VIDEO: Gerente de la DIPP dice que buscan consensos y espera que en dos semanas se estructura de presupuesto

La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria está vigente desde el 20 de enero del 2025. Pese a ello, la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) aún no opera plenamente. La falta de consensos, la ausencia de reglamento y los desacuerdos presupuestarios mantienen sin funcionar a la entidad encargada de proyectos viales prioritarios. El funcionamiento de la DIPP permitiría que opere en carreteras centroamericanas del país.

De acuerdo con Claudia Lucrecia Cáceres Maldonado, gerente de la DIPP, buscan consensos entre las entidades que conforman el directorio para que se pueda avanzar en el calendario previsto y que la nueva institución empiece a operar en el marco que establece la ley.

Esto se dio a conocer durante La Charla, segmento de Guatemala No Se Detiene, transmitido por Guatevisión todos los lunes a las 22.00 horas. En este espacio, conducido por Rocío Lazo, participaron Cáceres y María Teresa González, presidenta de la Gremial de Transportistas, para conversar sobre la urgencia de que la DIPP empiece a operar y se le dé mantenimiento a las principales arterias viales del país.

Este es un extracto de la conversación que Cáceres tuvo con Prensa Libre.

¿En qué estatus se encuentra la DIPP en este momento?

Actualmente, la DIPP ya está conformada como una unidad ejecutiva desconcentrada del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), desde finales del año pasado. Ya fue incorporada por el Ministerio de Finanzas, cuenta con un código de institución y el siguiente paso —que es bastante necesario ahora— es terminar de conformar la estructura presupuestaria.

Esto no quiere decir un presupuesto como tal, sino tener la posibilidad de estar dentro de los sistemas del Ministerio de Finanzas para poder contar con los programas que se van a ejecutar y obtener los fondos financieros que tenemos todavía pendientes y que nos impiden operar.

¿Qué se debe hacer concretamente para lograr pasar esta etapa?

Tomar decisiones. Actualmente existe una propuesta ante el directorio. El directorio debe decidir cuál es el programa sobre el que se va a basar la DIPP, para luego poder hacer una solicitud al Ministerio de Finanzas para que cree la estructura presupuestaria de la institución. Esto permitirá obtener el traslado de fondos.

¿Cuándo debe empezar a operar la DIPP?

De conformidad con la ley, la operación de la DIPP debe comenzar en junio del 2026. Hay ciertos pasos que se deben tomar antes, como contar con el personal y todas las direcciones o gerencias que debe tener la DIPP. También es necesario tener el reglamento. Según la ley, este debía estar aprobado, emitido y publicado en noviembre del año pasado.

Ha tenido retrasos y esperamos que se retome pronto, porque también forma parte de los pasos necesarios para que la operación inicie en junio. Si no, no nos dará tiempo de empezar en el plazo estipulado.

¿Se tiene ya una fecha incluyendo los atrasos?

Tuvimos un pequeño contratiempo a finales del año pasado. Hubo un cambio de ministros en el Ministerio de Comunicaciones; esto paralizó la toma de decisiones del directorio. Esta se retomó a finales de enero y empezamos otra vez a agilizar los temas. Esta semana ha habido algunos avances en cuanto al reglamento. Para que este pueda ser publicado, es necesario que pase a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y a la Secretaría General de la Presidencia.

Para ello, las instituciones involucradas en la DIPP —el Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Comunicaciones, que forman parte del Ejecutivo— deben emitir una opinión y un dictamen, para que el documento pase a la PGN. En eso se está trabajando: en recopilar estos dictámenes y cumplir con los comentarios que contengan, de modo que, cuando llegue a la PGN, su aprobación sea más sencilla.

¿Existe alguna garantía que se pueda dar a la ciudadanía de que este proceso no va a detenerse indefinidamente?

La DIPP es una prioridad para el país. La garantía que se puede dar es que tenemos una ley y que, como funcionarios públicos, debemos cumplirla y sujetarnos a esos plazos. El directorio está trabajando para alcanzar los consensos necesarios y poder cumplir con ellos.

Actualmente se sesiona cada 15 días. Esta periodicidad puede variar si se considera necesario reducir el tiempo entre sesiones. Se puede proponer en el directorio para agilizar la toma de decisiones y así cumplir con los plazos que ahora están atrasados y lograr operar en junio, como dicta la ley.

¿Cuál es una expectativa realista del funcionamiento de la DIPP en un corto plazo?

Una expectativa realista es que, en un plazo no mayor de dos semanas, se tome una decisión sobre la estructura presupuestaria de la DIPP, lo cual permitiría ponerla en marcha. Recibir los fondos, conformar el personal y realizar la evaluación de la red vial nos abrirá la puerta al Plan de Infraestructura Vial Prioritaria, que nos permitirá ejecutar los proyectos.

Encuentre más de Guatemala No Se Detiene en nuestros canales de video de Prensa Libre y Guatevisión, un contenido en alianza enfocado en periodismo de soluciones.