciones de devolución si no se concreta la operación.

“Es importante documentar todo. Se puede hacer por medio de un cheque de caja o un depósito, que la persona que está vendiendo extienda un recibo de lo que está recibiendo”, explicó.

Köng también recomendó establecer previamente las condiciones para recuperar el anticipo si la compraventa no se concreta, especialmente cuando todavía no se ha firmado una promesa de compraventa. Consideró necesario que estos acuerdos queden documentados para reducir el riesgo de conflictos entre las partes.

También recomendó verificar que el corredor tenga su licencia y las credenciales correspondientes, así como celebrar un contrato de prestación de servicios que describa los alcances y honorarios. Köng explicó que los corredores, como personas obligadas ante la Intendencia de Verificación Especial (IVE), deben presentar los reportes pertinentes y conservar durante cinco años los expedientes físicos o digitales de sus diligencias.

“Si el corredor hizo toda su debida diligencia, la documentó y tiene todo guardado y archivado, en cualquier momento que le haga la IVE una auditoría, no va a tener ningún problema si tiene (...) todos sus papeles en orden y demostró que hizo su trabajo”, señaló.

Lepe pidió fortalecer la formación notarial y las atribuciones de supervisión del Archivo General de Protocolos y del Colegio de Abogados y Notarios. Lorena Flores propuso eliminar testimonios transcritos y aumentar el control de los protocolos, mientras que Pablo Maldonado insistió en conectar mejor la información de los registros y catastros.

“Si bien es cierto tiene un control, es un control débil”, afirmó al referirse a los mecanismos de supervisión existentes.

“Mayor control para el notario. Mayores controles”, expresó al identificar una de las principales medidas que considera necesarias para prevenir las irregularidades.

Desde el Registro General de la Propiedad, Ordóñez también consideró necesario actualizar el Código de Notariado para fortalecer los mecanismos de supervisión del ejercicio profesional. Explicó que la institución ha incorporado herramientas tecnológicas, como la gestión electrónica de documentos y el uso de firma electrónica avanzada, para facilitar la identificación de quienes presentan instrumentos para su inscripción.

“Ya no podemos seguir funcionando como instituciones aisladas, como que fuéramos islas”, expresó al referirse a la necesidad de mejorar.

Encuentre más de Guatemala No Se Detiene en nuestros canales de video de Prensa Libre y Guatevisión, un contenido en alianza enfocado en periodismo de soluciones