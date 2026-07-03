VIDEO: Laguna de Chichoy y Paseo Xejasmín en Tecpán, destino paradisíaco de acceso complicado

Tecpán es un rincón especial. Su nombre, de origen náhuatl, significa “el palacio real”.

Famoso por su gastronomía, este municipio de Chimaltenango fue testigo de algunos de los eventos históricos más importantes de Guatemala y de la región. Aquí se encuentra Iximché, la antigua ciudad maya kaqchikel donde, hasta hoy, se celebran importantes ceremonias mayas.

Un equipo de Guatemala No Se Detiene salió rumbo a Patzún, Chimaltenango.

Chichoy se encuentra en el kilómetro 78 de la Carretera Interamericana, en Chimasat, Chimaltenango. El restaurante inició operaciones hace más de cuatro décadas y, desde entonces, se convirtió en una parada popular para viajeros que transitan por esta ruta. Hoy cuenta con dos ubicaciones: Chirijuyú y Agua Escondida, ambas en Chimaltenango.

En Tecpán, el corredor gastronómico es una de las principales cartas de presentación. Más de 20 kilómetros de carretera reúnen distintas propuestas culinarias en una vía de alto tránsito. Para Jorge David González, chef ejecutivo de Chichoy, esa concentración de restaurantes ha sido una de las claves del desarrollo turístico del municipio.

Después de Chichoy, el recorrido continuó hacia la Laguna de Chichoy, ubicada a unos 109 kilómetros de la Ciudad de Guatemala. Para llegar, hay que tomar un desvío a un costado del restaurante y avanzar aproximadamente seis kilómetros por un camino de terracería.

La laguna ofrece un entorno tranquilo, clima fresco, montañas y árboles. Es un lugar privado, ideal para caminar, escalar o simplemente desconectarse por un momento del ruido de la carretera.

Pero llegar hasta ahí también deja una primera advertencia para el visitante: se necesita, preferiblemente, un vehículo 4x4. El camino forma parte de la experiencia, aunque no siempre de la mejor manera. A la llegada, la recomendación fue subir al mirador. Desde ahí, el paisaje muestra parte de la riqueza natural de la zona.

Sin embargo, durante el trayecto también aparecieron señales menos agradables: basura en el camino, baños descuidados y poca presencia de personas, pese a tratarse de un destino turístico.

Ese contraste abrió una de las preguntas centrales del recorrido. Un destino competitivo no depende solo de su belleza natural. También necesita servicios básicos: agua potable, baños en buen estado, áreas de descanso, estacionamientos, iluminación y conectividad. Son elementos que muchas veces pasan desapercibidos, pero que terminan definiendo si una persona decide quedarse, regresar o recomendar el lugar.

La Laguna de Chichoy se encuentra en la aldea Agua Escondida, a pocos kilómetros del casco urbano de Tecpán. Durante el camino aparecen áreas rurales y bosques que muestran la riqueza natural de la región. También se evidencia el potencial de una zona que forma parte del tramo pavimentado entre Tecpán y Patzún, una de las rutas identificadas por la Mesa de Infraestructura de Guatemala No Se Detiene por su potencial turístico.

La carretera ya existe. La conexión está ahí. Ahora el desafío es otro: determinar si los destinos que rodean esta ruta cuentan con las condiciones necesarias para aprovechar esa oportunidad.

La tercera parada fue Paseo Xejasmín. Este lugar se ubica en el kilómetro 87 de la Carretera Interamericana, a pocos minutos de la carretera de Tecpán, en la 1a. calle 1-10. Es un espacio pensado para actividades al aire libre, con canopy, un resbaladero gigante, áreas para caminar y cabañas para pasar la noche.

Claire Dallies de Masaya, directora de la Maestría en Turismo Sostenible de la Universidad del Valle de Guatemala, señala que hay que asegurar la conectividad y la calidad de las carreteras. González también considera que la situación vial afecta al sector. Menciona, por ejemplo, los problemas constantes en el libramiento de Chimaltenango, el deterioro de la carretera y la falta de mantenimiento.

Cecilia Rivera, subgerente administrativa de Paseo Xejasmín, afirma que sí hace falta un poco más de apoyo del Inguat. Explica que el lugar ha crecido por su propio esfuerzo, por darse a conocer a través de su servicio y también gracias a las redes sociales.

El caso de Tecpán no es aislado. Así como el tramo recorrido, en Guatemala existen otros caminos rurales que ya han sido identificados con potencial para acercar visitantes a distintos destinos.

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