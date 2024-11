Proponen más turnos y automatizar accesos para descongestionar puertos

Un sistema de citas automatizado con coordinación entre los actores para que funcione las 24 horas del día —y no solo en horas de oficina— fue una de las propuestas que presentaron representantes de usuarios y empresas portuarias, convocados por Guatevisión el lunes pasado.

Los sobrecostos logísticos de acudir a Guatemala, cuyo sistema portuario está altamente congestionado, han motivado la discusión para implementar medidas a corto plazo y discutir reformas estructurales a largo plazo, con el fin de seguir siendo competitivos.

Durante el programa televisivo Guatemala No Se Detiene, Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía del Congreso; Alejandro Toledo, presidente del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua); Mario Turcios, subgerente de la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac); y José Antonio Lemus, presidente de Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), buscaron proponer soluciones conjuntas a la crisis que afecta esa área de la logística nacional. El panel fue moderado por el periodista Guillermo Velarde.

Automatizar procesos

La automatización de las garitas de ingreso y la adopción de sistemas operativos en las terminales también figuraron entre las propuestas, pero hay consenso en que la solución no puede provenir de un solo actor de la cadena; debe mejorar el diálogo y la coordinación de todos los que intervienen.

En el caso de Empornac, Turcios indicó que la modernización de la tecnología, especialmente en garitas de ingreso, es una de las mayores necesidades para mejorar los tiempos y los rendimientos de grúa de buque a muelle.

El ejecutivo explicó que existe congestión en el ingreso a Santo Tomás de Castilla “porque los transportistas están ingresando básicamente en lo que podríamos denominar horarios de oficina, de las 8 a las 18 horas, y esos horarios congestionan demasiado el puerto, mientras que nosotros tenemos personal 24/7 en garitas, en maquinaria, en patios para atenderlos. Sin embargo, en las horas posteriores el nivel de ocupación cae demasiado”.

De allí se desprende la propuesta de Turcios de modernizar el sistema de citas y aplicar tecnología para “realmente hacer una reingeniería de procesos”.

Toledo, de Cutrigua, sugirió que puede haber un compromiso con lo planteado por Turcios, “aunque hacen falta actores; por ejemplo, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es un actor que también tiene que estar disponible las 24 horas para poder llevar a cabo ese proceso, pero entre usuarios y puertos siempre hay una comunicación bastante amplia y fluida”.

El ejecutivo exhortó a buscar “cómo exigir un poco más para que esos pocos lugares para descargar en puertos sean más ágiles; por ejemplo, procurar que las grúas estén todas operando en su momento para que esas descargas se realicen más rápido, buscar que también el tema del transporte no sea un cuello de botella dentro de las terminales portuarias y que eso se pueda agilizar. Por ende, las descargas podrían hacerse más rápido. También es importante concientizar al sector privado de que esas rutas o carruseles que se organizan sean también ágiles y eficientes para lograrlo”.

Costos y capacidad instalada

“Tengo usuarios que reportan que han recibido incrementos en precios de más del 8 % debido a la operación del buque”, reclama Toledo, desde el sector privado. Lemus, de EPQ, fue transparente al decir que el puerto opera por encima de su capacidad, pero defiende que “somos demasiado eficientes atendiendo la mayor cantidad de demanda que ha habido con la misma infraestructura. El problema es la infraestructura: no hay atracaderos”.

Lemus atribuye la falta de inversión en infraestructura ampliada a “la lentitud en (usar) la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. Cementar un patio de contenedores me puede tomar años, mientras que un privado lo puede hacer en meses. En el caso del puerto Quetzal, lo que necesitamos es habilitar más puestos de atraque”.

Turcios coincide en que es necesario tener “otra legislación que sea una sombrilla, que homologue todas las participaciones de los puertos, y hacer una renovación de las leyes orgánicas de los puertos”.

Toledo también se refirió a la necesidad de una Ley General de Puertos “en la que pueda haber inversión, no solo público-privada, sino privada, y poder también tener otras opciones de puertos en ese sentido”.

Ayala, desde el Legislativo, reconoce que se debe agilizar la parte de contrataciones del Estado. “La ley fue trabajada en algunos puntos con el objeto de garantizar la transparencia, pero la llevó a un punto que generó ineficiencia”, indica.

Añade el diputado: “Vamos a hacer reformas en alianzas público-privadas, porque consideramos que el proceso de que cualquiera de los contratos tuviera que pasar por el Congreso generaba un trámite adicional que era muy engorroso y tardado. Entonces, vamos a presentar reformas de manera que haya formas más ágiles para que municipalidades, mancomunidades o empresas contratantes del Estado puedan establecer esos contratos entre públicos y privados”.

Coordinación entre actores debe mejorar

Una de las propuestas fundamentales que se repitió durante todo el foro fue volver a reunir a los actores para corregir el proceso. Además de los presentes (empresas portuarias y usuarios), se habló de integrar a ministerios como Gobernación y Agricultura, y a la Intendencia de Aduanas de la SAT.

“No me siento afectado porque los señalamientos son mutuos y la coordinación interinstitucional la hemos estado buscando. Mi tarea es cargar y descargar buques; de allí en adelante hay una serie de actores que no solo corresponden a instituciones del Estado, también hay otros privados que intervienen en esta cadena. Por ejemplo, los agentes navieros y los aduanales; el puerto es demasiado complejo como para focalizar solo en la administración pública la culpa de lo que sucede”, argumenta Lemus.

Ayala se comprometió, desde la comisión legislativa que lidera, a dar seguimiento para convocar a todos los actores “con el fin de identificar qué pasos pueden trabajarse para agilizar los procesos, si es un proceso únicamente de descarga, si las inspecciones deben ser compartidas o secuenciales”.

También señaló la necesidad de seguir impulsando soluciones a mediano y largo plazo para mejorar la eficiencia en la atracción de inversión, las alianzas público-privadas, los dragados y la autoridad portuaria nacional (ya aprobada). En los casos de Quetzal y Santo Tomás de Castilla, “también por sus legislaciones propias, tienen procedimientos que no son necesariamente homólogos”.

En el caso de Cutrigua, Toledo indicó que están abiertos a participar, comprender y proponer en las mesas de trabajo público-privado para solucionar el tema de puertos, “donde se puedan tomar decisiones. Una sola parte no puede concluir en algo necesariamente, hay una interacción, pero es importante escucharnos y entendernos”. Añade que “entendemos que la mecánica no depende solo de un puerto; cada puerto tiene su propio movimiento, sus contrataciones y debe hacer sus propias exigencias a sus proveedores”.

Ejemplifica con el tema de grúas, indicando que “se debe procurar que todas estén operando en su momento para que esas descargas sean un poco más rápidas, y que el transporte no sea un cuello de botella dentro de las terminales portuarias”.

¿Una autoridad portuaria?

“No me pongan más jefes, déjenme trabajar”, fue la declaración más contundente del foro celebrado en los estudios de Guatevisión, en la zona 11 capitalina, a cargo del vicealmirante Lemus, de la EPQ. El ejecutivo se refería a la aprobación del decreto 26-2024, Ley de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional, que busca, entre otros puntos, crear una nueva entidad para regular el sistema de puertos.

“Una autoridad portuaria no significa más muelles de atraque. Frecuentemente, viene el gobierno de Estados Unidos a hacer inspecciones de la seguridad de los puertos, pero ellos no son parte del código. No hemos tenido ninguna violación. A mí, el que me da el visto bueno sobre si cumplo o no es el Ministerio de Comunicaciones, que es la autoridad portuaria de acuerdo con la ley del Ejecutivo. No veo razón para ampliar eso”, indicó Lemus.

El diputado Ayala, presidente de la comisión que dictaminó la ley antes de su aprobación, reaccionó al comentario de Lemus y explicó que el objetivo es establecer el proceso sancionatorio para los incumplimientos en el Código de Protección de Buques. Por ello, debe haber una autoridad responsable de emitir esas sanciones. “La iniciativa establece también una Política Portuaria Nacional, un plan integral portuario y una propuesta de una ley de un sistema portuario nacional. Son tres elementos que buscan estar en regla con el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, que en este momento se ha establecido a través de acuerdos gubernativos”, argumenta Ayala.

Si bien, continúa Ayala, esta ley “no resuelve el problema” del congestionamiento, “se busca que la ley homologue, que cree esa sombrilla sobre diferentes empresas que tienen su propia legislación. En Guatemala no existe esa institución”.

“En materia legal, no hemos prestado atención a eso (una nueva autoridad), porque nuestra función es encontrar soluciones con la ley y el presupuesto actual, no cosas a largo plazo que son ajenas a nosotros, que van más allá. Pero, para mí, lo único sería no tener más jefes encima… ahorita mi jefe directo es el presidente y punto”, indica Lemus.

Compromisos asumidos y propuestas

José Antonio Lemus, presidente de Empresa Portuaria Quetzal

Gestionar la expansión de infraestructura: Coordinar con el sector privado para construir nuevos muelles, ampliando la capacidad del puerto.

Mantener una comunicación activa con usuarios: Asegurar que los usuarios comprendan la complejidad de los procesos portuarios y fomentar un diálogo constante con las cámaras empresariales y exportadores e importadores.

Priorizar la carga y descarga sin atrasos: Garantizar que las operaciones de carga y descarga de buques se realicen con eficiencia, minimizando el impacto de la congestión.

Mario Fernando Turcios, subgerente de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla

Modernizar la tecnología en el puerto: Avanzar en la implementación de sistemas de control de acceso automatizados en las garitas y en la mejora de los sistemas operativos de la terminal.

Optimizar tiempos y rendimiento de grúas: Mejorar los tiempos de manipulación de carga y el rendimiento de las grúas para aumentar la eficiencia operativa.

Recuperar la profundidad del muelle: Llevar el calado del muelle a su profundidad original de 10.5 metros para facilitar la operación de buques.

Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso

Impulsar la aprobación de la ley 5545: Apoyar la creación de una autoridad nacional portuaria y la implementación del Código de Protección de Buques.

Promover reformas a la Ley de Compras y Contrataciones: Facilitar la contratación para infraestructura portuaria, como los dragados, eliminando trabas administrativas.

Reformar la Ley de Alianzas Público-Privadas: Introducir cambios para hacer más ágiles los contratos entre el Estado y privados en infraestructura portuaria.

Coordinar actores de gobierno y sector privado: Actuar como mediador entre las instituciones y el sector privado para mejorar la colaboración en la gestión portuaria.

Alejandro Toledo, presidente del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua)

Participar en mesas de diálogo público-privadas: Colaborar activamente en espacios de coordinación con el gobierno y otros actores para mejorar la eficiencia de los puertos.

Respaldar la ley 5545 y otras legislaciones clave: Apoyar la implementación de la ley portuaria y proporcionar datos y estadísticas para el proceso legislativo.

Exigir mayor eficiencia a sus usuarios y proveedores: Promover que el sector privado adopte prácticas más eficientes en los puertos, como cumplir con tiempos de carga y descarga óptimos y mejorar la coordinación de transporte.

